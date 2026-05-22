В Лесосибирске мужчина спрыгнул в Енисей и утонул.

В Лесосибирске 38-летний мужчина спрыгнул в Енисей. Зачем – непонятно. Возможно, решил начать купальный сезон раньше времени. Только затея обернулась трагедией. Сотрудники Лесосибирской спасательной станции накануне, 21 мая, эхолотом обследовали более 800 квадратных метров акватории и 25 километров берега реки. На данный момент мужчина не найден.

Кроме того, спасатели Канского поисково-спасательного отряда продолжают третью неделю поиски мальчика 2019 года рождения из села Бражное. За прошедшие сутки обследовали участок береговой линии реки Кан протяженностью 30 километров и 30 квадратных метров кошкой. Кроме этого, спасатели разобрали 6 завалов на реке, которые мешали поискам. Увы, но мальчика пока обнаружить не удалось, его поиски продолжаются.