Фото: Госавтоинспекция

Утром 27 июня в Красноярске на улице Пограничников произошла массовая авария — большегруз протаранил сразу девять машин. По предварительной версии краевой Госавтоинспекции, 42-летний мужчина за рулем Mitsubishi нарушил правила дорожного движения, не предоставив преимущество в движении 47-летнему водителю грузовика.

Итог: часть легковушек раскидало по дороге, а припаркованные на правой полосе автомобили собрали «гармошку». Полицейские уточнили, что последние находились в зоне действия знака «Остановка запрещена».

Фото: Госавтоинспекция

К счастью, пострадавших нет, однако у большой части транспортных средств серьезные повреждения. Водители Mitsubishi и грузовика трезвые.

На месте работают сотрудники дорожно-патрульной службы, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: Госавтоинспекция

Полицейские организовали на участке реверсивное движение. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Добавим, что похожая авария на этой же улице произошла весной 2023 года. Тогда КамАЗ протаранил 12 машин.