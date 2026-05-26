Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В большей части Красноярска отменили масштабные отключения холодной воды. Рабочий календарь остановки водозаборов краевого центра для подготовки к зиме 2026–2027 годов опубликовали специалисты «КрасКом».

Рассказываем, какие районы города останутся без холодной воды летом 2026 года.

Отключение холодной воды в Красноярске летом 2026: районы, даты

В 2026 году коммунальщики смогли без отключений воды провести плановые работы на четырех водозаборах — подготовка объектов уже завершается на островах Отдыха, Татышева, Посадном и Верхнем Атамановском.

– В интересах красноярцев мы скорректировали свои планы летней ремонтной кампании, чтобы исключить наложение графиков отключения холодной и горячей воды, – говорит Олег Гончеров, генеральный директор «КрасКом».

В Красноярске планируется только два отключения холодной воды:

- с 29 по 31 мая: Ленинский район, часть Кировского («Красноярский рабочий» от улицы Корнетова до Затонской) и Свердловского («Красноярский рабочий», 115, коттеджи на Побежимова и Вавилова) районов;

- с 7 по 9 августа — Октябрьский район и часть Железнодорожного, а также поселок Солонцы и деревня Минино.

Подробнее:

Фото: «КрасКом»

Горожанам рекомендуют набрать необходимый запас воды. Уезжая из города, нужно проверить, закрыты ли краны, чтобы не затопить соседей.

Телефон диспетчерской службы коммунальщиков: 211-39-63.

Ранее в Красноярске стал известен новый график отключения горячей воды (даты пересмотрели из-за прохладной погоды).

Первыми без воды останутся жители Центрального, Железнодорожного, Октябрьского районов и большей части Свердловского (контур ТЭЦ-2). Это произойдет уже 27 мая.