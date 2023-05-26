В Красноярске на Пограничников КАМАЗ протаранил 12 машин

Фото: ЧП Красноярск

В Красноярске на Пограничников произошло массовое ДТП: КАМАЗ протаранил сразу 12 машин. Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в аварии. Как сообщают очевидцы, водителю стало плохо за рулем. «КП-Красноярск» запросила информацию о происшествии в ГИБДД.

Фото: ЧП Красноярск

Кадры с места появились в паблике «ЧП Красноярск». На фото – десяток покореженных машин, еще несколько просто всмятку, и перевернувшийся КАМАЗ. Судя по всему, автомобили были припаркованы и без водителей, но пока официального подтверждения этому нет.

Фото: ЧП Красноярск

На месте сейчас работают пожарные и госавтоинспекторы.

Фото: ЧП Красноярск