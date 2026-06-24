Красноярские депутаты скорректировали бюджет и подвели итоги очередного политического сезона

На заседании депутаты рассмотрели 29 вопросов и подвели итоги очередного политического сезона. Разбираемся, какие важные решения приняли народные избранники за полгода.

Одна из главных тем этой сессии – внесение изменений в муниципальный бюджет нынешнего года. В него из средств краевой казны добавлена существенная сумма – 253 миллиона рублей, благодаря которым 304 частных дома будут переведены с печного или угольного отопления на более экологичные виды топлива. Депутаты согласовали эту корректировку, а также одобрили выделение из муниципального бюджета на данные цели ещё около 4 миллиона рублей.

Важной является и другая тема повестки – назначение дополнительных выборов депутата горсовета по одномандатному избирательному округу №11. Сейчас этот округ, в который входит часть Железнодорожного района, где проживают около 42 тысяч человек, остаётся без своего представителя в муниципальном парламенте. Выборы депутата состоятся 20 сентября, в единый день голосования, по результатам которого определятся также народные избранники в Законодательное Собрание и Государственную Думу.

Что касается итогов политического сезона, то их подвели председатели профильных комиссий, а также спикер горсовета Наталия Фирюлина.

Андрей Козиков, зампредседателя горсовета, председатель комиссии по городскому хозяйству:

«В первую очередь стоит отметить ремонтные работы, которые ведутся в Красноярске. Опыт прошлых лет показывает, что не все подрядчики сразу после завершения этих работ восстанавливают нарушенное в результате ремонта благоустройство. Чтобы впредь у компаний не возникало желания бросить раскопанные участки, комиссия вышла с инициативой увеличить штрафы для нерадивых подрядчиков. Также для них введено новое требование – банковская гарантия, без которой предприниматели не смогут выиграть контракты. И, если они не восстановят благоустройство, средства гарантии поступят в бюджет города».

Артём Речицкий, председатель комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни:

«У муниципального уровня власти не так много полномочий, связанных с экологией. Но мы всё же занимаемся этой темой. У нас есть большой перечень мероприятий, которые должны снизить нагрузку на атмосферный воздух в периоды НМУ. Депутаты совместно с представителями городской администрации контролируют выполнение данных мероприятий. В ближайших планах – проверить, как проводится обеспыливание улиц.

Кроме того, идёт работа по инвентаризации городских зелёных насаждений. Уверен, что деревья нужно не просто посчитать, а подготовить такие документы, которые позволят выделять необходимые средства на содержание и обновление зелёных насаждений».

Оксана Ларионова, председатель комиссии по социальной политике:

«Наша комиссия занимается социальными вопросами, в их числе – культура, образование, строительство и капремонт школ, оснащение пищеблоков, детский отдых, обустройство библиотек, молодежных центров. Постоянно взаимодействуем с администрацией Красноярска по работе трудовых отрядов главы города. Так, по инициативе депутатов удалось привлечь к проекту коммерческие организации.

Комиссия выполняет большую работу по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Благодаря нашей совместной работе с мэрией для них действует целый ряд мер поддержки».

Артемий Любушкин, председатель постоянной комиссии по бюджету, собственности и экономической политике:

«На сессии мы приняли корректировку бюджета, которая должна улучшить экологическую обстановку в городе. Но это лишь небольшая часть депутатской работы по всестороннему развитию Красноярска. В этом году мы увеличим парк общественного транспорта на газомоторном топливе на 100 единиц. В майской корректировке бюджета постарались учесть интересы жителей новых территорий. На них было выделено 178 миллионов рублей. Средства пойдут на ремонт автодорог, ликвидацию стихийных свалок, приобретение и установку новых контейнерных площадок. Всё это – чтобы жители недавно присоединенных территорий почувствовали себя красноярцами».

Борис Растоскуев, председатель комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре:

«Сейчас в краевом центре разрабатывается ряд проектов комплексного развития территорий, и мы считаем, что город должен получить от них максимум пользы. Так, депутатский корпус в результате сложных переговоров с застройщиком сумел настоять на строительстве детской музыкальной школы на 250 мест в Советском районе. Кроме того, на Красноярском рабочем, в районе хлебозавода, появится новый жилой комплекс, а в нём детский садик. Отслеживаем и ситуацию с расселением граждан из ветхого жилья».

Елена Южакова, председатель комиссии по местному самоуправлению:

«Одним из важных вопросов этого года для нас было усовершенствование нормативно-правовой базы после муниципальной реформы в Красноярском крае. Мы создали рабочую группу, которая проанализировала действующий пакет документов. Также важное направление – развитие инициативного бюджетирования в Красноярске. На сегодняшней сессии было принято важное решение в этой сфере. Город будет участвовать в региональном грантовом конкурсе, который предполагает реализацию местных инициативных проектов. От Красноярска на конкурс можно будет заявить до пяти проектов».

Наталия Фирюлина, председатель Красноярского городского Совета депутатов:

«За полгода мы провели 66 заседаний комиссий, где рассмотрено 265 вопросов, состоялось шесть сессий, на которых принято свыше 50 правовых актов. В сжатые сроки нам удалось включить новые территории в общую нормотворческую ситуацию городского округа.

Вторая важная тема – подготовка города к юбилею. Этот ремонтно-строительный сезон мы должны использовать по полной программе, внимательно следить за соблюдением сроков и качеством работ.

А лучшим вопросом повестки сегодняшней сессии я бы назвала внесение изменений в документ, который регулирует инициативные проекты горожан. Поправки дают Красноярку и его жителям новые дополнительные возможности. Уверена, это улучшит креативность горожан и послужит толчком для развития всего большого Красноярска».

Фото: пресс-служба Красноярского городского Совета депутатов