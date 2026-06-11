Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Жителя Красноярска подозревают в учинении кровавой расправы над четырьми жителями поселка Канифольный. Все произошло ночью 11 июня. По версии следователей, мужчина устроил бойню из-за веселья: компания громко слушала музыку ночью на улице возле местного магазинчика. Именно из-за этого и разгорелся конфликт, который закончился выстрелами. Итог: один убитый и трое раненых.

В Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии поделились известными на этот час подробностями случившегося.

Приезжий, который не нашел покоя

51-летний житель Красноярска приехал в тихий поселок Канифольный погостить к старушке-матери. Видимо, он надеялся отдохнуть от городского шума, но и в глуши покоя не обрел.

Возле магазинчика на улице Школьная веселилась компания: 39-летняя женщина и трое мужчин 38 и 40 лет. Их не смущало, что ночь на дворе. Они слушали музыку на громкости, и гость сделал замечание. Приезжий не был знаком с этими сельчанами-меломанами. Они тоже понятия не имели, кто он. Слово за слово – вспыхнула ссора.

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Стрельба на улице и погоня за убегающими от смерти людьми

Видимо, у горожанина не выдержали нервы. Следователи предполагают, что он схватил охотничье ружье и начал стрелять по шумной компании. Кстати, разрешения на оружие у него нет, но это не помешало ему обзавестись огнестрелом.

Люди бросились к машине, чтобы уехать, но это их не спасло. Неадекватный мужчина продолжил палить по удиравшему автомобилю. Одна пуля попала 38-летнему пассажиру прямо в грудь. Он умер на месте.

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

Выжившие в больнице, подозреваемый задержан

Остальные любители музыки получили ранения. Их увезли в больницу. Врачи сейчас борются за жизни пострадавших.

Местные жители позвонили в экстренные службы. Вероятного нападавшего быстро нашли и быстро задержали. На месте преступления работают криминалисты и следователи.

Что грозит?

Обвиняемому грозит срок по двум статьям. От шести до пятнадцати лет ему светит, если признают виновным в убийстве. А за покушение на четырех человек грозит от восьми до пятнадцати лет колонии. Наказание определяет суд.

Следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, так как мужчина может представлять опасность для окружающих попытаться скрыться.

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