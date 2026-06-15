Фото: Лесопожарный центр

Накануне, 14 июня, густая пелена едкого дыма накрыла сразу несколько населенных пунктов Красноярского края: Лесосибирск, Енисейск и соседние поселки. Причина — почти сотня лесных пожаров на севере региона.

В социальных сетях местные жители жалуются на запах гари, а некоторые выходят на улицу... в противогазах.

Рассказываем о ситуации с лесными пожарами в Красноярском крае на утро 15 июня 2026 года.

Лесные пожары в Красноярском крае: мужчина на улице в противогазе, окутанный смогом город

Вчера настоящей звездой социальных сетей стал мужчина, который выгуливал собаку в противогазе — заметили его на улицах Лесосибирска. Другие местные жители признавались, что из-за смога им приходилось носить мокрые маски — без них дышать было трудно.

«В Новоенисейске в микрорайоне дымища ужасный. И видимость стала хуже. Ужас, что творится», – пишет Елена в местном паблике.

Многие также жалуются на невыносимый запах гари в квартирах.

«На окна мокрую ткань нужно повесить, и будет легче», – делится Татьяна.

Фото: краевое государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю"

Почти сотня лесных пожаров накрыла дымовой завесой города Красноярского края

Аналогичные кадры выкладывали и жители Енисейска (расстояние между городами — около 30 километров). Глава округа Евгений Петренко сообщил, что пожары действуют на значительном удалении от городов и угрозы жителям нет, однако сильное задымление произошло «во всех населенных пунктах».

Карта: администрация Енисейского округа

Администрация округа в социальных сетях также опубликовала правила поведения при смоге. Жителей просят избегать длительного пребывания на улице и по возможности вывезти из задымленной территории детей, а также пожилых людей.

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае на 15 июня 2026 года

На утро 15 июня в лесах края действуют 97 пожаров на площади 36 тысяч га — тайга горит в Эвенкийском, Байкитском, Нижне-Енисейском, Северо-Енисейском, Енисейском и других лесничествах. Большинство очагов — в труднодоступной местности на севере (здесь фиксируют высокую грозовую активность и резкие порывы ветра).

Самая напряженная обстановка — в Енисейском и Северо-Енисейском округах. Для искусственного вызывания осадков специалисты применяют самолет Ан-26. Всего борьбу с огнем ведут свыше 1200 человек и более 30 единиц техники.

Кроме того. в регион уже перебросили межрегиональные силы федерального резерва Авиалесоохраны.

Фото: краевое государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю"

По словам экспертов Лесопожарного центра, 15 июня дым ушел из городов и сел. По предварительным данным, превышений загрязняющих веществ в атмосфере нет.

При этом север края продолжает находится под влиянием антициклона.