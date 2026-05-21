Красноярские депутаты провели выездное совещание в спорткомплексе «Красный Яр»

Здесь тренируются профессиональный регбийный клуб «Красный Яр», молодёжь из одноимённой муниципальной спортивной школы олимпийского резерва, женская и сборные регбийные команды. Стадион принимает ключевые регбийные игры: на нём проводятся встречи сильнейшие клубы России.

Регбийные матчи всегда собирают большое количество зрителей. Недавно у спорткомплекса появилась возможность увеличить количество болельщиков – в прошлом году на стадионе разместили мачты освещения. Они позволили увеличить время тренировок, а также транслировать соревнования на федеральном спортивном канале.

В выездном совещании 19 мая приняли участие члены постоянной комиссии горсовета по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни, которые курируют развитие спорта в Красноярске. Как пояснил председатель комиссии Артём Речицкий, мероприятие организовано не только, чтобы оценить возможности, открывшиеся перед учреждением после установки мачт освещения, но и для того, чтобы проверить, как работает многофункциональный центр, построенный на территории «Красного Яра» пять лет назад. В здании, возведённом на спонсорские средства, регбисты и представители других видов спорта тренируются, восстанавливаются после занятий и матчей, проходят медицинскую реабилитацию, а также анализируют и обсуждают результаты игр. Некоторыми услугами центра пользуются и жители Железнодорожного района, в котором расположен спорткомплекс.

На четырёх этажах нового здания размещены тренажёрный зал, раздевалки с душевыми, кабинеты врачей, массажная, конференц-зал, комнаты отдыха, реабилитационный центр и небольшая гостиница, куда заселяются юные и профессиональные регбисты из других городов.

Часть площадей занимает буфет, работу которого депутатская комиссия обсудила отдельно.

– Буфет находится на четвёртом этаже, - рассказал Сергей Чупров, президент АНО «Спортивный регбийный клуб «Красный Яр», который и проводил для народных избранников экскурсию по многофункциональному комплексу. –В этих помещениях нельзя готовить еду, поэтому блюда привозятся в буфет по заказу постояльцев гостиницы. К сожалению, не всем иногородним спортсменам подходит такой вариант питания.

Как пояснил руководитель Красспорта Александр Каминский, возможность размещения кухни в многофункциональном комплексе рассматривается на уровне города, решить эту задачу будет крайне сложно, но учредитель постарается приложить к этому максимум усилий. При этом у Красспорта есть план масштабного обновления всего спортивного комплекса к 400-летию Красноярска.

– В настоящее время разработана концепция развития «Красного Яра», на данный момент она обсуждается с руководителями города и края, - пояснил Александр Каминский. – Так, предполагается, что на стадионе появится дополнительная трибуна с реабилитационным центром не только для спортсменов, но участников специальной военной операции. Получит ли эта концепция финансирование, станет понятно в ближайшее время. Об этом мы обязательно расскажем общественности.

По словам Артёма Речицкого, горсовет активно способствовал тому, чтобы на территории «Красного Яра» появились мачты освещения, согласовывал в муниципальном бюджете финансирование на их приобретение и установку.

– Основная цель нашего сегодняшнего визита – проверить это новое оборудование. Но мы также осмотрели имущество, используемое спортивной школой и регбийным клубом «Красный Яр», которым мы все очень гордимся, - поделился Артём Евгеньевич. – В многофункциональном центре можно увидеть основные вехи развития клуба и спортшколы. Однако на наш взгляд, в работе спорткомплекса есть моменты, которые можно улучшить. Обязательно составим перечень рекомендаций для Красспорта и администрации в целом. Но прежде, учитывая важность спорткомплекса для Красноярска, ещё раз обсудим перспективы развития учреждения на очередном заседании комиссии по охране окружающей среды и формированию здорового образа жизни, которое состоится в ближайшее время в горсовете. Одна из тем, о которой поговорим, - создание комфортных условий для болельщиков. Сейчас здесь есть проблемы с парковочными местами, будем рекомендовать увеличить их число. Кроме того, рассмотрим предложение Красспорта брендировать остановки общественного транспорта на улице Калинина, чтобы красноярцам и гостям города было проще ориентироваться на местности.

