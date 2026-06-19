«Плакали по ночам и закрывались при взмахе руки»: женщина из красноярской деревни спасла 14 детей из неблагополучных семей

В палате ожогового центра Красноярской краевой клинической больницы – двое. Женщина за пятьдесят: потемневшая от работы на солнце, с натруженными руками, строгая с виду. Рядом – хрупкий мальчонка в бинтах, похожий на зайчонка. Годится ей во внуки, но зовет мамочкой и льнет. Она не целует его без конца. Но ее взгляд как объятие. Теплое. Крепкое. Родное. Не верится, что она приемная. В родной семье малыш чудом выжил: обварился кипятком. Теперь она его выхаживает. Он у нее – младшенький. Четырнадцатый.
Все дети Елены – из семей алкоголиков, наркоманов, убийц. Своих бог не дал, а в детдомах не выбирала. Так и стала ангелом-хранителем для ненужных кровным родственникам ребятишек. Круто меняет их судьбы. Большинство уже взрослые: обзавелись семьями, растят детей, работают.
Корреспондент «КП»-Красноярск уговорил удивительную женщину рассказать ее историю не для того, чтобы вызвать жалость. И благодарности она не ждет. Известность ей тоже не нужна (имена изменены, где живет – просила не говорить). Все для того, чтобы люди не боялись брать детей из неблагополучных семей. Чтобы знали: любовь и терпение могут победить даже «плохую» генетику.
Елена из деревни за двести километров от Красноярска. Вся ее жизнь – в работе: трудилась дояркой, телятницей, а сейчас живет своим большим хозяйством. Дело привычное: она из сельской семьи, родители были скотниками. Они души не чаяли в своих десятерых детях. Елена мечтала о такой же семье: многодетной, дружной, работящей.
Но здоровье подвело: три выкидыша и внематочная, еле откачали. А когда пришла в себя, врачи огорошили: детей не будет.
– А я сказала: «Неправда!» И теперь я 14 раз мама и 13 раз бабушка!
Но сначала горевала. Ей было всего 25 лет. А жизнь, казалось, рухнула. Успокоилась, только когда решила: возьму дочку из детдома. Муж поддержал.
Это было почти 30 лет назад, а Елена помнит, как вчера. В детдоме подвели трехлетнюю Иришку, и та сама потянулась к ней. «Моя!» – ахнула женщина. Тут выяснилось: у девочки есть старший брат Данилка. А всего их пятеро. Забрали из пьющей семьи: мать лишили прав, отец погиб, родственники открестились.
К тому моменту детей уже разделили и отдали в разные семьи. В начале 2000-х такое еще практиковалось. Остались двое: младшая и двенадцатилетний парень. Его не хотели брать: возраст отпугивал.
– Я ему честно сказала: «Золотых гор не обещаю, уезжаем в деревню. Но будете с сестрой жить в нормальной любящей семье. Хочешь?» И он согласился.
Елена боялась: как примет их с мужем чужой подросток? А он оказался тихим да ласковым – души не чаяли.
И тогда она поняла: любви и сил хватит на многих детей. То, что с тех пор вся жизнь семьи проходит под контролем органов опеки и попечительства, не испугало.
Многие женщины боятся многодетности не только из-за быта. Вдруг останешься одна: разведешься или овдовеешь? Кто потом женится на женщине с оравой чужих ребятишек?
Елена этот стереотип разбила вдребезги. Она вышла замуж второй раз с семерыми приемными детьми. Их она взяла еще с первым мужем Петром. По словам женщины, отношения разбились после того, как тот попытался поднять руку на ребенка. Детям она с ним видеться не запрещает, но в обиду их никому не даст.
Года через четыре после развода встретила хорошего человека: она полюбила Олега, а все дети его приняли. Пара не только сыграла свадьбу, но и обвенчалась. А после взяли еще детей: муж сам мечтал о большой семье.
После того, как сыновья и дочери подросли, Елена с Олегом затосковали по малышу. Пришли в опеку: «Хотим мальчика!» Им начали показывать анкеты. Женщина не могла оторваться от смотрящих с фото прямо в душу глаз-бусинок полуторагодовалого малыша.
– Возьмем!
Ее тут же начали отговаривать: родители – наркоманы и алкоголики, у мальчика глубокие ожоги, нужны операции. И не один он: есть старшие брат и сестра. Если брать, то всех троих. Вам точно это надо?
История Максимки перевернула ей душу. Он чуть не погиб в 10 месяцев. Тогда жил в городе, в больше напоминающей притон квартире матери. Та в очередной раз оставила кроху с четырехлетней сестрой и надолго ушла. Хорошо, не замкнула дверь. Это могло стоить мальчику жизни при ожоговом шоке. Девочка включила чайник, а ее брат опрокинул его на себя. Большая часть кипятка попала на левую руку, могло быть и хуже. Испуганная малышка кричала так, что сбежались соседи. Мальчика нашли в парящей луже на полу. Скорая умчала его в реанимацию. Потом были месяцы больницы.
