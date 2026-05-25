В Минусинске осудили группу риелторов, которые превращали сиротские квартиры в свой «бизнес». В прокуратуре Красноярского края напомнили, что от действий сообщников пострадали девять человек — они потеряли почти семь миллионов рублей.

Ранее сотрудники правоохранительных органов вскрыли схему, в которой участвовали риелторы и служащая жилищного отдела управления городского хозяйства. С 2020 года по 2023-й они пользовались положением детей-сирот и других социально незащищенных граждан. Своих жертв сообщники убеждали обменять квартиры на неблагоустроенные дома, обещая помочь с долгами, документами и «улучшить» качество жизни.

На деле организаторы схемы просто пытались заработать на людях, которые оказались в трудной ситуации.

Так, в 2022 году они убедили мужчину с инвалидностью согласиться на сделку, а затем лишили его нормальной квартиры. В «работе» риелторы использовали давление и подмену смысла сделки. Формально все выглядело как добровольный обмен, но по сути — хищение под прикрытием «помощи».

Сами риелторы утверждали, что действовали в интересах доверителей. Однако суд признал сообщников виновными в кражах и мошенничестве. Они получили пять с половиной лет колонии общего режима.

Сообщница риелторов заключила досудебное соглашение и уже отбыла срок.

