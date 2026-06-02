"Дядя Игорь" и тетя Наташа" из Минусинска, которые обирали сирот до трусов, слушают приговор суда. Фото: пресс-служба красноярской краевой прокуратуры.

- Света, ну дай, с кем поработать! И всем будет хорошо.

- Есть такой пассажир. Долгов пипец, прописан один…

Этот диалог не выдуман, переписка реальная. Так за конфетки и тортики «приторговывала» сиротами Светлана Егорова*, чиновница из мэрии Минусинска. Бедолаг, которые навидались в жизни всякого, ушлая дама сдавала парочке черных риелторов. Взамен получала вкусняшки и гонорар – по 50 000 рублей за «голову». Ведь сами дельцы ворочали миллионами. В итоге риелторы-любовники обобрали пятерых сирот, причем с семьями. Без грамма сожаления – просто не считали за людей. К тому же были уверены, их не поймают. Но просчитались: похождениям криминального трио положил конец один честный человек. Это был воспитатель детдома Руслан Кривоносов. Чем закончилось громкое дело, читайте в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.

Взрослый мужчина с душой ребенка

Все началось летом 2022 года.

- Здрасьте, к вам можно? – в кабинет к Светлане Егоровой, ведущему инженеру жилотдела управления горхозяйства, заглянул человек.

Слегка чудаковатого вида, чувствовал себя как на иголках. Это был Андрей Михайлов. 35 лет, сирота, бывший детдомовец.

Ей поручили самой решать судьбу сиротских квартир. Фото: красноярская краевая прокуратура.

- Внешне мужик как мужик. А на деле – дитя дитем! Матери и отца нет, вырос в казенном доме, - говорят местные.

Андрей – инвалид второй группы, ему положена пенсия. Но без дела не остается: постоянно где-то подрабатывает. Не сидеть же, сложа руки.

- Андрюха, он добрый, даже слишком, - делятся знакомые. – Если попросить, всегда сделает, безотказный. – Такого обмануть – большой грех. Наивная душа, он же верит каждому слову.

На прием к Егоровой Андрей попал неслучайно. «Большой ребенок» пришел просить чиновницу о помощи. Есть у него квартира, а платить нечем. На постоянную работу не берут – «по болезни». Перебивается подработками, а их не хватает. Вот и накопил долг – больше 40 000 рублей.

Строгая женщина в больших очках

Простодушную исповедь сироты Светлана Ивановна выслушала, не перебивая. Что она могла сделать? Да многое.

Тут надо пояснить: по закону выпускникам детдома дают жилье в СПЕЦнайм на пять лет. А жилотдел обязан следить, может ли человек справляться самостоятельно? Вдруг влезет в долги или захламит квартиру? Если все в порядке, СПЕЦнайм разрешается переводить в СОЦнайм. Такую квартиру владелец может приватизировать и продать.

Но есть один нюанс. До 2020 года решение о переводе в соцнайм должна была принимать комиссия. А потом грянула пандемия, собираться прекратили. И руководитель жилотдела поручила Егоровой «вершить суд» самой, единолично. Понятно, чиновницу это не обрадовало: «Еще одна обуза! Но что поделаешь, работа».

С виду приличная женщина, работала ведущим инженером. Фото: красноярская краевая прокуратура.

И к строгой женщине в больших очках повалили люди. А среди них – Михайлов, умолял войти в его положение: «Помогите! Не хочу сидеть в четырех стенах. И еще этот газ! Боюсь так жить, вдруг что случится? Вот если бы поменять квартиру на дом! Это не ваше дело? А чье? Может, у вас есть кто-то на примете?».

На беду, «кто-то» появился очень скоро.

«Тетя Наташа», за которой не заржавеет

Симпатичная, оборотистая, 42-летняя Наталья Грошева была риелтором. Частенько забегала в жилотдел - как к себе домой. Ведь там подвизалась ее давняя знакомая, еще с института, Света Егорова.

