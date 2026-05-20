Фото: парк флоры и фауны «Роев ручей»

Весна в Красноярском крае в этом году выдалась совсем не ласковая. 20 мая на календаре, а люди все еще кутаются в теплые куртки, временами пробрасывает снег, и температура плюс восемь уже кажется подарком судьбы. Но разве такой погодой испугаешь белых медведей из парка флоры и фауны «Роев ручей»? 19 мая стало известно – их купальный сезон торжественно открыт.

Главные герои этого ледяного торжества – Марфа и Феликс. Они устроили настоящий водный спектакль, даже не предупредив зрителей. Сначала медведи дремали после обеда. Но вдруг, словно по команде, тяжело плюхнулись в бассейн. А там началось такое, что сразу забываешь про холод. Два белых гиганта ныряли с головой, взбивали воду в фонтан брызг и отчаянно сражались со своими пластиковыми игрушками. Каждое их движение было наполнено силой и радостью. Как же они соскучились по плаванию за долгую зиму!

Глядя на водное представление, вдруг отчетливо понимаешь: вода для них – не просто развлечение. Это их родная стихия. Они не купаются в ней, они живут ею. Напомним, в дикой природе белый медведь способен плыть со скоростью шесть с половиной километров в час. Только представьте себе эту мощную тушу, которая рассекает ледяную воду быстрее, чем обычный человек бежит за уходящим автобусом. А одна медведица в море Бофорта однажды проплыла без остановки целых шестьсот восемьдесят семь километров. Это примерно как от Красноярска до Ачинска смотаться туда и обратно. И все это благодаря плавательным перепонкам на лапах и толстенному слою жира, который не дает замерзнуть даже в ледяной каше. А еще белые медведи умеют нырять на пару-тройку минут и надолго задерживать дыхание – настоящие аквалангисты без акваланга.

Так что, майский снег этим хищникам точно не страшен! Подготовленные природой и не к таким условиям они с наслаждением плавают и ныряют в любую погоду.