Отшельница Агафья Лыкова из Хакасии избавилась от медведя, который держал ее в страхе. Фото: Данил БАРАШКОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Стоял предо мной в траве, как черна стенка! – жаловалась Агафья Лыкова. И вдруг исчез без следа. Громадный голодный медведь, который годами не давал прохода отшельнице из Хакасии, наконец отступился. Радостным известием она поделилась со своим духовником, иереем Игорем Мыльниковым.

Старушка жила в страхе месяцами

… Наглый зверюга давно наводил страх на лесную затворницу. Так, в прошлом году заявился на заимку Агафьи и неделями караулил ее хозяйку. Боялась даже выйти за порог.

Как-то в мае «забуревший» хищник вломился в огород Карповны. И совсем не собирался уходить. Хорошо, в это время у нее гостил священник Владимир Гошкодеря. Хвать ружье, давай палить!

Конечно, в воздух, это же заповедник. А медведю хоть бы хны, глазом не моргнул. Только после третьего выстрела зверь убрался в лес, и то - словно бы нехотя.

Там медвежий угол, диких зверей множество. Фото: Сергей Усик.

Зверюга каждую весну ломится на заимку

Только поздней осенью, когда медведь ушел в спячку, бабушка перевела дух. Надеялась было, что лиходей не вернется. Какое там!

Весной был тут как тут. И снова начал пасти отшельницу. Буквально ходил по пятам, пугал. Может, чувствовал, что она одна в своей «обители»?

Помощница Агафьи вернулась на «большую землю» - заболела. А инспектора заповедника «Хакасский» рядом не было – его кордон, расположенный неподалеку от заимки, еще год назад смыло наводнением.

Агафья на своем огороде. Фото: Данил БАРАШКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Хищник чихать хотел на петарды

Была надежда на нового помощника – месяц назад к Агафье прибыл старый знакомый, дьякон Георгий Данилов. Он человек бывалый. Вроде скромный, спокойный, но отваги ему не занимать. Однажды рискнул шагнуть в ледяную воду, чтобы спасти старинные иконы из затопленного паводком храма в Орске.

Но даже появление на заимке мужчины, священника-героя, медведя не отвадило. Зверь продолжал приходить – как к себе домой.

Его старались отпугнуть петардами. Но хитрый хищник будто бы знал: за их громким треском ничего не последует. И гнул свою линию.

- С медведем горе! Целый месяц тут борьба с им шла. Отстреливалась холостыми. Выйти-то нельзя! - сокрушалась Агафья.

Звонила отцу Игорю (благодаря меценатам на ее заимке есть телефон), просила совета. За нее молилась вся община, все единоверцы и не только.

Благодаря друзьям-меценатам на заимке появился телефон. Фото: заповедник "Хакасский".

Помогла молитва или природа?

И вот прошла одна неделя, другая, а медведя нет. Годами преследовал отшельницу, а тут куда-то запропал. Неужели молитвы помогли?

- Медведь Агафью Карповну пока не беспокоит, - сообщил отец Игорь корреспонденту «КП» - Красноярск. – Нет его, исчез. Может, на гон ушел, кто его знает… А там уже разгар лета, то есть медведь перестал быть опасным. Ведь пропитания для него в тайге много.

Родная тайга и связь с Богом

Так что угроза миновала. Отшельница может жить спокойно, вести свое хозяйство. Как у нее дела?

Засадила огород (а он у Агафьи немаленький, 30 соток, причем на косогоре). Ухаживает за ним, за питомцами, козами и кураами, собаками и кошками.

Вся ее жизнь - бесконечный труд и радостная молитва. Фото: Иван Нуйкин, РПСЦ.

Недавно встречала гостей. У нее был вертолет, привез необходимые вещи.

- Никола Ерофеич (крестник Агафьи) передал на заимку продукты и саженцы, – пояснил «Комсомолке» иерей Игорь Мыльников. – От Таштагола на машине «слетал» в Иогач, село на Телецком озере. И оттуда, «бортом» все отправил. Теперь у Агафьи Карповны есть саженцы, занимается своим огородом.

И это в 81 год. В чем секрет? Она не скрывает – родная тайга и молитва, в них ее сила, опора.

СПРАВКА «КП»

Агафья Лыкова – самая известная в мире отшельница-староверка. Она родилась в 1945 году в тайге, куда ее отец увел свою семью от цивилизации. В 70-х Лыковых обнаружили геологи. А обозреватель «Комсомолки» Василий Песков сделал «сибирских робинзонов» знаменитыми, посвятив им документальную повесть «Таежный тупик».

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