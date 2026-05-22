Ночью 22 мая в Канске при пожаре в частном деревянном доме погибла пожилая семейная пара. В Следственном комитете по Красноярскому краю уточнили, что трагедия произошла в садовом обществе «Ласточка».
Огонь охватил дом и хозпостройки, общая площадь пожара — 200 квадратных метров. На месте работали 24 человека и семь единиц техники. В одной из комнат на пепелище спасатели обнаружили тела 66-летнего мужчины и 66-летней женщины.
По информации правоохранительных органов, супруги проживали на даче вдвоем.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
Сейчас следователи выясняют все причины и обстоятельства случившегося. По результатам примут процессуальное решение.
Спасатели напоминают: необходимо вовремя менять ветхие провода в доме и не подключать в сеть одновременно несколько мощных приборов.
