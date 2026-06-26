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26 июня 2026 0:26

Сгинул лиходей: голодный медведь, который «пас» Агафью Лыкову, наконец отступилсяфото

Кошмаривший отшельницу из Хакасии Агафью Лыкову медведь исчез без следа
Ася ЖУКОВА
Отшельница Агафья Лыкова из Хакасии избавилась от медведя, который держал ее в страхе.

Отшельница Агафья Лыкова из Хакасии избавилась от медведя, который держал ее в страхе.

Фото: Данил БАРАШКОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Стоял предо мной в траве, как черна стенка! – жаловалась Агафья Лыкова. И вдруг исчез без следа. Громадный голодный медведь, который годами не давал прохода отшельнице из Хакасии, наконец отступился. Радостным известием она поделилась со своим духовником, иереем Игорем Мыльниковым.

Старушка жила в страхе месяцами

… Наглый зверюга давно наводил страх на лесную затворницу. Так, в прошлом году заявился на заимку Агафьи и неделями караулил ее хозяйку. Боялась даже выйти за порог.

Как-то в мае «забуревший» хищник вломился в огород Карповны. И совсем не собирался уходить. Хорошо, в это время у нее гостил священник Владимир Гошкодеря. Хвать ружье, давай палить!

Конечно, в воздух, это же заповедник. А медведю хоть бы хны, глазом не моргнул. Только после третьего выстрела зверь убрался в лес, и то - словно бы нехотя.

Там медвежий угол, диких зверей множество. Фото: Сергей Усик.

Там медвежий угол, диких зверей множество. Фото: Сергей Усик.

Зверюга каждую весну ломится на заимку

Только поздней осенью, когда медведь ушел в спячку, бабушка перевела дух. Надеялась было, что лиходей не вернется. Какое там!

Весной был тут как тут. И снова начал пасти отшельницу. Буквально ходил по пятам, пугал. Может, чувствовал, что она одна в своей «обители»?

Помощница Агафьи вернулась на «большую землю» - заболела. А инспектора заповедника «Хакасский» рядом не было – его кордон, расположенный неподалеку от заимки, еще год назад смыло наводнением.

Агафья на своем огороде.

Агафья на своем огороде.

Фото: Данил БАРАШКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Хищник чихать хотел на петарды

Была надежда на нового помощника – месяц назад к Агафье прибыл старый знакомый, дьякон Георгий Данилов. Он человек бывалый. Вроде скромный, спокойный, но отваги ему не занимать. Однажды рискнул шагнуть в ледяную воду, чтобы спасти старинные иконы из затопленного паводком храма в Орске.

Но даже появление на заимке мужчины, священника-героя, медведя не отвадило. Зверь продолжал приходить – как к себе домой.

Его старались отпугнуть петардами. Но хитрый хищник будто бы знал: за их громким треском ничего не последует. И гнул свою линию.

- С медведем горе! Целый месяц тут борьба с им шла. Отстреливалась холостыми. Выйти-то нельзя! - сокрушалась Агафья.

Звонила отцу Игорю (благодаря меценатам на ее заимке есть телефон), просила совета. За нее молилась вся община, все единоверцы и не только.

Благодаря друзьям-меценатам на заимке появился телефон. Фото: заповедник "Хакасский".

Благодаря друзьям-меценатам на заимке появился телефон. Фото: заповедник "Хакасский".

Помогла молитва или природа?

И вот прошла одна неделя, другая, а медведя нет. Годами преследовал отшельницу, а тут куда-то запропал. Неужели молитвы помогли?

- Медведь Агафью Карповну пока не беспокоит, - сообщил отец Игорь корреспонденту «КП» - Красноярск. – Нет его, исчез. Может, на гон ушел, кто его знает… А там уже разгар лета, то есть медведь перестал быть опасным. Ведь пропитания для него в тайге много.

Родная тайга и связь с Богом

Так что угроза миновала. Отшельница может жить спокойно, вести свое хозяйство. Как у нее дела?

Засадила огород (а он у Агафьи немаленький, 30 соток, причем на косогоре). Ухаживает за ним, за питомцами, козами и кураами, собаками и кошками.

Вся ее жизнь - бесконечный труд и радостная молитва. Фото: Иван Нуйкин, РПСЦ.

Вся ее жизнь - бесконечный труд и радостная молитва. Фото: Иван Нуйкин, РПСЦ.

Недавно встречала гостей. У нее был вертолет, привез необходимые вещи.

- Никола Ерофеич (крестник Агафьи) передал на заимку продукты и саженцы, – пояснил «Комсомолке» иерей Игорь Мыльников. – От Таштагола на машине «слетал» в Иогач, село на Телецком озере. И оттуда, «бортом» все отправил. Теперь у Агафьи Карповны есть саженцы, занимается своим огородом.

И это в 81 год. В чем секрет? Она не скрывает – родная тайга и молитва, в них ее сила, опора.

СПРАВКА «КП»

Агафья Лыкова – самая известная в мире отшельница-староверка. Она родилась в 1945 году в тайге, куда ее отец увел свою семью от цивилизации. В 70-х Лыковых обнаружили геологи. А обозреватель «Комсомолки» Василий Песков сделал «сибирских робинзонов» знаменитыми, посвятив им документальную повесть «Таежный тупик».

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