Посевная - 2026: все прошло по плану

Весна 2026 года выдалась для аграриев Красноярского края непростой, но результативной. Несмотря на капризы погоды, затянувшиеся холода и поздние заморозки, сельскохозяйственные предприятия региона смогли успешно завершить комплекс весенне-полевых работ. Аграрии продемонстрировали высокий профессионализм и готовность к вызовам, оперативно адаптируясь к меняющимся условиям.

Дмитрий Воропаев

Поддержка и современные технологии

- Посевная прошла в классическом режиме. По графику полевых работ было небольшое отставание. Погода уже третий год подряд не очень радует. Но мы не исключение, у наших соседей по Сибирскому федеральному округу такая жe ситуация. Однако с учетом высокого уровня готовности аграриев к посевной - обеспеченность семенами, техникой, топливом - работы завершились в срок, - отметил Дмитрий Воропаев, министр сельского хозяйства Красноярского края. - Основная часть площадей - зерновые и зернобобовые, на втором месте рапс. В этом году мер прямой поддержки предусмотрено 7,2 млрд рублей, и это только средства краевого бюджета. Плюс федеральные средства около 700 млн. Так что сумма достаточно серьезная. Всего объем государственной программы превышает 10 миллиардов.

Работали круглосуточно

В первой половине мая на поля вышли аграрии большей части округов края. Чтобы наверстать упущенное из-за погодных условий время, работали практически круглосуточно. В конце мая мы побывали на полях Большемуртинско-Сухобузимского округа - посетили учебно-опытное хозяйство Красноярского ГАУ (учхоз «Миндерлинское») и крестьянско-фермерское хозяйство Евгения Калиновского.

Павел Гончаров

- Сейчас у нас большой округ - порядка 80 тысяч гектаров посевных площадей, - рассказывает Павел Гончаров, заместитель главы Большемуртинско-Сухобузимского округа, начальник отдела сельского хозяйства. - Немного сократились площади посева зерновых - пшеницы, овса, ячменя - из-за низкой цены реализации, но на их место пришел рапс, бобовые - горох, соя, чечевица. Погода была неважная, отставали по срокам. Но особых сложностей, помимо погоды, не было. У нас в округе крепкие хозяйства, самодостаточные. В свое время, когда была хорошая цена на рапс, многие успели обновить технику, плюс хорошая помощь минсельхоза.

Где освоить профессию на практике

Хозяйству «Миндерлинское» без малого 70 лет. Учхоз - и полигон для практики студентов, и площадка для научно-исследовательской работы. Здесь выращивают пшеницу сортов «Новосибирская 15» и «Новосибирская 31», ячмень «Биом» и «Ача», овес «Саян», горох «Радомир», сою сорта «Заряница». Есть и свое поголовье КРС. В машинно-тракторном парке - современная сельхозтехника ведущих российских фирм. Каждый год около 500 студентов разных направлений подготовки обучаются практическим навыкам на базе учхоза.

Александр Колупаев

- Направленность нашей работы со временем не изменилась, продолжаем учить студентов. Изменилась сама жизнь, обстановка. Раньше под тысячу человек проходили здесь практику. Сейчас меньше, - немного сетует директор учхоза Александр Владимирович Колупаев. - Но надо сказать, есть ребята, которые уезжают на практику в другие хозяйства. В учхозе студенты отрабатывают весь технологический процесс - начиная от посевной, заканчивая химпрополкой, уборкой, вспашкой паров. В этом году посеяли 1800 гектаров зерновых культур - пшеница, овес, ячмень. Механики занимаются ремонтом и эксплуатацией техники. Не вся молодежь охотно идет в сельское хозяйство, в жизни много и других соблазнов. Но есть ребята, которые выбирают отрасль и остаются в ней.

Влюбился… в сельское хозяйство

Александр Шабала, инженер механик учхоза, словно подтверждает слова Александра Владимировича:

- Я из Минусинска, городской. Первый раз столкнулся с сельским хозяйством в 2020 году - подрабатывал в полях. Как-то приехал в поле, услышал тишину… Есть своя романтика в этой работе! Понравилось, влюбился отрасль и пошел учиться в аграрный. Когда был на практике в учхозе, хорошо себя показал. Меня заметили и позвали сюда.

Александр Шабала

- Почему решили остаться, какие перспективы увидели?

- Это почетная отрасль. Чувствуешь гордость, что отвечаешь за продовольственную безопасность страны, края. И вообще - просто нравится.

- Какую помощь оказывают молодым специалистам?

- Поддержка от государства есть! Занимаюсь оформлением подъемных - это полмиллиона рублей. Отработаю три года и еще полмиллиона получу. Можно дом построить. Пока не решаюсь - нет свободного времени. Но если работаешь в сельском хозяйстве, то лучше быть поближе к полям, важно жилье на земле. Хочу построить дом здесь, в Борске, а потом и жениться можно! (смеется. - Прим. ред.)

- Посоветовали бы молодым идти в отрасль?

- Легко здесь точно не будет. Но работа интересная и важная.

Оптимизация труда

Александр Шабала показывает нам, как в полях работает посевной комплекс - сеют пшеницу.

