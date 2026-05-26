Норовирус у кухработницы и тараканы в пищеблоке: в Красноярске озвучили причины отравления 35 кадетов в столовой

В Красноярске озвучили предварительные результаты санитарно-эпидемиологического расследования заражения 35 воспитанников кадетского корпуса имени Лебедя острой кишечной инфекцией. 26 мая в Роспотребнадзоре поделились подробностями.

Специалисты ведомства выяснили, что 14 и 15 мая подростки заболели, заразившись не за пределами учебного заведения, а в его столовой.

Известно, что питание учащихся с марта 2026 года обеспечивает компания «Встреча ВК». В пищеблоке работала ее сотрудница, больная норовирусом. Именно она могла стать источником заразы. У женщины нашли РНК норовируса.

В итоге инфекция подкосила 35 учащихся. Как она передалась? Через еду. Скорее всего, готовые блюда стали опасными в тот момент, когда больной человек раскладывал их по тарелкам.

К счастью, сейчас все заболевшие ребята уже здоровы.

Что нашли в столовой

Но эта история не только про вирус. Проверяющие из Роспотребнадзора увидели на кухне учебного заведения шокирующую картину. Там царила антисанитария.

В помещениях, где готовят еду для детей, бегали тараканы. В зоне приготовления салатов и закусок не оказалось положенного бактерицидного оборудования.

Сырые продукты хранили вместе с готовой едой, что тоже строжайше запрещено.

В холодильниках не нашли термометров. Непонятно, при какой температуре хранились продукты. А непроданную вовремя выпечку и хлеб попросту замораживали. Видимо, чтобы использовать потом.

Кадетов – на дистант, материалы – правоохранителям

Пока шло разбирательство и до самых летних каникул всех учеников кадетского корпуса перевели на дистанционное обучение.

Уже заведено административное дело на компанию-организатора питания по статье о нарушении санитарных требований к учебным заведениям. После полного завершения расследования все материалы дела передадут в правоохранительные органы. Напомним, что уже идет расследование уголовного дела, заведенного СК после массового заболевания несовершеннолетних.

Позже станет известно, кто и как ответит по закону за то, что в столовой бегали тараканы, а больной сотрудник кормил детей.

