На старты выйдут 45 «хвостиков», а для гостей будет большая познавательно-развлекательная программа с собаками, про собак и для собак. Рассказываем, как пройдет забег «Ушастые старты» в Красноярске 2026.
- Забег хозяев с собаками на 200 метров
- Полоса препятствий «Вместе веселее»
- Интерактивное выступление для детей питомцев «Красноярской краевой федерации кинологического спорта»: можно будет погладить и покормить специально обученных собак.
- Консультационные площадки о красоте и здоровье питомцев (ветеринар, кинолог, зоопсихолог, грумер и др.)
- Знакомство с собаками-поводырями
- Мастер-классы, игры и развлечения для детей готовят сразу три библиотеки
- Уголок с декоративными животными от Центра «Юннаты»
- Фотоуголки и сюрпризы.
Праздник «Ушастые старты» – это истории про любовь к собакам любых пород и размеров. Про дружбу человека и собаки. Про здоровье животных и особенности жизни с питомцем в мегаполисе. И все это в красивом парке «Покровский» в классной компании единомышленников.
Просто приходите с хорошим настроением!
Регистрация на забег и полосу препятствий обязательна. Количество мест ограничено.
Ваша собака любит людей, она не боится толпы и не лает? Она любит быстро бегать и интересно проводить время? Тогда ждем вас на старты.
Для участия в забеге и/или полосе препятствий нужно подать заявку на почту startsobaki@mail.ru и получить подтверждение.
В заявке указать:
- ФИО хозяина и контактные данные (номер телефона)
- кличка собаки (обязательно), возраст, порода.
! Наличие ветеринарного паспорта обязательно.
Заявки принимаются до полного заполнения команды участников (до 17 июня включительно при наличии мест).
Вместе с заявкой ждем фото вашего питомца для презентации.
В заявке обязательно укажите, в чем вы хотите участвовать:
- В забеге
- В «Полосе препятствий»
- В забеге и в «Полосе препятствий»
Собаки бегут на коротком поводке по трое в каждом старте.
Все участники получат медали, подарки от ветеринарных аптек «Ушки на макушке», а лидер забега каждой тройки – диплом победителя.
И да, это не спортивные соревнования, скорее прогулка бегом в хорошей компании.
Также сюрпризы получат призеры номинаций:
- На одной волне: «Оранжевое настроение» (хозяин и собака в одном образе)
- «Пес-стиляга»
- «Приз симпатий» (по мнению зрителей)
Нет собаки? Приглашаем болеть за «хвостиков»!
Дресс-код – оранжевый. «Ушки» приветствуются.
Чтобы праздник прошел комфортно для всех, просим соблюдать простые условия:
- Короткий поводок - для удобства и безопасности вашей собаки и окружающих.
- Дружелюбный нрав собаки - это крайне важно.
Организаторы оставляют за собой право отказать в участии в случае агрессивного поведения питомца или нарушения правил.
Все вопросы можно задать в группе праздника «Ушастые старты» в ВКонтакте или по телефону организаторов 89607618651.
Партнеры праздника: «Красноярская краевая федерация кинологического спорта», детская библиотека им. Гайдара, детская библиотека им. Маршака, библиотека им. Черкасова, Красноярский краевой клуб владельцев собак-проводников «Хвостатый навигатор», Центр дополнительного образования «Спектр» (направление «Юный кинолог»), «Красноярский краевой центр «Юннаты».
Фото: Марии ЛЕНЦ