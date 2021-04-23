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Общество23 апреля 2021 7:17

Против салона красоты, изуродовавшего красноярскую модель, возбудили уголовное дело

Оказалось, что у студии не было лицензии на осуществление медицинских услуг
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Лана Воронова, фото из личного архива

Лана Воронова, фото из личного архива

Салон красоты, изуродовавший модель из Красноярска, теперь будет отвечать по всей строгости закона. Из-за оказания косметологических услуг, совершенно не отвечающим требованиям безопасности, следком возбудил уголовное дело. Как рассказали в ведомстве, у студии отсутствовала лицензия на осуществление медицинской деятельности.

- По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили корреспонденту «Комсомолки» в Следственном комитете.

Сама вопиющая история произошла еще в феврале 2021 года. Тогда популярная модель Лана Воронова записалась в красноярский центр красоты на процедуру для похудения, криолиполиза, - это когда аппарат помещают на проблемный участок, и он охлаждает жир до состояния распада жировых клеток. Все максимально безопасно... казалось бы.

Фото из личного архива модели

Во время сеанса началось неладное – место установки аппарата нещадно пекло, но мастер успокоила девушку, мол, всё идет так, как и должно быть, но мощность всё же слегка убавили. К вечеру оказалось, что после процедуры есть результат, но совсем не такой, какой хотела видеть Лана. На бедре красовался гигантский ожог. В центре, где происходила процедура, сказали, что ничего страшного и заверили девушку, что такой эффект абсолютно нормален.

Но нет, к вечеру кожа в месте ожога расползлась, появилась открытая рана.

- Все кровоточило, боль такая, что я даже по квартире ходить не могла. Обратилась к врачу, медики сразу назначили капельницы, противоожоговые средства и «обрадовали»: шрамы останутся! Это может поставить крест на карьере, для модели нельзя иметь подобные следы на теле. Я консультировалась с хирургами насчет удаления шрамов при помощи лазера и шлифовки, но следы все равно будут, разве что менее заметные, чудес не бывает, - рассказывала модель в беседе с нашим корреспондентом.

Фото из личного архива модели

Начались переписки и звонки с руководством центра, было подано заявление в полицию, долгое и дорогостоящее лечение. В конечном итоге проблему удалось более менее уладить: Лана договорилась с центром о моральной компенсации в 50 000 рублей и полном возмещении стоимости лечения + коррекция шрамов. Мирный договор подписать девушке предложили юристы, чтобы не заморачиваться с судом, ведь процесс мог идти больше года. Но в тот момент следствие по делу еще не было закончено. И вот результат…

Расследование уголовного дела продолжается, сейчас следователи выяснят все обстоятельства произошедшего. Если же вина салона красоты будет доказана, то наказание организации «светит» довольно серьезное. Максимальная санкция статьи – до двух лет лишения свободы.

Что думает по поводу уголовного дела сама Лана Воронова, пока выяснить не удалось.

К слову, похожая история развивается сейчас в соседнем Новосибирске – там тоже пострадала девушка на сеансе криолиполиза. У нее также вечером после процедуры начались неприятные ощущения, а затем начали вздуваться пузыри. Но до уголовного дела там так и не дошло, смогли разобраться мирным путем

.

- Я сфотографировала и отправила их в клинику. Мне ответили, что так и должно быть. Потом начали вздуваться пузыри, поднялась высокая температура. Я вновь написала специалисту, сказали мазать пенкой пантенол. Оказывается, это была моя грубейшая ошибка. Об этом я потом узнала от врачей. Потом я была в трёх клиниках у хирургов, пережила многочисленные перевязки и срезание корки, которая образовалась на ожогах. Сейчас уже остались два рубца, но до полного заживления ещё несколько месяцев. Шрамы остались и не маленькие. Но мне клиника вернула деньги за процедуры и полностью оплатила лечения. Представители были все время со мной на связи, - рассказала пострадавшая.

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