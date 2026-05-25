На правобережье Красноярска тестируют отремонтированный коллектор

Монтаж последней трубы нового участка коллектора канализации на ул. Семафорной. Фото: Татьяна ЛУКИНА

Коммунальщики сообщают, что на первом участке, разрушенном в результате обрушения дорожного полотна в районе Мичуринского путепровода, уже завершили ключевой этап восстановительных работ. Тестирование обновленной линии водоотведения началось сразу после установления последней стеклопластиковой трубы на этом участке.

Как отмечает Олег Гончеров, генеральный директор КрасКома, на сегодняшний день уже заменено около 140 метров сетей канализации:

- С опережением графика остановили временные перекачивающие насосные станции и направили поток воды по новым трубам, чтобы провести диагностику коллектора выше по течению стоков. По результатам телеинспекции установлено, что оперативного ремонта требует еще один участок — от улицы Паровозной до новой технологической камеры, построенной на Семафорной.

Также Олег Гончеров рассказал, что было принято решение об увеличении объема ремонта для обеспечения безопасного движения транспорта по этой улице. На данный момент специалисты прорабатывают различные инженерные решения замены второго участка трубопровода.

С учетом того, что коммуникации проходят под дорогой с высоким трафиком грузовых машин, сейчас на объекте продолжается утрамбовка грунта вокруг труб. Этот этап критически важен для укрепления земляного полотна под дорогой, предотвращения просадки грунта в будущем, а также для обеспечения равномерной динамической нагрузки автомобильного и железнодорожного транспорта на канализационный коллектор.