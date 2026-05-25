Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП
Их видно издалека. Большая семья, включая родителей, одевается в едином стиле. Пятеро сестер и брат поразительно похожи, хотя двойня в этой компании всего одна. Их мама Любовь убеждает, что с шестью детьми управляться легче, чем с одним. Она знает, о чем говорит: сама из семьи с 11 детьми. После рождения первенца не могла отделаться от ощущения, что укачивает еще одного младшего братика. Привычное дело.
Мы встретили Махаевых на фестивале «Большая встреча двойняшек и близнецов» в Красноярске и не смогли пройти мимо. Корреспондент «КП»-Красноярск поговорил с 35-летней мамой как она справляется с такой оравой и приучает ее к домашним делам? Насколько сложно в наше время прокормить столько детей? И почему не надо бояться многодетности?
Супруги Любовь и Артем Махаевы в этом году отметят 16-ю годовщину свадьбы. А знают они друг друга с детства: их верующие семьи дружили, вместе отмечали праздники. Девушка и парень выросли и поняли, что не могут друг без друга. Когда поженились, ей было 19 лет, ему – 24 года. Они не считают, что это «слишком рано».
– У христиан не принято встречаться годами, – говорит Любовь. – Любишь – бери ответственность. Перед нашими глазами примеры родителей: сделав в молодости выбор, они остались верны ему на всю жизнь. Любовь после пережитого вместе только растет. Так у них, так и у нас.
Артем – один из семи детей в своей семье. Любовь – старшая из одиннадцати.
Ее мама росла единственным ребенком. Просила братика или сестренку – не сбылось. В детстве она «нянчила» 11 кукол: баюкала, пеленала. Прошли годы – родила 11 детей, будто намечтала их себе. Муж поддержал. Семья появилась в сложное время. Поженились двое художников еще студентами, без жилья и денег, вдали от родных. Как раз развалился СССР, кругом разруха. На свадьбу кто-то подарил Библию. Молодожены были атеистами, но в той ситуации ухватились за нее как за спасательный круг.
– Я с детства водилась с младшими братьями-сестрами. Родила – и мало что изменилась, только ухаживала за своими детьми, – делится Любовь.
Сейчас Матвею 14 лет, двойняшкам Арине и Регине по 12 лет, Анжелике девять лет, Алие шесть лет, а Милине скоро исполнится два годика. И счастливые родители не собираются на этом останавливаться:
– Сколько бог даст!
Утро в семье начинается не с гаджетов. Порядок – дело привычки.
– Детям надо показывать пример. Я хожу и подбираю каждую соринку, разбросанную вещь. Моя мама делает так же. Мимоходом все раскладывает по местам. Это помогает поддерживать порядок, а дети повторяют и вырабатывают эту привычку, – делится хитростями Любовь.
Почему с несколькими детьми проще?
– Они помощники и команда, главное – их организовать.
У всех – посильные обязанности. С пяти лет они – в графике мытья посуды и уборки. Вместе трудятся на огороде бабушки и дедушки: помогают выращивать семье запасы на зиму. Уроки – работа, которую нужно сделать до развлечений. Родители добиваются соблюдения правил семьи без скандалов: примером, помощью и беседами.
Моду платить за помощь и хорошие оценки они не поддерживают:
– Семейные отношения – не денежные. Каждый делает свою часть работы, и всем от этого лучше. В конце четверти дети выбирают подарки за успехи в учебе, а учатся они хорошо.
Компьютерных игр в доме нет: «Это зависимость и трата времени». Зато есть живое общение, музыка и книги. По вечерам папа берет гитару. Вся семья поет, смотрит добрые фильмы, слушает аудиокниги и читает Библию. Еще Артем любит играть с детьми в настольные игры: шахматы, шашки, «Уно», «Монополию». Компьютер и интернет используются для обучения: репетиторы, практика в английском.
Отдыхают Махаевы только вместе. Независимо, выбираются на море, в лес за грибами или на праздник. Яркие события остаются на память в бумажных фотоальбомах, чтобы вместе их листать. Артем любит фотографировать и наполняет их трогательными кадрами.
Махаевы жили на втором этаже дома родителей Артема, пока не случился пожар. Сейчас снимают большую квартиру. Семиместной машины семье уже маловато. Задумывается о микроавтобусе.
– Радуемся тому, что есть. Работаем, верим в лучшее – и все будет, – по-философски относится к ситуации Любовь.
Государство помогает: пособия, материальная помощь каждый год.
