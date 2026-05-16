Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

16 мая в красноярском «Троя парке» собрались те, кто с пеленок знает, что такое чувствовать друг друга без слов. На ежегодный фестиваль близнецов и двойняшек пришли тысячи горожан: кто-то показать свою уникальную пару, а кто-то просто зарядиться этой удивительной энергией единства. Тройняшек в этот раз замечено не было, зато вокруг были десятки пар, похожих как две капли воды. Это казалось невероятным!

Фотокорреспондент «КП»-Красноярск Диана Иванова побывала на празднике и запечатлела самые яркие моменты. Показываем и рассказываем, как все происходило.

Конечно, больше всего было детей: от крох в колясках до озорных школьников. Поэтому и программа была, в первую очередь, для юных участников: аниматоры, шумные конкурсы, мастер-классы, а на сцене — задорные выступления юных певцов и танцоров. Таких не удержишь на месте! Взрослые тоже находили занятия по душе: например, в перерывах между общением участвовали в мастер-классах или пускались в пляс под зажигательные мелодии.

И, конечно, какой праздник без сладостей? Все двойняшки, тройняшки и близнецы получили в подарок попкорн, сладкую вату и мороженое. Счастливые, с прилипшими к щекам сахарными облачками, они с удовольствием фотографировались друг с другом и с родственниками.

А ведь многие приехали из настоящей дали: из южных и северных районов края, иногда преодолев больше 500 километров. Ради чего? Ради этого дня, его особенной атмосферы и общения друг с другом. Многие участники заводят здесь друзей и договариваются встретиться и повеселиться через год на том же месте.

У фестиваля за несколько лет появились и свои милые традиции. Например, «фишка» — одеваться одинаково или очень похоже. Но самое трогательное, когда в «семейный лук» включаются все: и мама с папой, и бабушки, и даже младшие братья-сестры, которые не двойняшки, но тоже хотят быть частью этого чуда.

А вы знали? Краевой фестиваль «Большая встреча двойняшек и близнецов» проходит в Красноярске уже 11-й раз. И все это время он остается некоммерческим, искренним праздником не только для похожих друг на друга участников, но и для всех гостей.