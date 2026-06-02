- Света, ну дай, с кем поработать! И всем будет хорошо.
- Есть такой пассажир. Долгов пипец, прописан один…
Этот диалог не выдуман, переписка реальная. Так за конфетки и тортики «приторговывала» сиротами Светлана Егорова*, чиновница из мэрии Минусинска. Бедолаг, которые навидались в жизни всякого, ушлая дама сдавала парочке черных риелторов. Взамен получала вкусняшки и гонорар – по 50 000 рублей за «голову». Ведь сами дельцы ворочали миллионами. В итоге риелторы-любовники обобрали пятерых сирот, причем с семьями. Без грамма сожаления – просто не считали за людей. К тому же были уверены, их не поймают. Но просчитались: похождениям криминального трио положил конец один честный человек. Это был воспитатель детдома Руслан Кривоносов. Чем закончилось громкое дело, читайте в эксклюзивном материале «КП» - Красноярск.
Все началось летом 2022 года.
- Здрасьте, к вам можно? – в кабинет к Светлане Егоровой, ведущему инженеру жилотдела управления горхозяйства, заглянул человек.
Слегка чудаковатого вида, чувствовал себя как на иголках. Это был Андрей Михайлов. 35 лет, сирота, бывший детдомовец.
- Внешне мужик как мужик. А на деле – дитя дитем! Матери и отца нет, вырос в казенном доме, - говорят местные.
Андрей – инвалид второй группы, ему положена пенсия. Но без дела не остается: постоянно где-то подрабатывает. Не сидеть же, сложа руки.
- Андрюха, он добрый, даже слишком, - делятся знакомые. – Если попросить, всегда сделает, безотказный. – Такого обмануть – большой грех. Наивная душа, он же верит каждому слову.
На прием к Егоровой Андрей попал неслучайно. «Большой ребенок» пришел просить чиновницу о помощи. Есть у него квартира, а платить нечем. На постоянную работу не берут – «по болезни». Перебивается подработками, а их не хватает. Вот и накопил долг – больше 40 000 рублей.
Простодушную исповедь сироты Светлана Ивановна выслушала, не перебивая. Что она могла сделать? Да многое.
Тут надо пояснить: по закону выпускникам детдома дают жилье в СПЕЦнайм на пять лет. А жилотдел обязан следить, может ли человек справляться самостоятельно? Вдруг влезет в долги или захламит квартиру? Если все в порядке, СПЕЦнайм разрешается переводить в СОЦнайм. Такую квартиру владелец может приватизировать и продать.
Но есть один нюанс. До 2020 года решение о переводе в соцнайм должна была принимать комиссия. А потом грянула пандемия, собираться прекратили. И руководитель жилотдела поручила Егоровой «вершить суд» самой, единолично. Понятно, чиновницу это не обрадовало: «Еще одна обуза! Но что поделаешь, работа».
И к строгой женщине в больших очках повалили люди. А среди них – Михайлов, умолял войти в его положение: «Помогите! Не хочу сидеть в четырех стенах. И еще этот газ! Боюсь так жить, вдруг что случится? Вот если бы поменять квартиру на дом! Это не ваше дело? А чье? Может, у вас есть кто-то на примете?».
На беду, «кто-то» появился очень скоро.
Симпатичная, оборотистая, 42-летняя Наталья Грошева была риелтором. Частенько забегала в жилотдел - как к себе домой. Ведь там подвизалась ее давняя знакомая, еще с института, Света Егорова.
Подругами их не назовешь, но по любой надобности риелторша летела к ней: «Света, выручай! За мной не заржавеет». То быстро сделать документы, то еще что-то. На прощанье оставляла приятный презентик: хорошие конфеты, торт или элитный чай. Так и «прикормила», на будущее. Свой человечек в жилотделе – это ого-го!
Обхаживала, приручала и однажды заявила напрямик: «Света, может, у тебя есть, с кем поработать? Какой-нибудь сирота не просит продать квартиру?».
А Егорова только выпроводила бедолагу Михайлова. Смекнула враз: простой, как три копейки, родных нет, кому пожалуется? Да и не оставят же его на улице! Особо не сомневаясь, передала Грошевой адрес сироты.
- Ты Андрей? А я теть Наташа! Меня прислали из мэрии - помочь тебе с жильем, - в тот же день риелторша объявилась на его пороге.
Наивный Михайлов радовался, как ребенок. «Тетя Наташа» сказала, скоро у него будет дом – с новой мебелью и посудой. А еще обещала помочь погасить долги. Живем!
Даже мысли не было, что суровая дама из мэрии навела на него черных риелторов. Вестимо, не бесплатно. Сначала закинула удочку – попросила Грошеву занять ей 20 000 - надо было собрать дочку в школу. Через несколько дней Наталья сунула ей в сумочку еще 50 000: «Это за Михайлова». А прежний долг простила.
70 000 за бумажку с адресом? И это только начало! У Егоровой загорелись глаза. А что же сирота? На следующую встречу с ним Грошева прикатила не одна. А с подельником (и любовником) Игорем Чернобаевым.
