Каково это – идти в XXI веке на судне XVII века? И зачем это нужно? Фото: Татьяна ЗЫКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В минувшие выходные «Такмак» – реконструированный струг XVII века, хорошо известный в Красноярском крае, – вновь вышел на Енисей. Навигацию он открыл уже в десятый раз. За плечами судна – сотни километров, два похода до Енисейска и прохождение Казачинского порога. Чувствует себя хорошо. По сравнению с этим первый маршрут сезона-2026, от причала у Красноярской ГЭС до Красноярска – почти прогулочный. Он немногим более 40 километров.

Корреспондент «КП»-Красноярск прошел этот путь в команде струга и делится впечатлениями: каково это – идти в XXI веке на судне XVII века.

Корреспондент "КП"-Красноярск осваивает греблю на казачьем струге.

Как струг оказался на воде

Утром 30 мая струг привезли на причал на грузовике после зимовки и спустили на воду. Построен он по старинным технологиям – без единого гвоздя. Прообразом стали суда, на которых служилые люди осваивали Сибирь в XVII веке.

Подготовка к путешествию. Точка старта. На заднем плане виднеются фрагмент автомобильного моста и плотины Красноярской ГЭС.

Создатель «Такмака» – доктор биологических наук, профессор СФУ, член Русского географического общества Денис Рогозин. Мастерил вместе с друзьями в свободное время. Среди них - увлеченный реконструктор Павел Бурмакин – член Красноярского общества любителей военной истории, который тоже открыл сезон-2026 на струге.

Два года заняло его строительство. Полностью уйти от современных материалов не удалось, но максимально старались использовать то, что было у предков. Проект обошелся примерно в 100 тысяч рублей. Судно длиной 10 метров весит тонну. И сегодня оно бежит по воде быстро, словно машина по асфальту. А Енисей – дорога очень оживленная.

– Привязан к Красноярску и Енисею. И обожаю что-то конструировать руками. Так и родился наш струг. Сложились условия, нашлось помещение – и я понял: надо строить! – делится Денис.

Капитан "Такмака" Денис Рогозин.

Восемь человек против ливня и тумана

На борт берут не больше восьми человек. У каждого – своя роль. Шестеро гребут, я тоже взяла весло и стала частью команды. Один вычерпывает воду и по очереди меняется с гребцами. Кормчий Денис корректирует курс и командует.

Душевная и слаженная команда - залог удачного путешествия.

Первый день, 30 мая, прошел под ливнем. Он то затихал, то набирал силу. Тех, кто на борту, водой с неба не остановишь. Даже у автора этих строк есть некоторый опыт: три дня под дождем по Енисею на катамаране, пороги-«тройки» на горных реках, путешествие на байдарке по волнам Адриатики... Погода пугает тех, кто не ступил на борт.

Шли мы в «молоке». В такие моменты ощущаешь беспомощность. Но капитан у нас опытный, знает, как и где вести судно безопасно. Хорошо, что звуки далеко разносятся по воде при любой погоде: моторки слышно километров за пять.

В Овсянке на берегу собралась группа краеведов посмотреть, как мимо проходит струг. Они знали о нашем путешествии и пришли специально. Надо было видеть, как горстка людей под зонтами искренне радуется вдруг возникшему из тумана силуэту старинного судна с мачтой. Потом они поделились фото и видео струга с берега: со стороны он смотрелся как корабль-призрак.

Жители Овсянки запечатлели "Такмак" в тумане и поделились фотографиями.

Как дерево побеждает воду

Для человека незнающего видеть, как кто-то вычерпывает из судна воду и выливает ее за борт – картина бедствия. Но не верь глазам своим! В свои десять лет «Такмак» чувствует себя хорошо.

Мужская часть команды просмолила «Такмак» по старинным технологиям еще до похода, но мелкие течи вылезали по ходу. В первый день заливало и сверху, и снизу. Они неопасны и для деревянных судов допустимы. Для устранения протечек есть пакля и тонкий нож. И старинный способ работает. Лично проверено! Как только струг походит по воде, дерево разбухнет – все приходит в норму. Ведь зимовало судно на суше, а это не самый лучший для него вариант.

Вычерпывать воду в дождь - нормальное явление.

Команда «Такмака» не раз доказала: старинные суда долгоживущи, быстры и маневренны. На воде только кажется, что стоишь на месте. Видишь, как быстро скрывают из виду буи и приметные скалы берегов – понимаешь истинную скорость. В среднем течение Енисея – пять–восемь километров в час. Ставишь парус или гребешь – скорость растет. В XVII веке первопроходцы на них чувствовали себя полноправными хозяевами Енисея.

Весло по старинной технологии весом в 15 килограммов

Весла на «Такмаке» аутентичные, вытесанные из бревнышек. Капитан говорит: с них просто отсекли все лишнее, по методу Микеланджело. Каждое весит около 15 килограммов. Под дождем – еще больше. Но управляться с ними на удивление легко – старинная технология продумана до мелочей.

Весла по старинным технологиям массивные и тяжелые, но орудовать ими оказалось не так уж сложно. Главное, было кому научить.

