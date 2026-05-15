В Енисейске водитель-лишенник решил поджечь свою «Ниву», чтобы ее не забрали полицейские. Однако план не сработал: внедорожник оказался на спецстоянке, а пироман — в зале суда.

Как рассказали в Госавтоинспекции Красноярского края, мужчину за рулем отечественного внедорожника остановили утром 13 мая на одной из центральных улиц города. На автомобиле отсутствовали номера.

Сотрудники выяснили, что нарушителем оказался 58-летний местный житель, уже лишенный водительских прав. Инспекторы начали оформлять протокол, но что-то пошло не так: мужчина во время заполнения документов неожиданно разлил бензин в салоне машины, а затем поджег ветошь.

Так он пытался «спасти» машину от штрафстоянки. Возможно, в этот момент горожанин вспомнил крылатую фразу из пьесы Александра Островского.

К счастью, обошлось без пострадавших — полицейские успели потушить огонь.

Енисейский районный суд назначил поджигателю наказание в виде пяти суток административного ареста. Внедорожник сейчас находится на спецстоянке.

