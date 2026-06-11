Будущие кинологи, студенты Восточно-Сибирского техникума туризма и сервиса и их питомцы станут участниками «Ушастых стартов» в Красноярске

Рэми

20 июня в парке «Покровский» впервые в Красноярске состоятся «Ушастые старты». Этот праздник для хозяев домашних питомцев организуют «Комсомольская правда», «Ушки на макушке» ветеринарная сеть «Губернских аптек» при поддержке «Красноярской краевой Федерации кинологического спорта» и парка «Покровский».

На старты выйдут 50 «хвостиков», а для гостей будет большая познавательно-развлекательная программа с собаками, про собак и для собак. Начало в 12.00.

Инфинити

Одну из площадок, необычную и полезную, организуют педагоги и студенты Восточно-Сибирского техникума туризма и сервиса

Лотос

На площадке техникума красноярцы увидят шустрых малинуа, благородного ховаварта, выносливую лайку, умную немецкую овчарку, очаровательного метиса ньюфаундленда и других замечательных собак. Можно будет пообщаться с питомцами - погладить хвостиков и сделать фото на память, а еще узнать секреты дрессировки от будущих кинологов и задать вопросы об учебе в ВСТТС - вдруг кто-то из вас гостей праздника именно сейчас выбирает себе интересную профессию.

Муза

Студенты станут и участниками соревнований. Красноярцы увидят настоящий парад пород. Кто быстрее на дистанции 200 м? Кто ловчее на полосе препятствий - с тоннелями и барьерами? Узнаем совсем скоро!

Тайга

И, конечно, студенты будут главными помощниками на «Ушастых стартах». В волонтерской команде Тыщенко Арина, Емельянова Вероника, Кохан Елизавета, Воротникова Дарья, Змановская Ангелина, Защеринская Виктория, Деликатова Софья и Максимова Полина. Волонтеры будут следить за порядком на площадке, помогать на регистрации, старте и финише и помогут создать дружелюбную и праздничную атмосферу.

Дамиан

«Красноярская краевая федерация кинологического спорта», детская библиотека им. Гайдара, детская библиотека им. Маршака, библиотека им. Черкасова, Красноярский краевой клуб владельцев собак-проводников «Хвостатый навигатор», Центр дополнительного образования «Спектр» (направление «Юный кинолог»), «Красноярский краевой центр «Юннаты», Восточно-Сибирский техникум туризма и сервиса, Сибирский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, приют для собак «Ковчег надежды».

Майя ЕРШОВА

Фото: предоставлено ВСТТС.