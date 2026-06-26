Анестезиолог-реаниматолог Николай Коновалов спасает раненых бойцов на передовой с 2022 года. Фото из архива семьи Коноваловых

Начмед штурмового батальона из Красноярска Николай Коновалов ушел добровольцем в зону спецоперации в 2022-м. Видел там такое, что вера приходит сама: однажды пять ракет HIMARS легли рядом с госпиталем и православным храмом, не задев их. И это лишь часть того, чему нет логического объяснения.

Сам он – анестезиолог-реаниматолог. Его ангел-хранитель – жена Татьяна – эндокринолог Красноярской краевой клинической больницы, кандидат медицинских наук. В этом году они отметили рубиновую свадьбу. Она – его «глубокий тыл», без которого на передовой не продержаться.

Корреспондент «Комсомолки» встретился с супругами, чтобы понять: как выживает тот, кто спасает, и как спасают того, кто выживает.

Николай и Татьяна Коноваловы. Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Студенческая свадьба в сухой закон и 40 лет любви

Глядя, как трогательно держатся за руки Николай и Татьяна, понимаешь: это любовь, которую не ослабили ни годы, ни испытания. Они пережили безденежье, эпоху дефицита, лихие 1990-е, вырастили детей – и непередаваемо нежно смотрят друг на друга.

Оба – выпускники красноярского мединститута 1989 года. Татьяна поступила со второго раза. Год работала на радиозаводе, готовилась и вздыхала при виде счастливых первокурсников. Но у судьбы был свой сценарий: отложив ее учебу, она привела девушку в одну группу с будущим мужем – к большому счастью. Их история началась на первом курсе. Провинциальный парень из города Назарово увидел рыжеволосую красавицу с огромными глазами и обомлел. Восхищался одногруппницей издалека и не смел мечтать, что она станет его женой.

Красивая пара. Татьяна и Николай встретились в медуниверситете в 1983 году. Фото из архива семьи Коноваловых

Чувства вспыхнули на празднике в общей компании. Безалкогольную студенческую свадьбу сыграли в разгар «сухого закона». Вместо кафе – квартира родителей Тани, вместо банкетного зала – освобожденная от мебели комната. Отец невесты сколотил длинные столы, гости пили лимонад и морс: крепче нельзя – студентам бы влетело в вузе. Жениху и невесте было по 19 лет. Родственники ахали: «Это же выбор на всю жизнь! Не спешите!» Они никого не слушали – и живут душа в душу.

Николай и Татьяна 40 лет вместе. Фото из архива семьи

На третьем курсе Татьяна родила первенца, но не бросила учебу. Помогали бабушки. Она успевала и на пары, и шить-вязать на семью. В магазинах тогда было пусто. Второй сын родился после института. А спустя годы супруги удочерили малышку: сбылась мечта о дочке.

Николай с сыновьями, когда они еще были маленькими. Фото из архива семьи Коноваловых

Татьяна с дочерью Анной. Фото из архива семьи Коноваловых

Старший Тимофей пошел в отца по технической части: он землеустроитель, обожает чинить машины. Средний, Антон, продолжил династию медиков: нейрохирург, кандидат медицинских наук, работает в Москве, его жена – тоже нейрохирург и кандидат. Младшая Анечка в этом году получила диплом кондитера.

Антон Коновалов, средний сын Николая и Татьяны, продолжил династию медиков. Он стал нейрохирургом. Фото из архива семьи

– Жалею только об одном, – говорит Николай. – что у нас всего трое детей. Большая семья – это счастье и мощная поддержка.

Татьяна Коновалова с детьми. Фото из архива семьи Коноваловых

А теперь у них уже внуки: старшему 14, внучкам – девять лет, два года и годик.

Три поколения Коноваловых. Фото из архива семьи

«Катюша» как дополнительная доза анестезии

Доктор Коновалов много лет проработал в Красноярской БСМП. Уходил в бизнес по семейным обстоятельствам на 15 лет. Стал успешным предпринимателем. Однако без медицины не смог. Снились дежурства, пациенты, запах операционной. В 2022 году понял: его опыт нужен в зоне спецоперации. Ушел добровольцем как врач и быстро восстановил навыки. Помогла советская школа. На передовой приходится мгновенно принимать решения, иногда приходится импровизировать.

В госпитале за работой. Фото из личного архива Николая Коновалова

Однажды в госпитале заканчивалась анестезия. Препараты в пути, но нет нескольких часов их дождаться. На столе – раненый боец. Медики грянули «Катюшу», чтобы отвлечь его от боли. Пациент подхватил – и под эту песню врачи завершили манипуляции без дополнительной дозы обезболивающего. Парня стабилизировали и отправили в тыл.

Начмед с одним из пациентов. Фото из архива семьи Коноваловых

Сегодня в госпитале в прифронтовой зоне есть даже рентген и стоматологический кабинет, не говоря о нужных медикаментах – все почти как на «гражданке». Если ранение позволяет быстро поднять бойца на ноги, то его не отправляют в тыл, а лечат здесь.

Важная для начмеда награда. Фото из архива семьи Коноваловых

Герои среди нас: «Отец, а что стонать?»

Особое восхищение у начмеда вызывают сибиряки.

– Поступают с несколькими переломами – и даже не стонут! – постоянно удивляется Николай. – Говорю одному: «Сынок, чего молчишь? Тебе же больно!». А он в ответ: «Отец, а что стонать? Ты же сейчас поможешь!» Вот он, настоящий сибирский характер!

