Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Погода, риски месяца, пожары – об этом говорили эксперты 4 мая на традиционной ежемесячной пресс-конференции в пресс-центре «КП»-Красноярск. Спикеры разложили по полочкам, что принесет жителям второй месяц весны.

Начальник отдела метеопрогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов подвел климатические итоги апреля и обрисовал погодные перспективы мая. А заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты МЧС по Красноярскому краю Евгений Фурса предупредил жителей: долгожданное весеннее тепло таит в себе не только радость, но и серьезные угрозы. Начальник региональной диспетчерской службы Лесопожарного центра Красноярского края Артем Хребтов рассказал о ситуации с возгораниями в лесу.

Фото: "КП"-Красноярск

Апрель выдался холоднее нормы

Если прошедшем месяце на Таймыре, в Эвенкии, Туруханском округе и центральных районах наблюдались отрицательные аномалии температуры, то на остальной территории второй месяц весны был в пределах нормы. Избыток осадков зафиксировали в Туруханском округе, центре и на юге региона.

В Красноярске температурные качели были особенно заметны. Теплые начало и конец месяца контрастировали с продолжительным холодным периодом в середине. В итоге среднемесячная температура апреля составила +2,4 градуса – это ровно на один градус ниже климатической нормы (+3,4). Осадков выпало 34 мм при норме 29 мм (117%).

Для сравнения: самый теплый апрель был в 2020 году (+9,4), а самый холодный – в 1930-м (-3,6). Из недавних рекордов запомнился апрель 2023 года с показателем -0,3 градуса.

Май обещают теплее нормы, но с сюрпризами

Дмитрий Ульянов успокаивает жителей: среднемесячная температура воздуха в мае ожидается в пределах +10…+12 градусов по центральным и южным округам, что близко к многолетней норме. Местами воздух прогреется даже на градус выше обычного.

Месячная норма осадков составит 30-55 мм – это преимущественно небольшие и умеренные дожди. Синоптики обещают грозы, которые начались уже 4 мая. Однако ночью при температурах, близких к нулю, не исключен и снег. По словам Ульянова, заморозками можно считать минусовую или близкую к 0 градусов температуру воздуха только после 25 мая. А они в конце завершающего месяца весны прогнозируются.

Особенно сильный ветер обрушится на центральные и южные районы края с 5 по 9 мая. Его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Прогноз на ближайшие дни: 9 Мая будет тепло и сыро

Сразу после небольшого похолодания 4–5 мая (днем до +12…+13) в Красноярске начнется уверенное потепление. Уже с 6 мая столбики термометров поползут вверх: до +18…+20, а местами и до +23…+28 градусов.

Особое внимание синоптик уделил 9 Мая, ведь сотни тысяч людей выйдут на улицы, чтобы отпраздновать День Победы. В краевой столице ночью ожидается +10…+12, днем воздух прогреется до +25 и даже до +27. Такая жара наиболее вероятна в первой половине дня, а потом проходящий атмосферный фронт принесет похолодание. Возможен небольшой кратковременный дождь при ветре от пяти до десяти метров в секунду. Нелишне будет захватить с собой зонтики.

А вот 10 мая ветер усилится до 15–20 метров в секунду. При этом на юге региона в майские праздники может быть еще жарче, чем в Красноярске: от +25 до +30 градусов.

В северной части центральных районов, наоборот, столбики термометров не поднимутся выше +5…+10.

А теперь о том, какая температура ожидается по дням:

Ночью на 5 мая ожидается температура воздуха в пределах +1…+3, а днем она поднимется до +17.

– 6-7 мая еще немного потеплеет: до +18.

– 8 мая придет почти летняя жара +23…+25.

– 9 мая в первой половине дня возможно до +25…+27, затем похолодает.

Небольшие дожди вероятны 5, 7 и 10 мая. 6 и 8 мая, по предварительным данным, осадков не ожидается. Более точный прогноз на майские праздники появится 7–8 мая.

Огонь, вода и клещи: о чем забывать нельзя

Евгений Фурса приводит пугающую статистику: майские выходные традиционно сопровождаются ростом числа пожаров. Только с 1 по 3 мая в крае потушили 172 пожара, из них 103 – палы сухой травы.

Для любителей шашлыков действуют строгие правила:

– мангал – не ближе пяти метров от дома и хозпостроек;

– зону вокруг нужно очистить от горючего мусора в радиусе двух метров;

– под рукой необходимо держать воду и огнетушитель.

Специалист сообщил, что скоро будет введен особый противопожарный режим. Под строгий запрет попадут свободное посещение лесов, разведение огня и сжигание сухой травы и мусора на любых участках.

Нарушителей ждут ощутимые штрафы: от 5 до 15 тысяч рублей заплатят жители, от 20 до 30 тысяч рублей – должностные лица и до 400 тысяч рублей – юридические.

Вторая опасность мая – паводок и тонкий лед, пробовать который на прочность опасно для жизни. Туристам-водникам, открывшим сезон, обязательно нужно надевать спасательный жилет перед началом сплавов. Что касается выхода рек из берегов, то хоть случаи подтопления жилья, строений и участков в регионе зафиксированы, в целом ситуация пока не вызывает опасений у сотрудников МЧС.

Третья угроза – клещи, которые продолжают атаковать людей на природе. Если вы вытащили впившегося кровососа, его ни в коем случае нельзя выбрасывать. Обязательно сдайте его на анализ, ведь паразит может быть переносчиком опасных заболеваний. Адреса и расписание работы пунктов приема можно найти на сайте «Центра гигиены и эпидемиологии в красноярском крае».

В майские выходные был всплеск лесных пожаров

Артем Хребтов отмечает: на 4 мая зафиксировано 47 лесных пожаров на площади чуть более 600 гектаров. Это значительно меньше, чем в прошлом году (112 пожаров, площадь – больше 3000 га) и ниже средних многолетних значений.

Основная часть возгораний пришлась на длинные выходные: с 1 по 3 мая ликвидировали 29 пожаров. К ним привели сочетание тепла, ветра и массового отдыха на природе. Угрозы населенным пунктам удалось избежать благодаря быстрому обнаружению возгораний и оперативной переброске в проблемные районы около 300 пожарных с севера края, где пока спокойно.

Эксперт отдельно остановился на резонансном лесном пожаре в районе Бархатово, у так называемой Есауловской петли. Это излюбленное место туристов. Напомним, один из них 1 мая бросил с обрыва сигнальные файеры «в честь похода», и это привело к возгоранию. Огонь моментально разошелся по большой площади из-за сильного ветра. Его удалось потушить на площади 17 гектаров: пересеченная местность и очень крутой склон мешали пройти технике, авиацию привлечь не удалось. Работали 40 лесных пожарных, они использовали квадроциклы для подвоза воды. Виновника инцидента уже задержали. Ему грозят не только огромные штрафы, но и уголовное дело за нанесенный природе ущерб. Может быть, этот случай заставит кого-то задуматься и не повторять чужих ошибок.

При обнаружении лесного пожара нужно незамедлительно звонить по номеру 8-800-100-94-00. Сообщения по нему принимают круглосуточно.