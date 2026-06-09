"Убили за доброту. Как такое возможно?" - горюют родные. Фото: 108 канал (Тува).

«Одни убивали, другие смотрели. Но никто не остановил убийц. И из-за чего – из-за какого-то велосипеда!».

Дикий случай произошел в Ак-Довураке (Тува) 31 мая 2026 года. Восьмиклассник Меружан Х. заступился за младших мальчишек, у которых старшие украли велосипед. За добрый поступок 14-летний парень… поплатился жизнью – с ним расправилась разъяренная толпа. Несколько часов назад был задержан второй подозреваемый в убийстве Меружана, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Республике Тыва. Подробности – в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.

Знали, он добрый, в помощи не откажет

Это был последний вечер весны, уже стемнело, на часах около одиннадцати. Меружан шел по Центральной улице, был один.

И вдруг к нему подбежали двое мальчишек. Гораздо младше, им лет по 10, не больше. Но они были знакомы, знали, что Меружан – парень добрый, отзывчивый. Потому не постеснялись обратиться.

Как оказалось, у одного из них старшие отобрали велосипед. Как теперь быть, как вернуться домой? – переживал мальчик.

Ладно, не стал отмахиваться Меружан. Надо помочь! Они пошли вместе и вскоре увидели тех самых обидчиков, велосипед был при них.

Это мальчишки, у которых украли велосипед. Фото: 108 канал (Тува).

Двое били, трое смотрели, не помогал никто

Дальше события развивались стремительно: Меружан подошел к толпе подростков и забрал велосипед.

- В тот же миг один из парней нанес ему удар, - сообщила сестра парня нашим коллегам из 108 канала (Тува). – Меружан осел на землю, но был в сознании. Кое-как встал, пытался убежать, но все ринулись следом.

Меружан опять упал, и на него накинулась осатаневшая толпа. Пощады не знали: сначала били, потом блеснул нож.

По данным «КП» - Красноярск, расправа была подлой. Метили в спину, было не меньше трех ударов.

- Меружан просил их прекратить, но все зря, - продолжает его сестра. – В конце концов, кто-то взял камень и добил.

Все случилось на глазах мальчишек, за которых заступился Меружан. Но что они могли поделать! Помогать ему не стал никто: двое били, остальные трое просто смотрели.

Место преступления. Фото: СУ СК России по РТ.

«Убили за доброту, отзывчивость?!»

Спасти Меружана не смогли – не было никаких шансов. От тяжелых травм через два дня он умер в больнице.

Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 4 июня задержали первого подозреваемого. А спустя несколько дней, 8 июня, взяли второго. Они ровесники, обоим по 16 лет.

8 июня был задержан второй подозреваемый в убийстве Меружана. Фото: стоп-кадр видео СУ СК России по РТ.

Вот версия следствия: 31 мая 2026 года около 23 часов на улице Центральной Ак-Довурака двое молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ранее возникших неприязненных отношений нанесли 14-летнему знакомому удары ножом и камнем, от которых он скончался в больнице.

То есть оба были пьяны, собой не владели. На кадрах видео, опубликованного СК, подростки как подростки, почти дети. Но у одного оказался с собой нож, другой не задумываясь схватился за камень. И нет человека, доброго, хорошего.

Задержан второй подозреваемый в жестоком убийстве 14-летнего мальчика в Туве. Видео: СУ СК России по РТ.

- Меружан только окончил восьмой класс. В июле у него был бы день рождения, 15 лет. За что его убили? За доброту, отзывчивость?! – горюют родные.

… Максимальное наказание за убийство (для подростков) – до 10 лет. Они отбывают срок в воспитательных колониях, а не в ИК для взрослых.

«Комсомольская правда» - Красноярск следит за развитием ситуации.

За помощь в подготовке материал благодарим СУ СК России по Республике Тыва, а также 108 канал.