Подругами их не назовешь, но по любой надобности риелторша летела к ней: «Света, выручай! За мной не заржавеет». То быстро сделать документы, то еще что-то. На прощанье оставляла приятный презентик: хорошие конфеты, торт или элитный чай. Так и «прикормила», на будущее. Свой человечек в жилотделе – это ого-го!

Обхаживала, приручала и однажды заявила напрямик: «Света, может, у тебя есть, с кем поработать? Какой-нибудь сирота не просит продать квартиру?».

"Тетя Наташа" и "дядя Игорь" лишили нормального жилья несколько семей. Фото: личный архив; красноярская краевая прокуратура.

А Егорова только выпроводила бедолагу Михайлова. Смекнула враз: простой, как три копейки, родных нет, кому пожалуется? Да и не оставят же его на улице! Особо не сомневаясь, передала Грошевой адрес сироты.

- Ты Андрей? А я теть Наташа! Меня прислали из мэрии - помочь тебе с жильем, - в тот же день риелторша объявилась на его пороге.

Наивный Михайлов радовался, как ребенок. «Тетя Наташа» сказала, скоро у него будет дом – с новой мебелью и посудой. А еще обещала помочь погасить долги. Живем!

Даже мысли не было, что суровая дама из мэрии навела на него черных риелторов. Вестимо, не бесплатно. Сначала закинула удочку – попросила Грошеву занять ей 20 000 - надо было собрать дочку в школу. Через несколько дней Наталья сунула ей в сумочку еще 50 000: «Это за Михайлова». А прежний долг простила.

70 000 за бумажку с адресом? И это только начало! У Егоровой загорелись глаза. А что же сирота? На следующую встречу с ним Грошева прикатила не одна. А с подельником (и любовником) Игорем Чернобаевым.

Он заставлял сирот соглашаться на "убитые" квартиры. Фото: красноярская краевая прокуратура.

«Дядя Игорь», он же наколдованный идеал

Грубоватый, напористый, цепкий взгляд, возраст – под 50. На вид, как браток из 90-х, вспоминают знакомые. У «дяди Игоря» имелась и семья, и дети. Впрочем, помехой служебному роману они не стали. Ведь Грошева потеряла от него голову. Завела даже особую тетрадочку, куда записывала самое сокровенное:

- Я хочу, я могу встречаться с Игорем, спать с ним, радовать друг друга, работать вместе. Я хочу, я могу заработать хорошо, 500 000 в месяц. Я хочу, я могу продать квартиру (адрес) с заработком в 300 000.

Раз за разом повторяла она аффирмации, фразы самовнушения. Будто заклинала, колдовала. Суммы менялись, неизменным было одно - «хочу-могу» и имя, Игорь.

Буквально сгорала от страсти и… алчности. А первой жертвой на этом костре оказался Андрей Михайлов.

Чернобаев похож на братка из 90-х, говорят знакомые. Фото: красноярская краевая прокуратура.

Вместо домика мечты дырявая халупа

Стараниями чиновницы Егоровой квартиру сироты без проблем перевели из спецнайма в соцнайм. А потом продали – за 1 730 000 рублей. Взамен купили ему домик – за 530 000. «Остаток» - 1 200 000 - попросту присвоили, чтобы поделить.

Михайлов подмахнул документы, даже не читая. Среди них была и расписка, что за продажу квартиры он получил 1 500 000 рублей. Да где там! Инвалиду не перепало ничего, кроме ветхой хибары на окраине.

Обездоленных людей отправляли в убогие хибары. Фото: красноярская краевая прокуратура.

«Тетя Наташа» с «дядей Игорем» убедили его: свой дом выберешь сам. Но, когда поехали смотреть варианты, Михайлов схватился за голову. Первый дом – натуральная развалюха. Второй - щелястый барак на болоте. Халупа на несколько семей, «удобства» общие, причем на улице.

- Не-не-не! – Андрей был в ужасе. Но тут вмешался дядя Игорь, стал напирать: «И этот тебе не понравился? Да ну? Ванну и туалет пристроим. Бери, тебе говорят!». Настоять на своем сирота не смог, слишком испугался.

