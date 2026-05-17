Жителям Красноярского края рассказали, как снизить риск заражения ВИЧ

Ежегодно в третье воскресенье мая во всем мире отмечается День памяти умерших от СПИДа — эту скорбную дату учредили еще в 1983 году. Специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю решили напомнить жителям региона о мерах профилактики, которые помогут снизить риск заражения:

- ответственный подход к личным отношениям;

- регулярное тестирование на ВИЧ;

- отказ от наркотиков;

- использование только личных или стерильных инструментов для маникюра и средств гигиены.

Сейчас в нашем крае проживают около 25 тысяч человек с ВИЧ-инфекцией. По словам врачей, основной путь передачи инфекции — половой (90%).

Больше всего заболевших в Норильске, Красноярске, Канске, Лесосибирске и на Таймыре. Несмотря на снижение числа новых случаев, общее число людей, живущих с ВИЧ, продолжает расти.

Единственный способ узнать свой статус — пройти обследование. Современные методы лечения позволяют «затормозить» развитие болезни на начальной стадии.

В конце 2023 года в гостях студии нашего радио побывали Ирина, которая живет с ВИЧ, а также врач-методист краевого центра профилактики и борьбы со СПИД Руслана Шешина. Как меняется жизнь тех, кому поставили этот диагноз?