– Грех жаловаться! Раньше выплаты были меньше. А наши родители когда-то копейки получали. И они, и мы рассчитываем, прежде всего, на свои силы, заводя детей.
У Артема, автослесаря по профессии, золотые руки. Чинит и машины, и домашнюю технику. Сейчас ухаживает за пожилым родственником и подрабатывает таксистом.
У Любови два высших образования в сфере пищевой промышленности. Для себя окончила курсы дизайнера и пошива штор. Увлечения пригодились: шьет детское постельное и красивые юбки дочкам.
– Купила швейную машинку еще студенткой на стипендию, перед свадьбой, – вспоминает женщина. – Шитье помогает экономить, как и домашние десерты. В большой семье праздников много, заказывать торты затратно, пеку сама.
История рождения двойняшек для семьи – настоящее чудо. Любовь до 28 недель не делала УЗИ:
– Мамам с первых УЗИ часто говорят что-то тревожащее. А я хотела провести беременность в спокойствии. Мы примем своего ребенка с любой патологией, а пол для нас неважен.
Живот был огромный, врач настаивал. За два дня до обследования Артем вдруг сказал: «У нас двойня!» Любовь не поверила. Но интуиция не подвела ее мужа.
Будущая мама сразу ушла в декрет: если детей намечается двое, отпуск дают раньше. А работала она в кондитерском цехе, где приходилось перемещать тяжести по 20-30 килограммов.
Девочки родились здоровенькими. Многие принимают их за близнецов. Сестры выбирают похожие вещи и даже спят в одинаковых позах. Различий тоже хватает. Арина – уравновешенная левша, Регина – правша и требует больше внимания.
Любовь признается: не все понимают многодетных. Одни ищут подвох:
– Это приемные дети или от нескольких браков? У них разные отцы, да?
– Я не обижаюсь, – говорит Любовь. – Объясняю: все дети родные, папа – один, брак – единственный. Многие не верят.
Другой популярный вопрос:
– Куда вы столько рожаете?
Мама Люба убеждает, что дети – счастье и смысл жизни, но скептики цепляются за версию про выгоду и жизнь на пособия.
– Но это же смешно, – улыбается она. – Ради пособий столько детей не заводят, растить их – большой труд и несопоставимые траты.
Есть и те, кто хочет второго или третьего ребенка, но боится рожать. Они подходят за советами. Любовь дает их, исходя из своего опыта.
Первый совет: не замыкаться на страхе родов.
После появления первенца она боялась возвращаться в роддом: сын дался нелегко, во время родов толком ничего не объясняли. Придя в себя, стала готовиться. На курсах для будущих мам встретила опытную душевную акушерку: та отогрела, успокоила, понятно все рассказала. Ходила Любовь и на занятия для беременных в бассейне: правильное дыхание, отработка навыков. Перед каждыми родами она обновляет знания и умения: «Никто за вас не родит вашего ребенка!»
Второй совет: разобраться со здоровьем до беременности.
– Пятого ребенка я носила тяжело, чувствовала слабость. Обследовалась – оказалось, дефицит жизненно важных веществ. Выполнила назначения врачей – состояние наладилось, – делится мама.
Третий совет: не бояться, что не прокормите.
– Мы верим, что если бог дает детей, то дает и возможности их обеспечить. Не в смысле, что все свалится с неба, а нашими руками. Например, мои родители обменяли двухкомнатную квартиру на трехкомнатный дом, а его расширили до семикомнатного.
Артем и Любовь подмечают и развивают способности детей. Пятеро из них ходят на плавание. Матвей окончил «музыкалку» по виолончели и учится работать с деревом в столярной мастерской. У двойняшек – свои таланты: ролики, коньки, музыка, и не только. Арина выбрала виолончель. У Регины – любовь к скрипке, рисованию и фотографии. Анжелика осваивает флейту и мечтает стать врачом. Вместе с Алей она занимается спортивной гимнастикой в школе олимпийского резерва – у них уже есть разряды. Только представьте, сколько сил уходит, чтобы собрать всех на занятия и организовать их посещение!
Отец настраивает сына и дочерей искать дело по душе, которое позволит прокормить себя и семью. Выбор – за ними.
Вечер. Дети уложены. В доме, наконец, тихо. Родители смотрят друг на друга и улыбаются. Завтра все начнется сначала. И это – их счастье. Большая семья для Махаевых – это не подвиг, а норма жизни.
Как сэкономить на сборах в школу в два раза: многодетная мама из Красноярска поделилась секретами подготовки детей к учебному году
Большая женская семья из Сосновоборска: Как живут мама и ее четыре дочери