Две женщины погибли при пожаре в Назарове. Фото: краевое МЧС

В Назарове Красноярского края проводится проверка по факту гибели двух женщин при пожаре. Трагедия произошла ночью 14 мая 2026 года в доме по улице Кутузова. В нем проживали мужчина и женщина, их сын-подросток и пенсионерка.

По информации МЧС по Красноярскому краю, возгорание началось после хлопков двух газовых баллонов. Парня чудом разбудил едкий запах дыма. Он подскочил и начал будить семью. Ему и отцу удалось убежать, одного из родственников госпитализировали. Увы, но 52-летняя мама и 79-летняя бабушка мальчика не смогли выбраться из жилья. Их тела позже обнаружили пожарные.

Фото: СК по краю и Хакасии

Помимо дома горели хозпостройки семьи. Общая площадь пожара составила 250 квадратных метров. С огнем боролись десять человек и четыре единицы техники.

Предварительно, очаг возгорания находился около входной двери. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства случившегося. Назначены экспертизы и проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее мы рассказывали, что в Хакасии парень спасся из пожара, в котором погибли его друзья. В начале 2026 года молодые люди решили собраться, чтобы отпраздновать день рождения, но праздник обернулся трагедией.

