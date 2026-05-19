Любовь Шульга представит Красноярский край в финале конкурса «Земский почтальон».

В Красноярском крае выбрали финалиста регионального этапа конкурса «Земский почтальон». Им стала Любовь Шульга из деревни Крутая Емельяновского района. За плечами этой женщины – 34 года стажа. А за этой цифрой – тысячи писем и новостей, множество душевных разговоров и поддержки.

По словам Любови, быть почтальоном непросто, но работа дает ей ощущение нужности людям: «Здесь мой дом, мои люди. А здесь я – та, кто помогает деревне жить».

Однажды зимним днем Любовь заметила, что у 85-летней жительницы деревни не идет дым из трубы. Другой бы мог не обратить внимания и пройти мимо, но только не она: женщина забеспокоилась, зашла в дом. Как оказалось – не зря: пожилая жительница упала и не могла подняться. Почтальон вызвала скорую и была с ней до приезда медиков.

За многолетний труд Любовь признали лучшим почтальоном Красноярского края. А совсем скоро она полетит представлять регион – финал всероссийского конкурса «Земский почтальон» состоится 26 мая в столице.

«Земский почтальон» проходит во второй раз. Из нашего края заявки на участие подали более 60 специалистов. В 2026 году самой яркой из всех оказалась Любовь Шульга.

