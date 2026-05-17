Военнослужащий из Зеленогорска освоил сверхлегкую авиацию.

Когда небо в душе, а ты – кадровый военный наземных войск, надо ли расстаться с мечтой?! Евгений Шефер сначала покорил высоту на дельтаплане и параплане, освоил парашют и для скорости добавил к своим экстремальным увлечениям аэросани. Важно, что семья его увлечение полностью поддерживает. А еще Евгений часто принимает участие в поисковых операциях – помогает искать с воздуха заблудившихся в лесу собирателей дикоросов.

«С тех пор я и летаю»

- Был один случай: женщина попросила помочь найти ее отца, - делится Евгений Шефер. - Я позвал сослуживца: «Летим со мной, мне сложно два дела разом делать, поэтому я буду управлять дельтапланом, а ты – на землю смотреть. И бинокль тебе в руки». Он согласился. На другой день с утра пораньше мы приехали на старт, собрали аппарат, взлетели… Не могу понять, откуда идет вибрация? Осматриваю машину – она в порядке. И потом заметил, что у моего пассажира ноги трясутся. Нам нужно было перелететь километров 10 до места поисков. Кричу ему: «Тебе страшно? Боишься?» «Нет, не боюсь, просто ноги трясутся». Потом он нормально со мной летал, привык.

Евгений с самого детства хотел стать десантником, хотя предпосылок вроде не было. Может, кино зародило в нем такой интерес. Мечта могла бы и погаснуть, но когда ему было 12 лет, семья переехала в Зеленогорск. Там он узнал, что есть спортивно-технический центр, в нем много разных секций. И среди них - парапланерный клуб «Кондор». У подростка глаза загорелись, пошел к тренеру клуба… С той поры он и летает.

Для понимания, паромотор - это сверхлегкий летательный аппарат, оснащенный силовой установкой, на нем можно взлетать и приземляться либо с разбегу, либо при помощи специально оборудованного шасси с крылом.

К первому полету Евгений долго готовился: теория, правила безопасности. Наконец настал момент – поднялся на гору высотой 50 метров, разбежался…

- В первый полет я не понял ничего. Шум ветра в ушах, земля ушла из-под ног. Продолжительность всего полторы минуты. Так, давайте еще раз: бегу обратно на гору. Второй полет уже осознанный, руки уже управляют, я смотрю по сторонам. Если другие летают – значит, и у меня получится!

И тут Евгений выдает – у него особые отношения с высотой. Например, выходит на балкон на восьмом этаже, смотрит вниз – страшно! Никто ему не верит, а он уверен: человек боится не самой высоты, человек боится упасть.

- Лечу на высоте полтора-два километра, кабины нет, внизу земля и на ней все такое маленькое. Но я знаю, что я зафиксирован ремнями, у меня надежный аппарат, у меня есть парашют. Потрогал его рукой: вот он, родной, со мной, на животе, все нормально.

Это не лететь, а падать надо

Евгений решил получить квалификацию парашютиста-спортсмена на Манском аэродроме. Тренер сразу сказал: «Ты со сверхлегкой авиации пришел? С тобой будут проблемы».

У парашютистов задача – спрыгнуть и спуститься вниз. У парапланеристов наоборот: подняться повыше, подхватить воздушный поток и удержаться в нем как можно дольше.

- Сбросили нас с «кукурузника», я один из первых вышел. Все уже приземлились, а я еще летаю. И слушаю, как тренер внизу бегает и на меня ругается. Слышимость наверху хорошая. Приземляюсь – он подбегает, кричит. Оправдываюсь: «Я машинально».

Или другая история. Парни переходили с парашютов «Юниор» на «Д-6» (десантные). Нужно считать трехзначными цифрами – и дергать за кольцо.

- Я вышел первым. Как полагается, ору во всю глотку: «231 – 232 – 233 – кольцо». Купол раскрылся. Вдруг сзади кто-то падает и кричит: «один – два – три». Поворачивают голову: «Костя, ты? Я же первый, как ты ниже меня оказался?» «Потом расскажу». Приземлились. Костя поясняет: «Ты вышел – и я вышел следом. Ты падаешь – и я падаю. Ты раскрылся, значит, и я сейчас раскроюсь. Когда тебя догнал, то вспомнил, что посчитать надо».

С недавних пор герой нашего рассказа освоил еще аэросани. Зимой летать на параплане все-таки холодно. Аэросани в этом плане дают не менее мощные эмоции – скорость.

