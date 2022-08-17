Фото: Дарья Лишневская

Красноярская модель Полина, ставшая героиней «горячего» клипа, снятого в центре города, рассказала «КП-Красноярск» о съемках и внезапной популярности.

17 августа красноярские соцсети всколыхнулись после публикации откровенного клипа, снятого в центре Красноярска. Молодая белокурая девушка, расхаживала по городу на высоченных каблуках и в пальто, под которым кроме эротического белья, ничего и нет. Модель прошлась по центру города, съела бургер и проехалась в маршрутке.

Оказалось, что это были съемки для рекламы нижнего белья. И, надо сказать, они удались, тем более что задумка изначально была вообще не такой, а итоговый вариант – чистая импровизация. То есть, изначально моделей должно было быть больше, а локацией для съемок планировался КАМАЗ, но в назначенный час на месте не оказалось ни КАМАЗа, ни моделей…

- Не все пошло по плану, но так даже интереснее. Тогда и пришла эта идея. Со всеми передвижениями и отдыхом уложились в часа полтора. Наша девушка – супер. Даже не замёрзла, настоящий профи. И никакой агрессии не было в нашу сторону, - рассказывала фотограф Дарья Лишневская.

Так кто же эта загадочная сибирская красавица?

Фото: Дарья Лишневская

Девушку зовут Полина, ей 20 лет и она учится на медсестру. И если в клипе она – женщина-вамп, словно героина эротического триллера, то в жизни наша героиня открылась с совершенно другой стороны - абсолютно светлый и позитивный человек, смущенный столь неожиданным вниманием. Модель рассказала «КП-Красноярск» о съемках клипа и как они повлияли на нее:

- Согласилась легко, потому что на улице было 6 часов утра, людей мало. Да и опыт похожий уже был в прошлом году, тоже снимали с девочками в центре. Поэтому особо не смущалась, да и людей на улице было мало, в автобусе тоже не смущалась. Честно говоря, я вообще не думала, что придется заходить в автобус, меня уже перед фактом поставили, - говорит Полина.

Фото: Дарья Лишневская

В кадре девушка выглядела более чем прекрасно – уверенный взгляд, пластика, походка – остается лишь любоваться. Тем удивительнее, что ее модельная карьера едва началась. Можно сказать, что сегодня Полина проснулась знаменитой:

Одна из предыдущих фотосессий Полины. Фото: соцсети

- Я бы не сказала, что я какая-то классная модель. Ни в каком агентстве не нахожусь. Работаю сама на себя уже где-то год, получается. И не скажу, что горжусь тем «успехом», который обрушился сегодня на мою голову. Сегодня уже все мне скидывали эти новости, - не скрывая смущения делится красноярка.

Еще одна из ранних фотографий Полины. Фото: соцсети

Однако Полина добавила, что будет рада, если такой успех даст ее карьере толчок на будущее:

Фото: Дарья Лишневская

- Я сейчас учусь на медсестру. Но вот отучусь последний год и все. Это не мое, я даже крови сильно боюсь, - смеется девушка.

Но выйдет ли из минутной известности что-то значимое покажется время. А сейчас известность приносит не только мужские восторги, но хейт. По словам Полины, только за сегодняшний день она прочитала большое количество негатива о себе. Но, как бы банально это ни звучало - если кто-то лает тебе вслед, значит, ты впереди.

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