Махаевы любят отдыхать вместе и одеваться в едином стиле. На фестивале "Большая встреча близнецов и двойняшек" в мае 2026 года.

Их видно издалека. Большая семья, включая родителей, одевается в едином стиле. Пятеро сестер и брат поразительно похожи, хотя двойня в этой компании всего одна. Их мама Любовь убеждает, что с шестью детьми управляться легче, чем с одним. Она знает, о чем говорит: сама из семьи с 11 детьми. После рождения первенца не могла отделаться от ощущения, что укачивает еще одного младшего братика. Привычное дело.

Мы встретили Махаевых на фестивале «Большая встреча двойняшек и близнецов» в Красноярске и не смогли пройти мимо. Корреспондент «КП»-Красноярск поговорил с 35-летней мамой как она справляется с такой оравой и приучает ее к домашним делам? Насколько сложно в наше время прокормить столько детей? И почему не надо бояться многодетности?

Семейная история

Супруги Любовь и Артем Махаевы в этом году отметят 16-ю годовщину свадьбы. А знают они друг друга с детства: их верующие семьи дружили, вместе отмечали праздники. Девушка и парень выросли и поняли, что не могут друг без друга. Когда поженились, ей было 19 лет, ему – 24 года. Они не считают, что это «слишком рано».

– У христиан не принято встречаться годами, – говорит Любовь. – Любишь – бери ответственность. Перед нашими глазами примеры родителей: сделав в молодости выбор, они остались верны ему на всю жизнь. Любовь после пережитого вместе только растет. Так у них, так и у нас.

Артем – один из семи детей в своей семье. Любовь – старшая из одиннадцати.

Ее мама росла единственным ребенком. Просила братика или сестренку – не сбылось. В детстве она «нянчила» 11 кукол: баюкала, пеленала. Прошли годы – родила 11 детей, будто намечтала их себе. Муж поддержал. Семья появилась в сложное время. Поженились двое художников еще студентами, без жилья и денег, вдали от родных. Как раз развалился СССР, кругом разруха. На свадьбу кто-то подарил Библию. Молодожены были атеистами, но в той ситуации ухватились за нее как за спасательный круг.

– Я с детства водилась с младшими братьями-сестрами. Родила – и мало что изменилась, только ухаживала за своими детьми, – делится Любовь.

Сейчас Матвею 14 лет, двойняшкам Арине и Регине по 12 лет, Анжелике девять лет, Алие шесть лет, а Милине скоро исполнится два годика. И счастливые родители не собираются на этом останавливаться:

– Сколько бог даст!

Обычный день необычной семьи

Утро в семье начинается не с гаджетов. Порядок – дело привычки.

– Детям надо показывать пример. Я хожу и подбираю каждую соринку, разбросанную вещь. Моя мама делает так же. Мимоходом все раскладывает по местам. Это помогает поддерживать порядок, а дети повторяют и вырабатывают эту привычку, – делится хитростями Любовь.

Почему с несколькими детьми проще?

– Они помощники и команда, главное – их организовать.

У всех – посильные обязанности. С пяти лет они – в графике мытья посуды и уборки. Вместе трудятся на огороде бабушки и дедушки: помогают выращивать семье запасы на зиму. Уроки – работа, которую нужно сделать до развлечений. Родители добиваются соблюдения правил семьи без скандалов: примером, помощью и беседами.

Моду платить за помощь и хорошие оценки они не поддерживают:

– Семейные отношения – не денежные. Каждый делает свою часть работы, и всем от этого лучше. В конце четверти дети выбирают подарки за успехи в учебе, а учатся они хорошо.

Компьютерных игр в доме нет: «Это зависимость и трата времени». Зато есть живое общение, музыка и книги. По вечерам папа берет гитару. Вся семья поет, смотрит добрые фильмы, слушает аудиокниги и читает Библию. Еще Артем любит играть с детьми в настольные игры: шахматы, шашки, «Уно», «Монополию». Компьютер и интернет используются для обучения: репетиторы, практика в английском.

Отдыхают Махаевы только вместе. Независимо, выбираются на море, в лес за грибами или на праздник. Яркие события остаются на память в бумажных фотоальбомах, чтобы вместе их листать. Артем любит фотографировать и наполняет их трогательными кадрами.

Трудности? Да, но это не главное

Махаевы жили на втором этаже дома родителей Артема, пока не случился пожар. Сейчас снимают большую квартиру. Семиместной машины семье уже маловато. Задумывается о микроавтобусе.

– Радуемся тому, что есть. Работаем, верим в лучшее – и все будет, – по-философски относится к ситуации Любовь.

Государство помогает: пособия, материальная помощь каждый год.

– Грех жаловаться! Раньше выплаты были меньше. А наши родители когда-то копейки получали. И они, и мы рассчитываем, прежде всего, на свои силы, заводя детей.