Начало: Президентский полк

Есть категория людей, для которых служба в армии – это святое. Евгений из такой них. Он проходил срочную в 2005 – 2007 годах.

- Я хотел пойти в ВДВ, был готов морально и физически. И меня туда брали. И вдруг предложение: «Не хочешь служить в Президентском полку?» Я подумал, что небо от меня никуда не денется, что я теряю? А такую возможность упускать нельзя. Требования были достаточно серьезные: спортсмен-разрядник, рост не ниже 1,75 см, наличие водительских прав категории «В» и «С» и отличное здоровье. И еще славянская внешность.

Если кому доводилось бывать в Кремле, наверняка знает: заходишь через ворота Троицкой башни и сразу слева двухэтажное здание с внутренним двором, возле стен выставлены старинные пушки. Это Арсенал. Там размещается одно из подразделений Президентского полка, где служил Евгений.

Два года оставили лучшие воспоминания. Скучно не было.

- У нас был отличный замполит. Каждую субботу он устраивал нам культурно-спортивно-массовые заезды. Мы садились в два «Газика», набивались в кузов, включали «бумбоксы» на всю катушку и мчались на окраину Москвы на полигон. Там занимались стрельбой, играли в футбол и волейбол, гоняли по полосе препятствий. А вечером после отбоя доползали до своих кроватей и падали от усталости. Это было круто.

Свою дальнейшую судьбу Евгений связал с воинской службой. В 2013 году он пришел рядовым в Росгвардию. Сегодня он старший прапорщик.

Жена военного

Татьяна запала в душу Евгению тем, что сразу оценила и приняла его увлечение. Сентябрь 2008 года, пятничный вечер, приятель позвал его покататься на машине: «Поехали, там две нормальные девчонки ждут». Встретились с девчонками, погуляли – с ними действительно было интересно.

- А назавтра утром мы планировали прыгать с парашютом. И предлагаю: «Поехали с нами». Татьяна: «Куда?» «На аэродром Манский, там самолеты, парашюты». Другая бы сказала: «Тащиться в такую даль? В такую рань?». А моя Татьяна кивнула: «Прикольно, поехали». Уже тогда я подумал, вдруг это моя судьба. Через три месяцы мы решили жить вместе, а в декабре 2009 года расписались.

Татьяна гордится тем, что она – жена военного. Конечно, нотка тревоги есть всегда, если он отправляется в очередную командировку. А ездит он часто, может и на пару недель, и на месяц – служба такая, в любой момент готов получить приказ. Но она ведь знала с самого начала, что связывает свою судьбу с ответственным и отчаянным человеком. Пара, кстати, свой план по демографии выполнила, у них трое детей: сыновья Георгий, ему 17 лет, и 12-летний Ярослав и средняя дочь Александра.

Татьяна - настоящая боевая подруга. Жених мечтал о своем парамоторе, цена вопроса в 2009 году – около 50 тысяч рублей, огромные деньги для молодого человека, три зарплаты (в то время он еще работал на гражданке). Татьяна сделала ему немыслимо ценный подарок – она узнала, кто продает парамотор, и подарила любимому человеку на 23 февраля. После такого он, как честный человек, просто обязан был подарить ей в ответ свою фамилию.

Кстати, дети с раннего возраста приобщались к увлечению своего отца. Александра, например, еще в годовалом возрасте на аэродром ездила, смотрела с мамой, как отец с парашютом прыгает. На дельтолет он впервые ее посадил, когда девочке 10 было.

Пока о том, чтобы дети пошли по стопам отца, разговоров не идет. И супруга Татьяна любуется полетами мужа только с земли.

Помощь при поиске

Эта история была бы неполной без рассказа о том, что Евгений вместе с другими участниками дельтопланерного клуба «Кондор» принимает участие в поисковых операциях. Как начинается период сбора дикоросов, народ идет в лес за грибами-ягодами и зачастую теряется.

Звонят полицейские, спасатели или из администрации города: надо помочь. Порой и родственники «потеряшек» связываются. И тогда парни выносят из гаражей свои моторы, собирают их, получают задание обследовать тот иной квадрат – и в путь.

Поиски – это работа командная, у каждого в ней своя роль. Планеристы обследуют, как правило, участки леса, куда наземная техника не проедет. На низкой высоте осматривают территорию, иной раз до верхушки деревьев буквально полметра остается. Конечно, это риск. Потому-то и технику готовят так, чтобы не подвела, не отказала в ответственный момент.