Фото: «Роев ручей»

Не только белые медведи с пингвинами спасаются в бассейнах от летней духоты в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей». Охлаждается кто только может! Один из самых заядлых пловцов – тапир. Сотрудники парка показали редкие кадры того, как он принимает водные процедуры. В объектив это животное попадает нечасто.

Фото: «Роев ручей»

Древний ритуал

В «Роевом ручье» живет умилительный тапир по кличке Валет. Экзотический зверь очень любит воду. В Сибири по Енисею он, конечно, не плавает, но все равно купается не меньше своих диких сородичей.

В его вольере стоит небольшой бассейн, в который он залезает с явным удовольствием. Весь древний ритуал – нырять, пускать пузыри и спасать жизнь через хобот – жив и в Красноярске. Правда, вместо ягуаров здесь любопытные посетители, которых Валет изучает из воды с не меньшим интересом.

Фото: «Роев ручей»

Шедевр эволюции

Со стороны тапир кажется несуразным. Но на самом деле это один из самых элегантных проектов эволюции. Секрет прост: полная зависимость от воды и умение превратить собственную неуклюжесть в суперсилу.

Специалисты парка рассказали, что в Южной Америке и Юго-Восточной Азии, где живут современные тапиры, среднегодовая температура держится около +30. А влажность такая, что высохнуть на воздухе уже считается большой удачей. Беда в другом: тапир весит до четверти тонны, покрыт густой шерстью, которая отлично греет, а вот отдавать тепло почти не умеет. В жару зверь просто перегревается.

И тогда природа включила смекалку: тапиры стали использовать реки и озера как кондиционер. Они с удовольствием плюхаются в воду в самое пекло и лежат в ней часами, словно маленькие бегемоты.

Спа-салон для толстокожего

Но есть причина и хитрее. Тапиров постоянно донимают клещи, слепни и прочие кровососы. Спасение от них там же, в речках, где уже ждут маленькие рыбки. Те с аппетитом объедают паразитов прямо с кожи.

Микрочистка, обеззараживание и терморегуляция – все за одно погружение. В парке поделились, что неподвижно стоящему в воде по самое горло тапиру не скучно. Он просто посещает свой любимый спа-салон.

Хобот торчит, а сам зверь «в домике»

Со временем эти водные процедуры превратились в настоящую тактику. Представьте: к реке выходит ягуар, пума или стая диких собак. Мозг тапира в доли секунды переключается на тревогу. Он не паникует – он действует по отлаженной схеме: хобот вверх – и под воду. Зверь ныряет, оставляя на поверхности только кончик носа, и дышит через этот природный шноркель.

Специалисты говорят, что тапир может задерживать дыхание на одну-две минуты или дольше, но с таким приспособлением он способен пробыть под водой почти вечность. Хищник, потеряв зрительный контакт, обычно уходит. Простой и гениальный трюк, заложенный миллионами лет эволюции.

Фото: «Роев ручей»

Пешеходы по дну

И это еще не все. Тапиры в воде не просто прячутся: они ходят по дну как заправские водолазы. Речное дно для них не преграда, а вторая дорога. Если нужно перебраться на другой берег, они не плывут, а неспешно, с большим достоинством идут, перебирая копытцами. Выглядит это фантастически!

К тому же тапир ест не только листья с веток, но и водоросли со дна. Так что он вполне может перекусить прямо под водой, не вылезая на берег. В общем для дикого тапира река – это и кухня, и убежище, и спа-салон. И даже в зоопарке, где это животное в безопасности, ухоженное и накормленное, без личного бассейна ему все равно не обойтись.

Фото: «Роев ручей»

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