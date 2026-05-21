Пожар – беда, жизнь ребенка – бесценна: как сделать лето безопасным

Каникулы – чудесное время, которое так ждет любой ребенком. Нет школы и учебы, нет необходимости просыпаться по будильнику и заниматься обязательными делами. Но, как ни странно, на каникулах тоже следует кое о чем позаботиться. Речь идет о правилах пожарной безопасности.

Пожар – большая беда. Последствия катастрофы можно измерить деньгами, но человеческие жизни, особенно жизни детей, гибнущих в огне, бесценны. Только строгое, безоговорочное следование всем правилам пожарной безопасности может помочь избежать материальных потерь и человеческих жертв. Дети не читают умных статей, но пожарная безопасность для детей – это превыше всего. Она должна быть обеспечена взрослыми. Научить детей правилам поведения – долг всех взрослых: родителей, родственников, педагогов.

В быту человека с самого детства окружает множество электрической бытовой техники, поэтому пожарная безопасность для детей напрямую связана с электрическими приборами. Детей нужно подготовить к тому, что электроприборы, включенные в сеть, таят в себе опасность, что бытовая техника часто становится причиной пожара, если неправильно эксплуатируется. Отсюда появляется неукоснительное правило — игра с электронагревательными приборами опасна.

И все же иной раз не удается предотвратить пожар. К такой ситуации нужно быть готовым всегда, действовать уверенно и быстро. Детей нужно научить правилам поведения при пожаре. Так может проявиться пожарная безопасность для детей на практике. Знание важнейших правил и применение их в сложившейся ситуации позволит спастись самому и помочь близким. Тушить пожар должны взрослые, но дать сигнал тревоги может каждый школьник. Ребенок должен знать, что номер пожарной службы — 01, а по сотовому телефону нужно набирать 112.

Причинами пожаров с гибелью детей часто становится шалость с огнем. Условия, способствующие этому: оставили детей без присмотра или недогладели. Также гибели детей способствует состояние сна или алкогольное опьянение находящихся рядом взрослых.

Чтобы в Вашу семью не пришла беда, надо совсем немного: чаще проводить профилактические беседы со своими детьми, объяснять им, к чему может привести шалость с огнем.

Меры по предупреждению пожаров от шалости детей не сложны. Их необходимо запомнить:

— спички хранят в недоступных для детей местах;

— детям запрещается покупать спички, зажигалки, сигареты, пиротехнику (это, как правило, относится к работникам торговой сети);

— детей нельзя запирать в квартирах одних (сколько трагедий произошло в результате этого);

— запрещается детям наблюдать за топящимися печами и нагревательными приборами;

— нельзя разрешать малолетним детям включать электронагревательные приборы, газовые плиты и т.д.

- не оставлять без присмотра включенные зарядные устройства!

Обязанность каждого взрослого — пресекать всякие игры с огнем, разъяснять детям их опасность. Каждый ребенок, независимо от возраста, обязан знать несколько простых правил безопасности. Иначе каникулы могут привести к неприятным последствиям.

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району г. Красноярска ОНДиПР по г. Красноярску.