Врач из Сибири помогает раненым бойцам с 2022 года. Фото из архива семьи Коноваловых

Один случай потряс доктора до глубины души. Боец из Красноярска, за тридцать, при штурме Покровска получил страшное ранение: часть ноги висела на кожном лоскуте. Фактически – ампутация. Он не вышел из строя, продолжал выполнять на «точке» боевую задачу. Ему сбрасывали воду, еду и лекарства с дрона. Эвакуировать удалось только через месяц. Все это время он лечил себя сам. Ни гангрены, ни температуры – чудо в его положении.

– Я вырос на «Повести о настоящем человеке», – признается Коновалов. – Но герои и сегодня среди нас.

Он встречал настоящих патриотов не только среди коренных россиян. В батальоне под его началом работал фельдшер из Гвинеи с позывным Снежок. Выучился в России, влюбился в нее, купил квартиру и добровольцем пошел защищать новую родину. Не скрывал мечту жениться на русской красавице и обзавестись детьми. Выхаживал раненых, как родных. Недавно при эвакуации пострадавших с передовой попал под дрон. Выжил, но лишился части ноги и пальцев на руке. Сейчас восстанавливается. Его настрой принести пользу стране остался.

Чудеса на передовой

Николай Коновалов – верующий врач. Он и жена из православных семей, просто в эпоху СССР это не афишировали. На передовой доктор видел чудеса своими глазами. Его вера после этого только укрепилась.

Однажды враги обнаружили госпиталь. Рядом с ним – церковь. Выпустили пять хаймарсов.

– Ни одна ракета не попала ни в госпиталь, ни в храм, – делится Николай. – Легли рядом, словно Господь управлял ситуацией и не допустил беды. В церкви вылетели стекла, но иконы не пострадали. У нас ранило одного человека.

Начмед помнит десятки случаев, когда смерть в прямом смысле была в миллиметре. Привезли пациента с ранением в шею пять сантиметров в диаметре: видна задетая трахея, пульсирует аорта. А он в сознании, и смертельных повреждений нет.

Был Николай и свидетелем «технических» чудес. В кармане бойца, прямо у сердца, сотовый телефон принял на себя осколок. Парень остался жив. Наверное, теперь разбитый мобильник – его талисман.

Кстати, пулевых ранений в его практике – единицы. В XXI веке в основном приходится иметь дело с последствиями ракетных обстрелов и увечьями от сброшенных с беспилотников зарядов.

Отдает долг Родине

Доктор Коновалов не загадывает, что будет делать после Победы.

– Генерал-майор округа сказал мне: «Николай Николаевич, исполнится вам 65 лет, подойдете ко мне, и я с огромным удовольствием уволю вас из вооруженных сил, если вы захотите». Мне еще 61 год, и я нужен ребятам. Я из семьи офицеров, без армии и помощи людям жизни своей не представляю, – говорит он.

Ему часто задают: «Зачем вы здесь?»

– Отдаю долг Родине. Она меня бесплатно выучила, обеспечила квартирой, дала хорошую жизнь. Теперь ей нужна моя помощь. Еще я здесь, чтобы мои жена, дети и внуки жили счастливо.

И добавляет:

– Нам придают сил письма и посылки от земляков и коллективов: гостинцы, связанные кем-то с душой носки... Детские рисунки мы развешиваем в блиндажах и госпитале. Спасибо от всей души! Обычные люди скидываются со скромных зарплат и пенсий на дроны и машины. Поражаюсь: а где же состоятельные россияне? У нас их много. Если бы каждый из них купил хотя бы «птичку» вместо очередной путевки на курорт, то это бы приблизило Победу.

«Супруги – это батарейка»

Супруги прошли вместе через многое – и выстояли. Николай был опорой Татьяны, когда она писала диссертацию, а дети были маленькими. Теперь она его опора.

– Мне помогает служить мой глубокий тыл, – признается он. – Моя любимая жена. Сейчас ей сложнее, чем мне: работа, 70 соток огорода и сада, переживания обо мне, забота о моей 91-летней маме…

В 2026 году Николай и Татьяна отметили 40 лет со дня свадьбы. Фото из архива семьи Коноваловых

Садовые и огородные дела на семейном участке помогают Татьяне справляться с переживаниями за мужа. Фото из архива семьи Коноваловых

Татьяна не позволяет себе раскисать. В свободное от работы время она своими руками преображает загородный участок, осваивая на нем ландшафтный дизайн. Как эндокринолог она знает: стресс отступает не только перед препаратами, но и перед физической нагрузкой.

– Плохим мыслям не остается места, когда уходишь в работу с головой, – объясняет она. – Врач должен следить за своим состоянием, иначе как помогать людям?

Николай и Татьяна с детьми и внуками. Фото из архива семьи Коноваловых

Мужа она тоже вытаскивает из стресса. Служба на передовой не проходит бесследно. Доктор признается: по ночам, во снах, ему являются погибшие товарищи. Из глаз текут слезы. Никогда их не забудет. В отпуске приходит в себя, работая на огороде и общаясь с семьей. Это быстро помогает.

– За две недели дома стал меньше кричать во сне и размахивать руками.

К психологам супруги не ходят. На службе психолог для Николая – фронтовой батюшка, которые его исповедует. Дома, его словами, исповедуется перед женой.

– Если есть доверие и любовь – можно делиться всем, – говорит он. – Супруги – это батарейка: у Тани «плюс», у меня «минус». Заряжаем друг от друга. Она чувствует, что со мной происходит, даже когда нет связи. Спасает на расстоянии. Жив ее молитвами.

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