Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Ночью 22 мая в Канске при пожаре в частном деревянном доме погибла пожилая семейная пара. В Следственном комитете по Красноярскому краю уточнили, что трагедия произошла в садовом обществе «Ласточка».

Огонь охватил дом и хозпостройки, общая площадь пожара — 200 квадратных метров. На месте работали 24 человека и семь единиц техники. В одной из комнат на пепелище спасатели обнаружили тела 66-летнего мужчины и 66-летней женщины.

По информации правоохранительных органов, супруги проживали на даче вдвоем.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Сейчас следователи выясняют все причины и обстоятельства случившегося. По результатам примут процессуальное решение.

Спасатели напоминают: необходимо вовремя менять ветхие провода в доме и не подключать в сеть одновременно несколько мощных приборов.

