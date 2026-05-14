Фото: прокуратура

Житель Балахты получил 9 лет колонии строгого режима за попытку сжечь бывшую сожительницу и ее дочь. Конфликт, который чуть не закончился страшной трагедией, произошел еще в феврале 2025 года.

По версии прокуратуры Красноярского края, тогда 52-летний сельчанин попытался восстановить отношения с сожительницей — месяц назад она объявила о разрыве. Однако разговор не задался: женщина больше не хотела его видеть.

Ночью мужчина пришел к ее дому — не с извинениями, а с бензином и лопатой. Он знал, где спит бывшая, где находится детская, как устроен вход и каким путем можно выбраться наружу. Он разбил окно одной из комнат, а затем залил горючим подоконник и кровать, где спала женщина. Внутрь агрессор бросил спичку — начался пожар.

В Балахте мужчина пытался заживо сжечь бывшую и ее ребенка

Однако на этом он не остановился. Мужчина побежал к двери, чтобы заблокировать единственный безопасный выход из горящего деревянного здания. Пожар вспыхнул и на крыльце дома.

Таким образом в ловушке он оставил сразу двоих: бывшую и 12-летнего ребенка. Но его план не сработал: матери с малышкой чудом удалось спастись — они сбежали через окно комнаты, до которой еще не добралось пламя. К тому моменту поджигатель уже ушел.

В суде он утверждал:

- Я хотел только напугать.

В итоге мужчину признали виновным в покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, с особой жестокостью и общеопасным способом.