Мать лишили прав, старших детей определили в детдом. Позже, под веществами, она убила отца своих детей. Получила восемь лет, сейчас отбывает срок и лечится от наркомании.
Елена и Олег решили: возьмем всех! Сначала привезли домой погостить. Старшая Алина, ей не было и шести, вела себя как наседка. Все следила, чтобы братиков не обидели. А когда пришло время прощаться, Максимка понял, что его повезут обратно и зарыдал. Его брат и сестра тоже просились остаться. Елена бросила все силы на оформление. И вскоре вернулась за троицей уже насовсем.
Страшные ожоги на теле мальчика зажили, но оставили после себя грубые рубцы. Они стянули кисть руки «крабиком», как выражается приемная мама ребенка. Проще говоря: ни кружку взять, ни перчатки надеть. Врачи уверяют: все поправимо. Но на восстановление уйдет еще несколько лет.
Лечащий врач Максима, травматолог-ортопед ожогового отделения Красноярской краевой больницы Евгений Куранов, рассказал о перспективах лечения.
– Есть все шансы вернуть мальчика к нормальной жизни. Ему сделали пересадку кожи с ножки на ладонь. Убрали рубцовую стяжку, чтобы пальцы на руке заработали: сгибались, разгибались, раздвигались. Это не последняя операция. Пациент все хорошо переносит. Терпеливый парень!
Елена никогда не устраивала «кастингов» в детдомах. Некоторые ищут младенцев чуть ли не с определенным цветом глаз.
– Как можно?! Это же дети, не куклы в магазине! – говорит она. – Я называла только пол и возраст. А дальше – кого приведут, того и брала.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.
Но за одним ребенком почти всегда тянулась вереница братьев и сестер. Все они – не круглые сироты. Семья имеет статус приемной, поэтому от них не скрывают, что неродные. Где они – знают их биологические родители. Пишут. Грозятся:
– Скоро приедем, заберем. Нечего приучать к себе!
Мать Максимки тоже строчит письма из колонии. Не детям. Елене. Дескать, как выйду – приеду. У детей родная мать есть, чужая женщина ее не заменит. Елена спросила в опеке, можно ли не отвечать? Там ответили утвердительно. Мать могут восстановить в правах, если она исправится и докажет это. Не приемной семье. Органам опеки и попечительства, прокуратуре и суду. Только после этого ее подпустят к детям.
Поначалу Елена переживала. Но за три десятка лет никто за детьми так и не приехал. Они оказались нужны только этой семье. Зовут ее мамой, мужа – папой. О них заботятся как о родных, но не растят белоручками, с детства приучают к труду: для начала заправить постель и помочь мыть посуду.
– Ни за одну дочку не было стыдно, когда их замуж выдавали: и по дому все умеют, и сами ухоженные.
На праздники все собираются у Елены и Олега: с мужьями, женами, внуками. Стол ломится, льются песни, раздается смех – настоящая семья, которую удалось собрать по крупицам.
Елене и Олегу выпало и то, что врагу не пожелаешь: потерять троих взрослых сыновей. Один погиб в зоне СВО при выполнении боевого задания. Второй умер от инфаркта. У него остались четверо детей, трое из которых приемные. Третьего убил пьяный коллега. Семья горюет, но держится.
Последствия детства в аду – крики во сне, мокрые простыни и страх при каждом резком движении. Все дети плакали по ночам и закрывались при взмахе руки. На то, чтобы отогреть их, приучить к нормальной жизни уходят не месяцы – годы. Главное лекарство – любовь. Терпеливая, без права на срыв. Гладить по голове. Каждый день повторять:
– Ты нужен, ты наш.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.
Приемные родители подолгу сидят с детьми в обнимку, разговаривают, читают книжки и поют песни. Кстати, Максимка особенно любит «Катюшу». В эти минуты сыновья и дочки оттаивают и улыбаются.
– Тогда я особенно остро чувствую: все не зря!
Елена верит: в большинстве случаев сильнее «плохой» генетики оказывается хорошее воспитание. У нее так в 13 случаях из 14. Женщина честно рассказывает, с чем можно столкнуться. Одному ее приемному сыну поставили психиатрический диагноз. Лечение в больнице не очень помогало. Вел себя неадекватно, даже воровал. В семье не могли справиться с этим. Подростка забирали обратно в детдом. Но после совершеннолетия он вернулся. Считает семью своей. Вылечить парня не получилось, но удалось улучшить его состояние и дать место, где он всегда будет принят. И это тоже победа.
«С шестью детьми управляться проще, чем с одним»: многодетная мама из Красноярска поделилась родительскими секретами