Посевной комплекс бороздит поля

- Без трудностей в сельском хозяйстве, к сожалению, никуда, - продолжает свою мысль молодой специалист. - Но мы работаем над ошибками, оптимизируем труд. На погоду повлиять не можем, зато подступают современные технологии. Используем системы точного земледелия - агронавигаторы, подруливатели на технику, знакомимся с беспилотниками. Все это большая помощь механизатору. Стоит на технике подруливающее устройство, и человеку уже не нужно руками держаться за руль, работа выполняется более точно. Или представьте, какой у опрыскивателя огромный размах крыльев - как сориентироваться? А стоит агронавигатор - работа выполняется без огрехов. Или вот сейчас все стремятся к нулевой технологии, мы пока остановились на минимальной. Смотрите - в поле посевной комплекс. За один проход выполняет несколько операций - культивация, протравливание и высев семян, внесение удобрений, боронование, прикатывание, выравнивание почвы… Меньше проходов - и почве лучше, и снижение затрат на обработку.

Современная техника - большая помощь механизатору

Уникальная соя

Отправляемся в другое подразделение Красноярского ГАУ - научно-производственный комплекс «Борский». Здесь ведут экспериментальную работу по 19 культурам, в том числе занимаются селекцией сои и картофеля.

Андрей Чураков

- На этом поле ведем селекцию сои, высаживаем селекционный материал, - рассказывает Андрей Чураков, директор Центра семеноводства и селекции Красноярского ГАУ. - Уже создали сорта со своими особенностями. Но производство диктует новые потребности: урожайность выше, качество лучше. Есть определенные требования к цвету семян, форме, размеру. Отрабатываем эти свойства. Каждый последующий сорт дает примерно 10-15% прибавки к урожаю по сравнению с предыдущими. Селекционный процесс продолжительный - от момента подбора родительских пар до того, как сорт включат в Госреестр, будет получено разрешение на его использование, проходит лет 10-12. Над последней перспективной линией мы работали 8 лет, применяли инновационные методы селекции. Она уже испытывается в производственных масштабах.

- Чем отличаются наши сорта сои?

- Мы находимся на самой северной границе возделывания сои, само место помогает нам создавать ее уникальные сорта. Их преимущество в скороспелости, адаптивности к различным условиям. Ультраскороспелость позволяет рано убирать культуру, уходить от неблагоприятных погодных условий. Наши сорта сои третий год показывают хорошие результаты в Амурской области. Четвертый год с прекрасными результатами соя испытывается в Беларуси. В прошлом году получили — отличные — результаты на Алтае... Еще 10 лет назад было трудно представить, что у нас в крае будет соя. А сейчас уже четыре — сорта в Госреестре, еще две перспективные линии - одна заявлена на — госиспытания, вторая планируется в этом году. На будущее есть интересный материал: ведем скрещивание с уссурийской соей, привлекаем новые морфотипы. Например, перспективная линия с терминальной кистью - когда бобы перенесены на верх растения, это очень облегчает уборку.

Сибирская соя

Студент третьего курса Института инженерных систем энергетики Красноярского ГАУ Дмитрий Катаев второй год работает на посевной: «Посадили картофель, посеяли делянки пшеницы, гороха и вот дошли до сои. Работаю, получаю зарплату, устраивает - для студента вообще отличная! Рабочий день в посевную с 8 часов и пока топливо не закончится или солнце не сядет. А человеческий ресурс безграничен, особенно в молодости!»

Верим в успех

Евгений Калиновский, руководитель крестьянского фермерского хозяйства, говорит, что в этом году посевная в принципе прошла по плану.

Евгений Калиновский

- Главное для аграриев - погода. Относительно 2025 года немного на неделю работы сдвинулись, но управились, - поясняет Евгений Викторович. - Придерживаемся стабильного севооборота. Bce, что сеяли в прошлом году, посеяли и в этом: рапс, пшеница, горох. Несмотря на тo, что на рынке цена на что-то меняется, что-то становится менее прибыльным или более прибыльным, решили не бросаться в крайности и остановиться на том, что есть. С учетом изменчивости погоды работали по обстоятельствам, благо техника позволяет.

- Вы внедряете в хозяйстве цифровые технологии - и как результат?

- Было время, делали активные шаги в эту сторону, потом немного притормозились. Нужны люди, чтобы этим управлять, нужны инвестиции... Но результат эти нововведения приносят. В этом году изыскали ресурсы и возобновили работу - начинаем уже в полной мере идти на точное земледелие. Хотим поставить на всю технику подруливающие устройства, чтобы увеличить выработку агромашин. Инвестиции в новую технику в текущих условиях нецелесообразны. К сожалению, геополитика вносит и коррективы в нашу работу, поэтому в этом году проблема в том, чтобы что-то купить вовремя. Te же удобрения с момента проблем на Ближнем Востоке просто так не купишь, если они не были заказаны еще в декабре. Но как-то выкручиваемся, все необходимые компоненты технологии соблюдаем, иначе результата не получим.

- А в целом с каким настроем вошли в посевную?

- Верим в успех. Когда-то трудности должны закончиться. Наша задача - произвести много хорошей качественной продукции, удержать коллектив, сохранить предприятие.

Подготовила Светлана ЮДИНА

Фото Дианы ИВАНОВОЙ