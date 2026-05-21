Май в краевом центре продолжает капризничать: по данным сервиса Gismeteo, горожан ожидают пасмурные и прохладные выходные — всего до +11 градусов. Рассказываем о погоде в Красноярске на 23–24 мая 2026 года.

Погода в Красноярске 23 мая

Доставайте куртки: в субботу, 23 мая, температура воздуха днем составит всего +11 градусов, пасмурно, но без осадков. Почти весь выходной будет дуть умеренный ветер от пяти до девяти метров в секунду. Вечером и ближе к ночи еще прохладнее — столбики термометров «рухнут» до 0 градусов. Осадков снова не обещают.

Погода в Красноярске 24 мая

Погода не порадует жителей краевого центра и в воскресенье: с утра пойдет дождь, который прекратится только к вечеру. Солнца не увидим — весь день будет пасмурно. Также ожидается понижение температуры: утром столбики термометров покажут +6 градусов, к 13:00 воздух прогреется всего до +8. Снова умеренный ветер — до восьми метров в секунду.

Ночью осадков не ожидается, но будет прохладно — около +5 градусов. Облачно.

В начале мая в пресс-центре «КП-Красноярск» прошла традиционная пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды, рискам и пожарной опасности последнего месяца весны. Тогда начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов предупредил, что ближе к лету красноярцев ждут заморозки.