Лопнул в груди: жительница Красноярска отсудила почти миллион рублей за некачественный имплант с «пожизненной гарантией»

Иллюстрация сгенерирована нейросетью

Стремление к красоте обернулось для жительницы Красноярска годами боли, унижений и судебных тяжб. Еще в 2017 году женщина решилась на увеличение бюста красоты ради, а в итоге едва не лишилась здоровья.

За 280 тысяч рублей ей установили французские импланты с «пожизненной гарантией». Но однажды один из них просто лопнул внутри. При этом пациентка ограничения соблюдала. Не говоря уже о том, что на грудь не падала и в аварии не попадала.

Подробностями этой нерядовой тяжбы поделились в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

Как только женщина ощутила, что с ее правой грудью что-то не так, она сразу пошла на МРТ. Там ее огорошили: имплант разорван. А, значит, силиконовый гель начал просачиваться в живые ткани. Было это в марте 2024 года, спустя семь лет после операции.

Врачи в Первом МГМУ имени Сеченова, к которым обратилась обеспокоенная пациентка, заявили однозначно: замена необходима. Разрыв эндопротеза – это не только про ущерб внешности, но и про урон здоровью.

Импортер признал случай гарантийным. Казалось бы, повезло. Но нет. Грудные импланты – товар парный. Их ставят симметрично. Однако фирма предложила заменить бесплатно только один, лопнувший. За второй, левый, который пока держался, – пациентку заставили выложить 47 500 рублей из собственного кармана.

Почему разрыв импланта опасен? Свободный силикон – яд для тканей. Он провоцирует капсулярную контрактуру: грудь каменеет и деформируется. Гель расползается, образуя воспалительные узелки – гранулемы. Страдают лимфоузлы, начинается фиброз (разрастание рубцов). В запущенных случаях возможны тяжелые инфекции и даже угроза сепсиса.

Вовремя удалить разрушенный имплант – значит спасти здоровье и жизнь пациентке.

Горечь победы: считать компенсацию или потраченные время и нервы?

Женщине пришлось лечь под нож повторно и потом долго восстанавливаться. Общий счет за переделку груди, МРТ, консультации медиков, специальное белье и обследования перевалил за 430 тысяч рублей.

Пациентка подала в суд и на импортера, и на частный медцентр, в котором ее оперировали.

20 мая 2026 года Кировский районный суд Красноярска вынес решение: взыскать с импортера оказавшихся дефектными имплантов почти 479 тысяч убытков. Помимо ущерба истица потребовала компенсировать моральный вред. Женщина оценила его в 100 тысяч рублей. Суд пошел навстречу, но умерил ее аппетиты: за страдания присудили 80 тысяч рублей. Штраф за грубое нарушение прав потребителя оказался куда ощутимее – 279 250 рублей.

В общей сложности истица высудила 837 750 рублей за несколько лет ада. Это победа.

