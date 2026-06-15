Голодный медведь опять изводит отшельницу Агафью Лыкову из Хакасии. Фото: Сергей Усик. Фото: Данил БАРАШКОВ. Перейти в Фотобанк КП

- С медведем вот горе! Целый месяц тут борьба с им шла. Отстреливалась холостыми, - признается Агафья Лыкова. 81-летнюю отшельницу их Хакасии преследует громадный голодный медведь. Об этом Карповна рассказала своему духовному отцу, иерею Игорю Мыльникову. Последние новости об Агафье Лыковой – в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.

Перезимовала и встретила весну в одиночку

Напомним, большую часть зимы и весны бабушка Агафья провела одна. Помощница Валентина Иванова покинула ее еще в феврале – из-за внезапной болезни. Не оказалось рядом и инспекторов заповедника «Хакасский», которые всегда приходили на выручку. Еще в прошлом году их кордон (у домика отшельницы) смыло наводнением, пока его так и не восстановили.

К тому же не баловали и погода. Весна оказалась сырой и холодной. «Обитель» Агафьи постоянно заливало дождями. Из-за капризов природы не удалось вовремя засадить огород. Агафья, а она еще в молодости пережила страшный голод, переживала: как же так? Неужто останется без урожая?

- Два паводка было сильных, - поведала отцу Игорю. – Сейчас вода не большая, средняя. Снег с гор стаял, теперь уже легче.

Лесная инокиня рассказала о том, как живет, своему духовному наставнику. Фото: Данил БАРАШКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Медведь наступает бабушке на пятки

Зато объявился старый знакомый – здоровенный медведь, что «пас» ее в прошлом году – с весны до поздней осени. А что с ним поделаешь? Заимка Агафьи располагается на территории заповедника «Хакасский», звери там у себя дома. Так что ситуация сложилась непростая. Медведь ходил за отшельницей по пятам, наводил ужас.

Нынче весной, как только потеплело, хозяин тайги вернулся. Может, почуял, что кроме Агафьи, на заимке никого? Так или иначе зверюга снова взялся за старое.

Отшельница очень боится таежного гостя. Фото: Данил БАРАШКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Буквально обосновался у жилища бабушки. Ни в какую не хочет уходить. А у нее-то хозяйство – козы, куры, кошки да собаки. Надо и дров принести, и печку натопить, и еду сварить, и всех накормить. А огород, посадки! В избушке не отсидишься. Но как выйти за порог, если во дворе засел медведь?

«Целу кучу выпалила патронов»

- С медведем вот горе! - рассказала Агафья Лыкова своему духовному отцу.

Конечно, отшельницу постоянно снабжают петардами – их громкий треск отпугивает зверя. Но одними «хлопушками» уже обойтись трудно. Обнаглевший медведь, кажется, смекнул, ему ничего не грозит.

Рядом с заимкой Карповны полно зверей. Фото: Сергей Усик.

- Целый месяц тут борьба с им шла. Отстреливалась холостыми, - продолжает Агафья. - Выйти-то нельзя! На последнем склончике собака гавкнула. Вышла я на крыльцо, не успела фонариком посветить, гляжу: вот ОН! Как черна стенка стоит предо мной в траве. Дак я целу кучу выпалила патронов, девять или десять, наверное. А он потом опять пришел. Выйти никак уже нельзя. Выстрелы дала и закрылась взаперти. В Троицу как раз было-то это. И вот всю неделю не отступался, целый месяц…

Застрелить зверя «никак не можно»

По словам Агафьи, на крайний случай ружье у нее есть. Это двустволка, принадлежавшая еще соседу, геологу Ерофею Седову, умершему несколько лет назад. Но разрешения стрелять нет – заповедник.

- С двустволкой-то даже страшновато идти-то на него, - сетует бабушка. – Такое дело с медведем этим!

Впрочем, в конце мая к ней прибыл дьякон Георгий Данилов из Орска. Его знают как священника-героя, который спас старинные иконы из храма, затопленного наводнением. А на днях у Карповны появился еще один помощник, Михаил.

- Привезли на три месяца, он старопоморской, вот какой, - говорит Агафья.

Будем надеяться, вдвоем мужчинам удастся отвадить назойливого зверюгу, выгнать в лес навсегда.

Агафья Лыкова и ее духовный отец. Фото: иерей Игорь Мыльников.

Картошка есть, не пропадем

Кстати, этим летом на заимке Карповны ожидается трудовой «десант». Должны приехать строители, чтобы восстановить разрушенный кордон заповедника. Тогда рядом с отшельницей всегда будет инспектор, надежный человек.

- Хотели они приехать строить домик. А не смогли приплыть-то, бензин кончился, не на чем плыть стало, - объясняет бабушка. - Лодка гружена, тихо плыли, «заломы» на реке пилили. Тут же ужас что! Вот и сгорел бензин.

- С молитвой пусть плывут! – посоветовал отец Игорь. - Тогда все должно получиться.

Пусть и поздновато, но картошку уже посадила. Фото: Данил БАРАШКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что еще нового у Агафьи? Пусть с опозданием, но посадила картошку. Рада: теперь не пропадем!

- Маленечко седня досаживаю, - уточняет Агафья Карповна.

Сама, в 81, повторимся, год. И в этом она вся: без дела не сидит, вся в трудах и молитвах. Тем и жива.

СПРАВКА «КП»

Агафья Карповна Лыкова – самая известная в мире отшельница. Ее сделал знаменитой обозреватель «Комсомолки» Василий Песков. Он много лет помогал бабушке, никогда не забывал.

Агафья – последняя из семьи староверов Лыковых, которые ушли в тайгу в 30-е годы прошлого века. Ее отец, Карп Осипович был убежден: иначе не выжить, так он спасает родных от гонений «безбожной власти». Лыковы прожили в полной изоляции 40 лет, пока их не нашли геологи.

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