Каждая находка в зоне поисков пропавшей семьи Усольцевых тщательно проверяется. Фото: соцсети.

«Там настоящая глушь. Медведи ходят прямо по дорогам. Поэтому каждую группу поисковиков охраняли охотники. Но все равно было как-то не по себе – мороз по коже!».

На днях был завершен новый этап поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. Напомним, Сергей, Ирина и их маленькая дочка отправились в поход по тайге на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года. После этого их никто не видел. Понять, что с ними стряслось, куда бесследно исчезли три человека и собака, пытаются до сих пор. Что дал очередной этап масштабной операции, что удалось отыскать? Об этом «КП» - Красноярск рассказали в СК и отряде «ЛизаАлерт».

Дикая природа не прощает промахов

Сначала – слово волонтерам. Итак, с 4 по 9 июня добровольцы отряда «ЛизаАлерт» Красноярского края активно участвовали в поисках семьи Усольцевых.

В операции были задействованы опытные специалисты: координаторы, операторы дронов, связисты, картографы и регистраторы. В условиях дикой природы к работе допускались лишь те, кто прошел тщательную подготовку.

Операция проводилась в тесном взаимодействии с представителями Следственного комитета, полиции, СРПСО МЧС, КГКУ «Спасатель» и кинологического объединения «Азимут». Каждый маршрут, квадрат поиска определялся с учетом тонкостей следствия, чтобы ни одна зацепка не была упущена.

Специалисты и добровольцы работали на износ. Фото: поиск пропавших людей Азимут.

«Зверей тут полно!»

Масштаб усилий поражает: почти тысяча километров территории была исследована с высоты птичьего полета. А пешие группы, как первопроходцы, преодолели около девятисот километров по пересеченной местности.

Общая протяженность поисковых треков, как нить, протянувшаяся через тайгу и горы, превысила одиннадцать тысяч километров. Это результат большого труда: 8673 километра, пройденных ногами, и 3041 километр, охваченный «взглядом» беспилотных аппаратов. Для того чтобы каждая деталь ландшафта была изучена, сделано более 71 800 аэрофотоснимков –целая «мозаика», требующая кропотливого анализа.

Из-за труднодоступности Кутурчинского Белогорья (скалы, густая растительность, перепады высот) особое внимание уделяли работе с БПЛА. Для создания высокоточных ортофотопланов, позволяющих выявлять скрытые объекты, применялась фотограмметрия. Далее снимки анализировали нейросети, проверяли потенциально значимые участки.

Новый этап операции продолжался почти неделю. Фото: поиск пропавших людей Азимут.

Были обнаружены костные останки, но оказалось, что они принадлежат животным.

- Зверей тут полно! – подтвердил собственный источник «Комсомольской правды» - Красноярск. – На них наткнулись пешие группы. Но с ними были опытные охотники, они сразу определили, что к чему. Это можно было понять даже на глаз.

С медведями столкнулись нос к носу

Поиски проходили в крайне сложных условиях. Несмотря на календарь, июнь в горах не всегда означает тепло. На высоте и в тенистых ущельях до сих пор лежит снег, что превращает передвижение пеших групп в нелегкое испытание.

К этому добавлялась и другая, дикая угроза – в районе поисков не раз замечали следы медведей. Чтобы минимизировать риски и обеспечить безопасность добровольцев, в воздух поднимали дроны, оснащенные тепловизорами. Они предупреждали о возможном столкновении с «хозяевами тайги».

В поисках участвовали специалисты и волонтеры с собаками. Фото: поиск пропавших людей Азимут.

- Там медведи бегают прямо по дороге! – сообщает наш источник. – Поэтому с каждым из поисковых отрядов ходили охотники с ружьями, охраняли людей. И что? За считанные дни встретили сразу несколько медведей. Столкнулись практически «нос к носу». Там очень опасно!

… Сейчас, когда полевая работа завершена, начинается новый, не менее важный этап – аналитика. Ее результаты определят дальнейшие действия и возможность продолжения поисковых мероприятий.

Кое-где в горах еще лежит снег. Фото: поиск пропавших людей Азимут.

КОНКРЕТНО

Проверяется каждая деталь в зоне поисков

По данным «КП» - Красноярск, в ходе поисков были обнаружены различные личные вещи. Например, обломок палки для скандинавской ходьбы. Меж тем никто из Усольцевых этим видом спорта не увлекался. Вероятность того, что палка принадлежит Сергею или Ирине, очень мала. Да и свидетели не подтверждают, что кто-то из Усольцевых взял ее с собой.

Кроме того, ранее в тех же местах находили кружки, зажигалки.

Пешие группы преодолели большие расстояния. Фото: поиск пропавших людей Азимут.

- Следователи изымают все, что могло принадлежать пропавшим туристам, - подчеркнула Юлия Абузова, старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия (по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации) в беседе с корреспондентом «КП» - Красноярск. – Тщательно проверяется каждая деталь, для чего проводятся генетические экспертизы.

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