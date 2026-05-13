Тяжба длилась два года: житель Красноярска высудил у туроператора деньги, украденные у него из сейфа в Таиланде

Отдых за границей обернулся для жителя Красноярска тяжбой, но в конце концов турист добился своего. Туроператор сполна заплатил за то, что у него украли деньги прямо из гостиничного сейфа во время организованного тура.

Эту историю рассказали 13 мая в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Случай, который многих удивил

Казалось бы, отдых в других странах – зона твоей личной ответственности. Но нет. Суд в Красноярском крае поставил в этом деле жирную точку. Пусть в России и не прецедентное право, но на такое решение теперь можно смело ссылаться, если попал в похожую переделку.

А переделка вышла редкая. Турист не зевал на улице, не кидал толстую пачку купюр на тумбочку. Наоборот – сделал все для сохранения сбережений. Не носил с собой крупную сумму. Спрятал ее под замок в сейф номера. Отель он выбрал не первый попавшийся, а с хорошей охраной. То есть, сделал все, чтобы подстраховаться от возможных неприятностей. Но что-то пошло не так.

Как украли отпуск

Летом 2024 года сибиряк купил путевку в Таиланд. Туроператор поселил его в двухместное бунгало отеля трехзвездочного отеля. То есть, жилище только с виду было стилизовано под традиционное, а внутри оно было с современной начинкой. По идее, и охрана должна была быть на высоте.

Однажды турист вернулся с экскурсии и не узнал собственного номера. В нем похозяйничали воры. Как они проникли в охраняемый объект – история темная. Сейфа не было на месте. А внутри него лежали личные накопления отдыхающего: две тысячи долларов.

По курсу того времени это чуть больше 182 тысяч рублей. Полиция острова Пхукет официально зафиксировала кражу, но грабителей так и не нашла.

Туроператор отмолчался и стал ответчиком

Мужчина не махнул рукой на пропажу. Он справедливо рассудил: услуга должна быть безопасной, в конце концов за это заплачены немалые деньги. А раз организатор тура это не обеспечил – пусть отвечает кошельком. Туроператору отправили претензию, но тот предпочел ее проигнорировать. Туристу ничего не оставалось, как пойти в суд.

Но сначала он подключил к своему необычному делу делу управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю: там бесплатно проконсультировали пострадавшего потребителя, помогли правильно подготовить исковое заявление. И дело завертелось.

Что решил суд

Свердловский районный суд встал на сторону путешественника, но частично. С туроператора взыскали 225 тысяч рублей. Красноярца такой расклад не устроил – он пошел дальше.

Но Красноярский краевой суд посмотрел на дело иначе. Апелляционная инстанция увеличила компенсацию до 277 533 рублей. Все потому, что признал: турист не должен терять свои кровные из-за дыр в безопасности, которую обещал обеспечить туроператор.

Так двухлетнее разбирательство закончилось победой. Она поможет и другим туристам: помните, если у вас что-то украли из сейфа за границей, можно добиться справедливости и дома.

