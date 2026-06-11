Признавшиеся в убийстве 14-летнего Меружана из Тувы рассказали о причине расправы. Фото: личый архив.

«Пацанам по 16, обоих растят опекуны, а не мама с папой. Вот они и убивали. Мальчишка просил пощады, но его не пожалели. Двое на одного – забили до смерти».

Жуткая история убийства 14-летнего Меружана Х. в Ак-Довураке (Тува) получила продолжение. Двое подростков, которые признались в преступлении, раскрыли причину жестокой расправы. Как и почему все произошло, рассказали «КП» - Красноярск представители СУ СК России по Республике Тыва, а также родственники убитого школьника.

Казалось, впереди была целая жизнь

- Меружан из многодетной семьи, средний ребенок, - поделились с «Комсомолкой» местные жители. – Отца у него нет, только мама. Такая беда на нее свалилась…

Нам удалось связаться со старшим братом мальчика. Он тоже раздавлен горем:

- Каким был Меружан? Спокойный, добрый. Всегда улыбался.

Никто и подумать не мог, что Меружану навсегда останется 14 лет. Он погиб в последний день весны, 31 мая 2026 года. Только-только окончил восьмой класс, впереди было лето, каникулы и, казалось, целая жизнь, но… Все вышло иначе.

Младшие позвали его на подмогу

Вот хронология трагедии. Около одиннадцати часов вечера, Центральная улица Ак-Довурака… Прохожих почти нет.

Меружан тоже собирался домой, но тут подбежали двое ребят помладше. Каждому, может, лет по 10 или меньше. Почему именно к нему? Они приходились Меружану родней. Для них он был кем-то вроде старшего товарища.

- Мальчики пожаловались: подростки отобрали у них велосипед, – пояснила «КП» - Красноярск Алла Нурсат, старший помощник руководителя (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) СУ СК России по Республике Тыва.

Это "братишки", которым школьник пытался помочь. Фото: 108 канал (Тува).

И Меружан решил за них заступиться. Тем более парни, которые забрали велик у младших, были неподалеку.

Один из компании затаил на школьника злобу

- Их было четверо. Подросток подошел к ним, спросил: «Зачем вы так?». В результате они начали препираться, - продолжает представитель СУ СК России по РТ.

Внезапно произошло неожиданное. Один из компании узнал в Меружане своего обидчика. По словам парня, незадолго до того они поссорились, в ход пошли кулаки. После стычки 16-летний подросток затаил злобу на Меружана.

И вдруг увидел его прямо перед собой. Тот пришел, чтобы заступиться за своих «братишек» (пусть и неродных).

- В итоге подросток ударил школьника. Тот развернулся, пытался убежать, - сообщила «КП» представитель Следкома Алла Нурсат. – За ним устремились двое.

Двое на одного, пощады они не знали

Меружана догнали ударом в спину. Повалили, начали бить.

По сведениям «КП» - Красноярск, перед этим подростки выпили. Были разгорячены алкоголем, расторможены. Но, как оказалось позже, головы не теряли, понимали, что творят.

Место трагедии. Фото: СУ СК России по РТ.

В какой-то момент один из нападавших выхватил нож. А другой, тот самый, обиженный Меружаном, схватил с земли камень. Он и добил парнишку.

- Тот просил пощады, но его не пожалели, - передает собственный источник «КП» - Красноярск. – Двое на одного, пацана просто забили до смерти.

Похоронили в родном селе

Когда Меружана доставили в больницу, он был еще жив. Врачи боролись за него, но все зря. Выжить после такого невозможно. Спустя два дня школьника не стало.

- Случай дичайший! – обсуждают местные жители. – Мог же просто не встревать, пройти мимо. Но нет, заступился за малышей. Выходит, был убит за свою же доброту, неравнодушие.

После трагедии СК возбудил уголовное дело по признакам статьи 105 «Убийство». Оба участника расправы были задержаны, на допросах они во всем признались.

На допросе один из нападавших. Фото: стоп-кадр видео СУ СК России по РТ.

По информации «Комсомолки», обоим по 16 лет. Растут в опекунских семьях, без мам и пап. В тот вечер (почти ночь), предоставленные самим себе, слонялись по улицам, выпивали. И, в конце концов, случилось страшное, погиб человек.

В июле Меружану исполнилось бы 15.

- Мы увезли его в свое село Аянгаты. Похоронили там же, где он и родился, - горюет старший брат.

… Если вина подростков в убийстве школьника будет доказана, им грозит до 10 лет лишения свободы. Как и все несовершеннолетние, они будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

За помощь в подготовке материал «Комсомольская правда» - Красноярск благодарит СУ СК России по Республике Тыва и 108 канал.

Мы следим за развитием ситуации.

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