У Артема, автослесаря по профессии, золотые руки. Чинит и машины, и домашнюю технику. Сейчас ухаживает за пожилым родственником и подрабатывает таксистом.

У Любови два высших образования в сфере пищевой промышленности. Для себя окончила курсы дизайнера и пошива штор. Увлечения пригодились: шьет детское постельное и красивые юбки дочкам.

– Купила швейную машинку еще студенткой на стипендию, перед свадьбой, – вспоминает женщина. – Шитье помогает экономить, как и домашние десерты. В большой семье праздников много, заказывать торты затратно, пеку сама.

Двойняшки – особенная радость

История рождения двойняшек для семьи – настоящее чудо. Любовь до 28 недель не делала УЗИ:

– Мамам с первых УЗИ часто говорят что-то тревожащее. А я хотела провести беременность в спокойствии. Мы примем своего ребенка с любой патологией, а пол для нас неважен.

Живот был огромный, врач настаивал. За два дня до обследования Артем вдруг сказал: «У нас двойня!» Любовь не поверила. Но интуиция не подвела ее мужа.

Появление на свет Арины и Регины в семье считают чудом.

Будущая мама сразу ушла в декрет: если детей намечается двое, отпуск дают раньше. А работала она в кондитерском цехе, где приходилось перемещать тяжести по 20-30 килограммов.

Девочки родились здоровенькими. Многие принимают их за близнецов. Сестры выбирают похожие вещи и даже спят в одинаковых позах. Различий тоже хватает. Арина – уравновешенная левша, Регина – правша и требует больше внимания.

Сестры Арина и Регина на фестивале Большая встреча двойняшек и близнецов в 2025 году.

Двойняшкам Арине и Регине исполнилось 12 лет.

Как отвечать на бестактные вопросы

Любовь признается: не все понимают многодетных. Одни ищут подвох:

– Это приемные дети или от нескольких браков? У них разные отцы, да?

– Я не обижаюсь, – говорит Любовь. – Объясняю: все дети родные, папа – один, брак – единственный. Многие не верят.

Семья на набережной Енисея в красноярском Академгородке возле мужского монастыря в день рождения Артема и его младшей дочки Милины, который совпадает.

Другой популярный вопрос:

– Куда вы столько рожаете?

Мама Люба убеждает, что дети – счастье и смысл жизни, но скептики цепляются за версию про выгоду и жизнь на пособия.

– Но это же смешно, – улыбается она. – Ради пособий столько детей не заводят, растить их – большой труд и несопоставимые траты.

Советы Любови тем, кто боится рожать детей

Есть и те, кто хочет второго или третьего ребенка, но боится рожать. Они подходят за советами. Любовь дает их, исходя из своего опыта.

Первый совет: не замыкаться на страхе родов.

После появления первенца она боялась возвращаться в роддом: сын дался нелегко, во время родов толком ничего не объясняли. Придя в себя, стала готовиться. На курсах для будущих мам встретила опытную душевную акушерку: та отогрела, успокоила, понятно все рассказала. Ходила Любовь и на занятия для беременных в бассейне: правильное дыхание, отработка навыков. Перед каждыми родами она обновляет знания и умения: «Никто за вас не родит вашего ребенка!»

Второй совет: разобраться со здоровьем до беременности.

– Пятого ребенка я носила тяжело, чувствовала слабость. Обследовалась – оказалось, дефицит жизненно важных веществ. Выполнила назначения врачей – состояние наладилось, – делится мама.

Третий совет: не бояться, что не прокормите.

– Мы верим, что если бог дает детей, то дает и возможности их обеспечить. Не в смысле, что все свалится с неба, а нашими руками. Например, мои родители обменяли двухкомнатную квартиру на трехкомнатный дом, а его расширили до семикомнатного.

Увлечения – разные

Артем и Любовь подмечают и развивают способности детей. Пятеро из них ходят на плавание. Матвей окончил «музыкалку» по виолончели и учится работать с деревом в столярной мастерской. У двойняшек – свои таланты: ролики, коньки, музыка, и не только. Арина выбрала виолончель. У Регины – любовь к скрипке, рисованию и фотографии. Анжелика осваивает флейту и мечтает стать врачом. Вместе с Алей она занимается спортивной гимнастикой в школе олимпийского резерва – у них уже есть разряды. Только представьте, сколько сил уходит, чтобы собрать всех на занятия и организовать их посещение!

Пятеро детей ходят на плавание, но помимо этого у них есть и другие увлечения. Анжелика и Алия занимаются спортивной гимнастикой.

Отец настраивает сына и дочерей искать дело по душе, которое позволит прокормить себя и семью. Выбор – за ними.

Вечер. Дети уложены. В доме, наконец, тихо. Родители смотрят друг на друга и улыбаются. Завтра все начнется сначала. И это – их счастье. Большая семья для Махаевых – это не подвиг, а норма жизни.

