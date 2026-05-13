Легкий морозец, снег и сильный ветер: жителей Красноярского края и соседних регионов предупредили о резком ухудшении погоды

В этом году весна в Красноярском крае выдалась такая, что жители региона и к середине мая не спешат убирать в шкафы вещи, в которых щеголяли еще в марте. И «утепленка» пригождается чаще ветровок.

В ближайшие три дня погода снова напомнит, что весна в Сибири – дама с характером. И не только красноярцам: синоптики Среднесибирского УГМС предупредили о надвигающемся похолодании с мокрым снегом и пронизывающим ветром жителей юга края, а также соседних Хакасии и Тувы.

Начнем с Красноярска. 13 мая будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, который ближе к вечеру легко перейдет в мокрый снег. Температура воздуха днем будет держаться между +5 и +7 градусами: особо не замерзнешь, но и не согреешься. Западный ветер разгонится до пяти-десяти метров в секунду, а его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду. Напомним, в такую погоду опасно стоять возле домов, заборов, шатких рекламных конструкций и под деревьями.

14 мая ночью будет идти мокрый снег, причем местами снегопад будет серьезный. Столбик термометра опустится до нуля, а кое-где и до -2. Днем ждет небольшой перерыв от вернувшейся зимы: воздух прогреется до + 10, однако снег все еще может напоминать о себе короткими зарядами. Ветер не утихает: его порывы прогнозируются от пяти до десяти метров в секунду.

15 мая весна попытается взять реванш. Ночью еще возможен слабый снег и мокрая каша под ногами, но днем картина сменится: снег ослабеет и будет чередоваться с небольшим дождем. Ветер ночью почти стихнет, а днем снова наберет силу до пяти-десят метров в секунду. Термометры ночью покажут от нуля до -2, но уже к обеду температура воздуха установится в промежутке от +10 до +12.

Однако главные сюрпризы ждут тех, кто собирается в горы. Синоптики предупредили, что 13 мая днем в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Хакасии и Туве местами ожидается сильный западный ветер. Его порывы достигнут 15-18 метров в секунду. А ночью в горах Хакасии выпадет сильный снег.

Кроме этого, 13-15 мая в горах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно. Специалисты пояснили, что резкое потепление, а затем снова снег и перепады температур создают идеальные условия для схода лавин. Туристам и местным жителям посоветовали не выходить на крутые склоны, а водителям – не рисковать на горных дорогах.