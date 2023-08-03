«Счастливая шапка-кубанка у меня под бронежилетом»: солдату СВО, чудом выжившему во время атаки дрона, присвоили звание Героя России

Командир казачьего батальона «Сибирь» в той самой шапке-кубанке Фото: из личного архива

2 августа Владимир Путин вручил звезду Героя России командиру казачьего батальона «Сибирь» Олегу Л. Это первый казак-доброволец из участников специальной военной операции, который был удостоен высшей государственной награды. Торжественная церемония проходила в Екатерининском зале Кремля.

На вручении награды. Фото: kremlin.ru

Боец с позывным «Кан» родом из города Канска Красноярского края. Можно без преувеличения сказать, что его и до награждения знала вся страна. Это его 7 октября прошлого года атаковал в окопе беспилотник. Прицельно сброшенная граната попала в голову. Но случилось чудо: она не разорвалась. На казаке была многослойная шапка-кубанка, которая спасла ему жизнь. Боеприпас отлетел в сторону и взорвался на некотором расстоянии. Итогом стали осколочные ранения. Но после выздоровления Олег снова продолжил воевать.

Фото: из личного архива

Олег поделился с корреспондентом «КП»-Красноярск» своими впечатлениями после награждения:

- По-честному, у меня ощущение, что я служу в настоящем геройском батальоне. И я считаю эту награду не столько моей, сколько всех наших ребят, которые героически показали себя на артемовском направлении.

Награда - за тяжелые бои под Артемовском. В одном из них батальон «Сибирь» 16 часов отражал атаки противника. Вот как об этом вспоминает командир:

- Изучив разведданные мы поняли, что будет наступление. Ждали его с часа на час. Но оно произошло на следующий день, 11 мая. Нам хватило суток, чтобы подготовить укрытия, окопы и огневые точки. Возле леса, в котором мы стояли, шли две дороги. Вероятность того, что противник на танках прорвет наши ряды и продвинется дальше, была высока. Дальше ему бы открылась дорога на Бахмут. Допустить этого было нельзя! Силы врага превосходили: численность солдат была в 10 раз больше. Мы удерживали противника почти сутки. Отбивали атаку за атакой. Сибиряки показали себя достойно, а их в нашем батальоне большинство: процентов восемьдесят.

Казак признался, что не расстается со счастливой папахой, спасшей его от смерти:

- Я ее берегу и ношу. Единственное, во время боев счастливая кубанка у меня за пазухой под бронежилетом. Я должен быть в каске: показывать пример бойцам, как командир батальона.

Фото: из личного архива

Олег не считает день своего счастливого спасения вторым днем рождения и не планирует его праздновать:

- У меня уже столько чудесных спасений было за это время! Не менее семи раз был на волоске от смерти. Один случай, как и ту атаку с дрона, буду помнить до конца жизни. Получилось так, что мы с товарищами находились в окопчике метрах в пятидесяти от противника. Он, конечно, не ожидал, что там кто-то есть. В какой-то момент в нашу сторону «пошли» коптеры и другая техника. Нас бы точно обнаружили. И тут выстрелом вражеского танка уронило березу, которая стояла рядом с нашим окопом. И дерево накрыло нас, как ангел своим крылом. Оно полностью скрыло окоп от противника.

У Героя России много планов на будущее. Он уже давно решил, чем будет заниматься после возвращения домой:

- После спецоперации я буду продолжаться работать с детьми, потому что считаю, что военно-патриотическое воспитание нужно только усиливать. Мы сегодня защищаем Родину. А кто будет завтра это делать? Об этом нужно подумать уже сегодня!

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