Грубоватый, напористый, цепкий взгляд, возраст – под 50. На вид, как браток из 90-х, вспоминают знакомые. У «дяди Игоря» имелась и семья, и дети. Впрочем, помехой служебному роману они не стали. Ведь Грошева потеряла от него голову. Завела даже особую тетрадочку, куда записывала самое сокровенное:
- Я хочу, я могу встречаться с Игорем, спать с ним, радовать друг друга, работать вместе. Я хочу, я могу заработать хорошо, 500 000 в месяц. Я хочу, я могу продать квартиру (адрес) с заработком в 300 000.
Раз за разом повторяла она аффирмации, фразы самовнушения. Будто заклинала, колдовала. Суммы менялись, неизменным было одно - «хочу-могу» и имя, Игорь.
Буквально сгорала от страсти и… алчности. А первой жертвой на этом костре оказался Андрей Михайлов.
Стараниями чиновницы Егоровой квартиру сироты без проблем перевели из спецнайма в соцнайм. А потом продали – за 1 730 000 рублей. Взамен купили ему домик – за 530 000. «Остаток» - 1 200 000 - попросту присвоили, чтобы поделить.
Михайлов подмахнул документы, даже не читая. Среди них была и расписка, что за продажу квартиры он получил 1 500 000 рублей. Да где там! Инвалиду не перепало ничего, кроме ветхой хибары на окраине.
«Тетя Наташа» с «дядей Игорем» убедили его: свой дом выберешь сам. Но, когда поехали смотреть варианты, Михайлов схватился за голову. Первый дом – натуральная развалюха. Второй - щелястый барак на болоте. Халупа на несколько семей, «удобства» общие, причем на улице.
- Не-не-не! – Андрей был в ужасе. Но тут вмешался дядя Игорь, стал напирать: «И этот тебе не понравился? Да ну? Ванну и туалет пристроим. Бери, тебе говорят!». Настоять на своем сирота не смог, слишком испугался.
Уже осенью 2022-го Андрей с подругой Катей переехали. Только «домик мечты» оказался совсем «убитым», грозился погубить хозяев. В старой печи зияла огромная дыра. Протопить нельзя, стены в больших щелях, все выстывает на глазах. А угореть можно запросто! Жить в нем было опасно. Тем более впереди зима, морозы под -50!
Как быть? И тогда сирота пошел к единственному человеку, которому не все равно. Это был воспитатель интерната, где вырос Андрей, Руслан Кривоносов. Он поддерживает парня с самого детства.
- Если Андрею плохо, всегда идет ко мне. Признается: «Ты мне как отец родной!». Благодарит постоянно, предлагает помощь: «Хотите, огород вскопаю? Картошку посадил – и на вас тоже!». Такой он – открытый, как ребенок, - рассказал «Комсомолке» Руслан Михайлович.
Он больше не работает в детдоме. Был психологом в школе, потом устроился в ГУФСИН. Сейчас военный пенсионер. А заодно трудится в клинике.
Все эти годы не теряет Андрея из виду. Помогает, как может, поддерживает. Когда бывшего воспитанника начали пасти черные риелторы, педагог наказал: «Соберетесь смотреть дома, я с тобой!». Но «дядя Игорь» так запугал Михайлова, что тот не отважился позвать наставника.
- Что было в этом доме, словами не описать! – продолжает педагог. – Стены в щелях, Андрей заткнул их тряпками. А на улице уже – 40. Я приехал, заделал щели пеной, чтобы хоть как-то пережить зиму.
Оставить все, как есть? Ну, уж нет. Руслан Кривоносов стал звонить риелторам: «Ребята, вы кидаете человека! Верните ему хотя бы миллион! Вы на нем подняли больше».
Но Чернобаев – точно, как браток из 90-х – уперся рогами в землю: «Какой миллион? Дадим 350 тысяч – лично ТЕБЕ, тогда заткнешься?». – Нет, так не будет! – Руслан не спасовал.
А дальше случилось неожиданное: зарвавшиеся риелторы просто… спустили все на тормозах. Не поверили, что человек может болеть за другого, слабого! «Дядя Игорь» и «тетя Наташа» решили: оборзевший мужик хочет миллион ДЛЯ СЕБЯ. Значит, не осмелится куда-то пойти, подставиться.
И поплатились: Кривоносов нашел адвокатов, подал в суд, подключилась прокуратура. После проверки надзорного ведомства было возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». А это до десяти лет лишения свободы. Вскоре выяснилось, кроме Михайлова, парочка риелторов обманула еще четверых сирот, у всех семьи, дети.
- Всего от действий сообщников пострадали девять граждан, они потеряли 6 800 000 рублей, - отмечают в пресс-службе красноярской краевой прокуратуры.
… На допросах Егорова каялась в слезах: больше никогда, ни за что! За аферы с квартирами сирот ей присудили два года и пять месяцев колонии общего режима. Срок она уже отбыла.
Грошева и Чернобаев, напротив, упирались до конца. Твердили одно: мы хотели помочь сиротам! Свою вину не признали. Недавно был суд, приговор оказался «лояльным». Каждому дали по пять с половиной лет колонии общего режима. И все же такого они не ожидали, решение застало врасплох. Кажется, влюбленные мошенники до последнего верили, им удастся отвертеться.
(* персональные данные изменены – по закону).
