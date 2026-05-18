Пожалела казенные деньги на злобных собак: в Красноярске за смерть 10-летнего мальчика будут судить подрядчика по отлову

На этом месте от собак погиб 10-летний ребенок. Фото: СК

Трагедия, которая произошла 25 октября в окрестностях Красноярска, рядом с дачным поселком «Теремок», оставила большой резонанс. Стая одичавших собак напала и убила ребенка – 10-летнего мальчика Витю, который на свою беду решил прогуляться по окрестностям и посмотреть, как пастухи пасут лошадей. Собаки напали на него и стали рвать. Потому что были голодные и маленький беззащитный человек стал для них добычей.

Когда чудовищную собачью вакханалию увидели люди и примчались на место, помочь ребенку уже ничем было нельзя, он был мертв. Следствие установило, что между нападением собак и его смертью есть прямая причинно-следственная связь.

Следственный комитет завел уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц). Сразу же была взята под стражу руководитель общественной организации «Мой пес». Именно эта организация подписала контракт на мероприятия с безнадзорными животными.

Как рассказали в региональном следкоме, «Мой пес» заключал муниципальные контракты на территории Березовского района с января 2023 года. Заканчивался один договор – подрядчик тут же заключал другой. По отчетам работа проходила на «ура», бюджетные деньги перечислялись на счета организации.

А что по факту?

- Так, в указанный период в организацию неоднократно поступали заявки об обнаружении гражданами безнадзорных собак в Березовском районе, однако было отловлено лишь шесть собак и мер на отлов иных безнадзорных животных не предпринималось, - ответили в следкоме.

Обвиняемой вменяют, что она стремилась минимизировать финансовые расходы и не тратить времени на поиски стаи. И это доказано в ходе следствия.

Вот три самых громких эпизода уголовного дела. Так, в марте 2023 года вблизи СНТ «Солнечное-12» стая собак-убийц напала на 48-летнего жителя Красноярска. От множественных укусов потерпевший скончался на месте происшествия.

В декабре 2024 года в деревне Ермолаево собака напала на 10-летнего мальчика, сильно покусала. Ребенка спасли. И вот 25 октября собаки убили 10-летнего Витю.

Возмущенная общественность разделилась на два лагеря. Одни настаивали, что в смерти ребенка виноваты кто угодно, но только не собаки. Винили родителей, травили их в соцсетях. Дошло до того, что три дамы в чате на «собачью тематику» призывали чуть ли не к расправе над жителями «Теремка» за то, что те требовали навести у них порядок. За такие призывы следком на трех дам завел уголовное дело.

Другая часть общественности потребовала принять, наконец, закон об эвтаназии агрессивных животных, который находился в подвешенном состоянии несколько месяцев. И закон был принят. Согласно ему собак, которые проявляют агрессию, не будут содержать пожизненно в приютах за счет бюджета – это обходится в колоссальную сумму, в десятки миллионов рублей, которые город получает, в первую очередь, из налогов.

По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество обвиняемой на сумму более 7,1 миллиона рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего будет направлено в суд на рассмотрение.

