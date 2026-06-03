«На счастье в доме лежали грабли»: подростки из Ужура спасли мать с двумя детьми из огня

Фото: МЧС по Красноярскому краю

2 июня дневной сон молодой матери Вероники из города Ужур Красноярского края прервал стук в окно. Она открыла глаза – внутри дома уже клубился дым. Рядом продолжали спать двое ее малышей. А выход на улицу для семьи уже был отрезан: веранда вовсю полыхала. Позже выяснилось, что замкнуло проводку. Подробности истории рассказали в МЧС по Красноярскому краю.

Мать с детьми оказались в ловушке. Уже горела входная дверь. Выбраться через нее было невозможно. Можно сказать, что в критический момент семья спаслась чудом: благодаря соседским детям и… граблям в доме.

Соседи заметили огонь и дым первыми. Начали звонить в экстренные службы. Но ждать пожарных не стали двое соседских мальчишек (одному двенадцать лет, другому - четырнадцать). Не раздумывая ни секунды, подростки побежали к дому. Поняли, что через горящую веранду хода нет и начали колотить в окно спальни.

Этот стук и разбудил Веронику. Женщина поняла, что оказалась в западне, и счет идет на минуты.

Она не растерялась. Сначала изнутри разбила стекло одного из окон и первым передала наружу шестимесячного кроху. Потом настала очередь двухлетнего сына: мальчик упирался, не хотел лезть, но ребята приняли и его.

Фото: МЧС по Красноярскому краю

Десять минут ада и грабли на счастье

Казалось бы, самое страшное позади. Но сама мать все еще оставалась в доме, где с каждой секундой густел едкий дым.

– Я сидела внутри еще минут десять и решала, как мне вылезти через окно. Никак не получалось втиснуться, – вспоминает Вероника. – А дыма было очень много.

И тут она увидела, что в комнате на счастье лежали грабли. Почему они оказались в доме – загадка? Главное, что они помогли спастись женщине в критический момент.

– Беру грабли, – рассказывает женщина. – Выбиваю ими окно и выбираюсь.

Только оказавшись на свежем воздухе, она быстро набрала номер пожарных. Но к тому моменту два подростка уже сделали главное – спасли ее детей и отнесли их в безопасное место.

Прибывшие расчеты, восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах, ликвидировали пламя. Уже известно, что к трагедии чуть не привело короткое замыкание.

Электропроводка просто не выдержала нагрузки от работающих на веранде приборов: одновременно были включены стиральная машинка и светильник. Этого оказалось достаточно.

Открыла глаза и не поверила

Вероника вспоминает о том, что произошло с дрожью в голосе:

– Легла на подушку, и минут через десять просыпаюсь… Дым. Дверь вся горит. Обогреватель. Я не поверила. Думала, что мне вообще кажется...

Но ей не почудилось. Это случилось наяву. Огонь уже успел охватить часть дома, и площадь пожара быстро разрослась до 80 «квадратов».

Кто знает, как бы все закончилось, если бы на помощь молодой матери в горящем доме не пришли двое соседских мальчишек, которые не побоялись приблизиться к охваченному пламенем жилищу? И обычные грабли, случайно оставленные в комнате, стали последним ключом к спасению.

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