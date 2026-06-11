В Красноярске модель устроила скандал в такси, а после волны хейта извинилась. Фото/скриншот видео: ohipollya

Модель из Красноярска получила дозу хейта после того, как устроила в такси истерику, сняла это на видео и выложила в сеть. Сколько именно просмотров набрал ролик точно неизвестно – он уже удален. Конфликт произошел из-за того, что девушка опаздывала на лазерную эпиляцию (Процедура по удалению нежелательных волос с помощью концентрированного светового излучения - прим. Ред).

«Если вы меня сейчас высадите, то я прям в машине вам ****у» - угрожает блондинка на видео. «Я очень опаздываю. Я просто женщина, которая хочет вовремя прийти на процедуру.» - на этой фразе она переходит на крик.

Водитель в этот момент пытается хоть что-то ей ответить. После горожанка уже просит ее высадить, горько плачет и угрожает:

«Я напишу во все инстанции жалобу на таких…» - девушка совсем не стесняется в выражениях.

Модель, видимо, никак не ожидала, что ролик "залетит" и комментаторы осудят ее выходку. Она попыталась объяснить, что же все-таки произошло:

- Я лишь подсказала водителю, как скорее доехать. Он начал мне выговаривать, позвонил в поддержку, мол, я ему мешаю, и он хочет меня высадить. Зачем я это выложила? Я же вообще неконфликтная, а уже столько слов в свой адрес услышала.

Кстати, на процедуру она, все-таки, не попала.

- Жила свою спокойную жизнь, зачем мне нужно было это выложить?! Теперь мне знакомые скидывают посты, люди обсуждают меня. Я уже хочу перед всеми извиниться.

Девушке стыдно после выложенной в сеть истерики. Скриншот видео: ohipollya

Ранее Полина попадала в новостные ленты в 2022 году после откровенного клипа, снятого в центре Красноярска. Блондинка расхаживала по городу и ехала в автобусе в пальто, под которым не было ничего кроме белья. Тогда она тоже столкнулась с волной хейта.

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