Уже осенью 2022-го Андрей с подругой Катей переехали. Только «домик мечты» оказался совсем «убитым», грозился погубить хозяев. В старой печи зияла огромная дыра. Протопить нельзя, стены в больших щелях, все выстывает на глазах. А угореть можно запросто! Жить в нем было опасно. Тем более впереди зима, морозы под -50!

Все ободранное, нет ни ванны, ни туалета. Фото: красноярская краевая прокуратура.

Единственный человек, кому не все равно

Как быть? И тогда сирота пошел к единственному человеку, которому не все равно. Это был воспитатель интерната, где вырос Андрей, Руслан Кривоносов. Он поддерживает парня с самого детства.

- Если Андрею плохо, всегда идет ко мне. Признается: «Ты мне как отец родной!». Благодарит постоянно, предлагает помощь: «Хотите, огород вскопаю? Картошку посадил – и на вас тоже!». Такой он – открытый, как ребенок, - рассказал «Комсомолке» Руслан Михайлович.

Бывший воспитатель детдома Руслан Кривоносов не побоялся выступить против мошенников. Фото: личный архив.

Он больше не работает в детдоме. Был психологом в школе, потом устроился в ГУФСИН. Сейчас военный пенсионер. А заодно трудится в клинике.

Все эти годы не теряет Андрея из виду. Помогает, как может, поддерживает. Когда бывшего воспитанника начали пасти черные риелторы, педагог наказал: «Соберетесь смотреть дома, я с тобой!». Но «дядя Игорь» так запугал Михайлова, что тот не отважился позвать наставника.

Влюбленных мошенников сгубила жадность

- Что было в этом доме, словами не описать! – продолжает педагог. – Стены в щелях, Андрей заткнул их тряпками. А на улице уже – 40. Я приехал, заделал щели пеной, чтобы хоть как-то пережить зиму.

Оставить все, как есть? Ну, уж нет. Руслан Кривоносов стал звонить риелторам: «Ребята, вы кидаете человека! Верните ему хотя бы миллион! Вы на нем подняли больше».

Но Чернобаев – точно, как браток из 90-х – уперся рогами в землю: «Какой миллион? Дадим 350 тысяч – лично ТЕБЕ, тогда заткнешься?». – Нет, так не будет! – Руслан не спасовал.

А дальше случилось неожиданное: зарвавшиеся риелторы просто… спустили все на тормозах. Не поверили, что человек может болеть за другого, слабого! «Дядя Игорь» и «тетя Наташа» решили: оборзевший мужик хочет миллион ДЛЯ СЕБЯ. Значит, не осмелится куда-то пойти, подставиться.

В "клетке" они тоже сидели вместе. Фото: красноярская краевая прокуратура.

И поплатились: Кривоносов нашел адвокатов, подал в суд, подключилась прокуратура. После проверки надзорного ведомства было возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». А это до десяти лет лишения свободы. Вскоре выяснилось, кроме Михайлова, парочка риелторов обманула еще четверых сирот, у всех семьи, дети.

- Всего от действий сообщников пострадали девять граждан, они потеряли 6 800 000 рублей, - отмечают в пресс-службе красноярской краевой прокуратуры.

… На допросах Егорова каялась в слезах: больше никогда, ни за что! За аферы с квартирами сирот ей присудили два года и пять месяцев колонии общего режима. Срок она уже отбыла.

Такого вердикта она не ожидала. Фото: красноярская краевая прокуратура.

Грошева и Чернобаев, напротив, упирались до конца. Твердили одно: мы хотели помочь сиротам! Свою вину не признали. Недавно был суд, приговор оказался «лояльным». Каждому дали по пять с половиной лет колонии общего режима. И все же такого они не ожидали, решение застало врасплох. Кажется, влюбленные мошенники до последнего верили, им удастся отвертеться.

(* персональные данные изменены – по закону).

