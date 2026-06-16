Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В поселке Новая Сокса Назаровского округа мужчина во время застолья разозлился на жену и поджег дом с четырьмя спящими детьми. По версии Следственного комитета, он облил стену деревянного здания, в котором находились ребятишки, горючей жидкостью.

Все произошло в ночь на 2 мая 2026 года. Тогда пара выпивала в гостях у родственников. Домой женщина уходить и не думала — алкоголь еще не закончился. Сельчанин остался недоволен отказом и решил отомстить... своим же детям 11, 8, 7 и 6 лет.

Домой он ушел один. Зная, что в одной из комнат спят ребятишки, мужчина подпалил здание. Дождавшись, пока пламя охватит стену, сельчанин сбежал. Малыши остались в огненной ловушке.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

К счастью, возгорание заметил проходивший мимо сосед — он и вывел детей из дома. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Однако пожар почти полностью уничтожил дом, который принадлежал жене поджигателя. Сейчас мужчина находится под стражей. Его обвиняют в покушении на убийство четырех детей и поджоге.

При этом в прокуратуре журналистам уточнили, что мужчина может избежать колонии, так как у него есть психическое заболевание. Ранее многодетного отца уже освобождали от уголовной ответственности.

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