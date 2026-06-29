На съезде «Единой России» выдвинули кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва

Проверка на прочность

На пленарном заседании первого этапа XXIII съезда «Единой России» выступил Президент Владимир Путин.

- Съезд ведущей политической партии, проходит в сложное, судьбоносное для страны время, в период коренной, системной трансформации всего мира, когда множатся региональные конфликты, возникают все новые искусственные препятствия для нормального, взаимовыгодного сотрудничества государств и народов, а Россия испытывает грубое, беспрецедентное давление со стороны западных элит, - подчеркнул Президент. - Сегодня, когда весь народ поддерживает Героев на передовой, верит в наши армию и флот, долг «Единой России» — сделать все для Победы.

Глава государства заявил, что избирательный процесс — это проверка на прочность нашей политической системы, важный этап для дальнейшего развития страны, укрепления стабильности и общественного согласия.

Отметим, что по инициативе партии вводятся новые меры защиты для Героев-военнослужащих и их семей, реализуются крупные социальные и экономические проекты. Регионы получают финансовую поддержку, в том числе за счет недавно принятого решения отсрочить погашение бюджетных кредитов.

- Партия продолжит работать над выполнением задач, поставленных Президентом. Они касаются обеспечения стабильного развития страны. Укрепления ее безопасности и суверенитета, достижения целей специальной военной операции, — перечислил председатель партии Дмитрий Медведев.

КОНКРЕТНО

Сформированы 57 региональных групп федерального списка кандидатов от «Единой России». В их состав вошли и возглавили 55 действующих глав субъектов РФ.

Вызовы, с которыми столкнулась Россия

На пленарном заседании Дмитрий Медведев представил пятерку лидеров списка «Единой России» в Госдуму: это министр иностранных дел России Сергей Лавров; мэр Москвы Сергей Собянин; Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный; уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова; Герой России, начальник Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Владислав Головин.

Также он остановился на итогах выполнения Народной программы партии-2021 и сообщил, что в новый программный документ поступило почти 2,5 миллиона инициатив. В прямом диалоге с людьми, в дискуссиях с участниками Экспертного совета, в беседах по подготовке программы партия определила семь вызовов, с которыми столкнулась Россия. Они найдут отражение в структуре и содержании предвыборного документа. В их числе — сохранение и приумножение народа России, изменения на рынке труда и появления новых профессий, равномерное развитие регионов, борьба с беспрецедентным экономическим давлением, развитие технологий, противостояние попыткам навязать российским гражданам чуждые ценности и обеспечение безопасности Отечества в целом. Подготовка Народной программы завершится в ближайшее время, окончательную редакцию планируют утвердить на втором этапе съезда в конце августа.

- Нам также надо завершить работу над Манифестом партии, программным документом, который рассчитан на более длительную перспективу, его целесообразно нам тоже иметь, — сказал председатель партии.

Список кандидатов представил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. Съезд проголосовал за выдвижение перечисленных в нем кандидатов.

Кандидаты от края

В работе съезда приняла участие делегация от Красноярского края.

- В выступлении на съезде партии Президент Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на все внешние вызовы, страна сохраняет курс на технологическое развитие и выполнение всех обязательств перед жителями. Следуя этому ориентиру, мы в крае продолжаем системную работу по развитию отраслей социальной сферы, поддержке семей с детьми и старшего поколения, а также участников СВО и их семей. Чтобы обеспечить выход экономики на новый технологический уровень, создаем условия для развития промышленности, реализации крупных инвестиционных проектов, готовим современные кадры, поддерживаем внедрение новых технологий в отраслях. Это создает основу для роста на годы вперед. Именно на этих принципах мы будем и дальше вместе реализовывать Народную программу в Красноярском крае — через конкретные проекты и решения, которые меняют жизнь людей к лучшему, - сказал губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Котюков.

Кандидатами в Госдуму от нашего региона по одномандатным округам стали Герой России Олег Ликонцев, действующий депутат Госдумы Александр Дроздов, действующий депутат Госдумы Сергей Еремин, директор по взаимодействию с органами власти и объединениями работодателей СФО в РСПП Андрей Грачев.

- Впереди нас ждет избирательная кампания, в ходе которой продолжим формирование предвыборной программы партии. Продолжу работу в комитете по промышленности и торговле, поддержку трудовых коллективов и производителей Красноярского края. Продолжают работу и мои общественные приемные, - сообщил Александр Дроздов.

Директор по взаимодействию с органами власти и объединениями работодателей СФО Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Грачев весной в статусе участника предварительного голосования «Единой России» посетил 15 муниципальных округов.

- Провел более 250 встреч, познакомился с жителями, - рассказал Андрей Грачев. - Мне было важно самому узнать, чем живут территории, сколько всего сделано благодаря различным проектам и инициативам жителей. И, конечно, понять главное – что еще необходимо сделать. Теперь формирую программу, распределяю проблемные вопросы и наказы в зависимости от того, на каком уровне – федеральном, краевом или муниципальном – требуется принятие решений.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Еремин: «Для меня это очень волнительный момент. За ним стоит не просто новый этап, а большая ответственность перед родной землей, перед жителями округа, которые для меня по-настоящему важны и близки. Красноярский край для меня - это родная земля, близкие по духу люди, их заботы, надежды и ожидания. Именно поэтому так важно быть рядом, слышать, что волнует людей, и помогать делом. Впереди много поездок, встреч, разговоров. И искренне рад, что живой и честный диалог с людьми продолжается».

- После призыва нашего Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина я присоединился к добровольцам. Все мои ребята поддерживают Владимира Владимировича. Согласен с его словами: настоящая элита, которая сейчас защищает Родину и не побоялась выполнить свой долг, не побоится сделать все, чтобы здесь жилось лучше. Считаю, что ключевые направления работы — укрепление экономики, поддержка малого и среднего бизнеса; помощь участникам СВО; патриотическое воспитание молодого поколения, - сказал Герой России Олег Ликонцев.

Добавим, предвыборную программу «Единая Россия» примет на втором этапе Съезда в августе.

- У нас есть еще целый ряд важнейших вопросов, включая программу, ради которой мы соберемся 22 августа текущего года. Вся борьба еще впереди, — отметил Дмитрий Медведев.

Фото: ER.ru