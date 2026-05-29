Забрался через окно и нащупал детей в дыму: в Красноярском крае студент вынес из огня малышей и сам попал в больницу

Фото: МВД по Красноярскому краю

Врачи канской больницы сообщили, что привезли 16-летнего подростка с отравлением угарным газом. Они обязаны информировать о подобных случаях силовиков. Мало ли... Вдруг за этим кроется преступление? Полицейские стали проверять, как парень надышался ядом? Так неожиданно открылся подвиг, который совершил обычный студент.

О нем рассказали 29 мая в МВД по Красноярскому краю.

Студента-первокурсника Канского технологического колледжа Кирилла Царулицу можно назвать личным ангелом для двух соседских карапузов. 14 мая около 16 часов дня он вместе с мамой заметил, что соседний дом заволокло дымом.

Женщина начала набирать экстренные службы, но парень ждать не стал. Он понимал, что внутри могут погибнуть дети. Каждая секунда была на счету. Подросток выбил калитку, ворвался во двор, но попасть в дом не смог: входная дверь оказалась заперта изнутри. Тогда Кирилл метнулся к кухонному окну. На его счастье, створка подалась.

Сквозь дым – к малышам

Студент забрался внутрь, а там уже вовсю клубился едкий дым. В нем он нащупал двух крох, двух и трех лет. Одного за другим он вытащил детей на свежий воздух.

А потом снова ринулся в ад, потому что в доме оставалась мать детей. Женщина не знала, что они спасены. Она пыталась пробиться на кухню. А комнаты дома уже наполнил чад.

В этот момент подоспели пожарные: они помогли выбраться и женщине, и парню, огонь потушили, а дом проветрили.

Кто запер дверь, и почему загорелось полотенце?

Позже полицейские восстановили цепочку событий, которые едва не привели к трагедии.

Хозяйка осталась дома одна с двумя непоседами и, чтобы они не выскочили на улицу, щелкнула внутренним замком. Так оказалась заперта входная дверь.

Мать детей хлопотала по хозяйству в комнате. Мальчишки, играя, забежали в кухню и закрылись там изнутри. Они включили плиту. На конфорках лежало полотенце, которое начало тлеть от жара, и комнату быстро заполнил ядовитый газ. Если бы не соседский парень, все могло бы закончиться бедой.

Благодарность полиции и чай в музее

Кирилл надышался угаром и угодил на больничную койку. Он до сих пор лечится и приходит в себя после случившегося.

После выписки начальник отдела МВД «Канский» Денис Курпас пригласил героя в отдел, торжественно вручил благодарственное письмо и от себя лично, и от всего коллектива. Майор похвалил парня за отчаянную смелость и гражданскую сознательность, а потом обратился к его маме Олесе Владимировне с благодарностью за то, что вырастила такого сына. Гостям устроили экскурсию в музей МВД и чаепитие.