Секрет – в уключинах и синхронности. Капитан командует:

– Ра-а-аз – занесли, на и-и-и-и – длинный гребок. Ра-а-аз и-и-и-и!

Оказывается, достаточно погрузить лопасть в воду на две трети, а не «скрести по дну», чтобы судно заметно ускорилось.

Мне показали, как правильно грести «спиной». Техника имеет значение! Готова поклясться: после порогов с легким алюминиевым веслом спина и руки болели куда сильнее, чем после размеренной гребли на струге. На следующий день они лишь слегка напоминали о себе.

Археолог рассказывал, что скрывают берега Енисея

При желании можно было пройти весь маршрут за один день, используя лишь течение. Но удовольствие хотелось растянуть.

В разрывах тумана показывались берега. Правый больше обжит и застроен. Левый в начале пути дикий и суровый: скалы, тайга. Таким он был и при первых поселенцах.

Команда подобралась душевная. Собрались люди самых разных профессий: от биофизика и археолога до гида и учителя русского языка. Объединяет их одно: любовь к истории и родным местам, и… желание на своей шкуре испытать, как жилось в XVII веке первым русским переселенцам в Сибири.

Но люди появились в этих местах задолго до них. Они освоили берега Енисея еще в каменном веке. Археолог Андрей Петренко рассказывал по дороге об археологических памятников, мимо которых мы проходили и показывал, где они находятся. И оказалось, что они почти на всем протяжении пути. Только успевай вертеть головой! В некоторых раскопках Андрей участвовал сам.

Боровое – уникальные находки, начиная с эпохи неолита, Усть-Мана – погребения тагарского времени… Караульный бык с пещерой Еленева – опорный памятник, который охватывает эпоху от неолита до средневековья. А стоянка Листвянка в районе Дивногорска прославилась на весь мир: там нашли остатки древнейшего на Енисее жилища в форме чума, больше семи тысяч каменных и костяных орудий, а главное – нижнюю челюсть мальчика-кроманьонца, жившего 13 тысяч лет назад. После такой экскурсии некоторые загорелись идеей побывать в этих местах.

Ночевка на острове Сосновый

Вечером причалили на острове, который в народе называют Сосновый и заночевали в палатках под шум дождя. Хоть весна и холодная, туристический сезон никто не отменял.

Там как раз собрались любители бардовской песни. Они съезжаются на майских выходных еще с советского времени, когда такие фестивали были организованными. А потом остались неофициальными встречами друзей. Люди собираются семьями и поют с подросшими детьми, а кто-то уже и с внуками.

Мы провели приятный вечер за разговорами и песнями. Оказывается, капитан Рогозин еще и поет под гитару! Он устроил настоящий концерт в костюме служилого XVII века, а гвоздем программы стали казачьи песни.

Команду «Такмака» встретили тепло. Многие, особенно молодежь, просили разрешения осмотреть струг и просили рассказать об освоении Сибири. Благо у нас хватало любителей истории, которые вещали об этом в красках.

Корреспондент "КП"-Красноярск среди служилых людей. Для погружения в историю нужно создать образ, хотя бы в общих чертах. Не судите строго: мы пока не ставили цель реконструировать костюмы и отказаться от современных вещей.

Спасжилеты поверх костюмов служилых людей

В первый день температура не поднималась выше +10. На воде было промозгло. Наши предки в XVII веке плавали в такую же погоду – куда деваться. У нас – термобелье, мембрана, непромокайки. У них – кожа, сукно, мех, лен...

В стилизованные костюмы служилых людей переоделись на второй день, 31 мая, когда выглянуло солнце и потеплело. Полной аутентичности не получилось, но мы к ней и не стремились. Резиновые сапоги – чтобы толкать струг и грузиться. Кожаные сапоги «на семнашку» ручной работы мочить жалко, а единственная альтернатива – босиком в ледяную воду. Женщинам грести в длинных одеждах тоже оказалось «не очень», надо разжиться мужскими костюмами к следующему разу.

Рабочий момент: подготовка к подъему паруса.

А еще: в XXI веке на струге на суконные кафтаны и льняные рубахи пришлось надеть спасательные жилеты. Безопасность во время походов по Енисею - превыше всего.

Но в таком виде мы производили настоящий фурор! Нам махали с теплоходов, с рыбацких лодок, с берегов. Одна из наших спутниц, путешественница Ирина Якунина, убедительно кричала зрителям:

– А какой сейчас век, не подскажете? А год?

Красноярск очень красиво смотрится в воды. Вы согласны?

Пришвартовались на красноярском острове отдыха. Мужчины сноровисто разгрузили вещи, передали их по цепочке. Весла вынесли на берег сушиться. Сняли и положили мачту в струг. Струг дожидается новых странствий на воде. Свою надежность он уже не раз доказал. Здорово, когда интерес к истории пробуждается не только в залах музеев, но и с веслом в руках на великой реке.

Денис Рогозин говорит, что главное в этих походах – оживить историю освоения Сибири и показать, как делались географические открытия, и какое богатое наследие нам досталось. Кстати, «Такмак» уже сейчас готовится порадовать гостей 400-летия Красноярска: продумывается масштабная костюмированная реконструкция.

