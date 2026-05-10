«Документов нет, но я же настоящая!»: в Красноярском крае девушке через суд пришлось доказывать, что она существует

В такое сложно поверить, но 23-летней девушке пришлось доказывать в суде, что она существует. С того момента, как она появилась на свет, не было составлено документа, который бы подтверждал факт ее рождения. Ее историю рассказали в объединенной пресс-службе судов Красноярского края.

На карте не найти

Представьте себе отдаленное поселение на севере Красноярского края, в Туруханском районе. Добраться до него можно только по реке. Но когда вода поднимается, она отрезает все пути.

Людей там живет немного. Да что там – поселение нельзя найти на карте или в документах, оно вообще не имеет официального статуса населенного пункта. Единственная привязка – это то, что обслуживают его почтовое отделение и амбулатория, расположенные в селе Ворогово.

Школа? Никогда не было и, похоже, местные жители понятия не имеют, что это. Они живут своей изолированной жизнью, как предки, бежавшие сюда, вглубь лесов сотню лет назад, а то и больше.

И вот эта девушка оказалась в городе Назарово. Поселившись здесь, она сталкивается с трудностями из-за того, что у нее нет ни одного документа. Она не может устроиться на работу или получить пособие, оформить полис ОМС и получить медицинскую помочь и так далее.

Только один выход

У нее оставался только один выход – обратиться в суд и установить факт своего рождения. И уже имея на руках свидетельство о рождении, она сможет оформить остальные документы и получить все, что полагается гражданину Российской Федерации.

На суде девушка рассказала, что она родилась в 2003 году в домашних условиях. Какая-то местная повитуха приняла роды и на этом все. И ведь не только она, таким же образом появились на свет ее братья и сестры. Потому что родители в силу своих религиозных убеждений категорически отказывались регистрировать детей. Садик и школу не посещала.

«Документов нет, но я же настоящая, я живая» - в отчаянии просила она.

Единственный документ – медицинская карта, которая была заведена в Вороговской амбулатории. Каким-то чудом местному медику удалось это сделать. Эта карта и помогла девушке в суде. И еще один свидетель, который дал показание в ее пользу.

Таких там немало

К сожалению, случай наверняка не единственный. Как сообщил собственный источник в полиции, таких старообрядческих поселений на севере края немало, люди там живут без документов, категорически отвергая права и обязанности по религиозным убеждениям.

А ведь гонения на староверов в России прекратились в 1905 году, а на религию в целом – в 1991 году. Сегодня Русская православная старообрядческая церковь действует легально, открывает свои храмы. Блага цивилизации дошли до дальних сел – там пользуются сельскохозяйственной техникой, в домах есть сантехника и бытовая техника, а еще телефоны и местами даже телевидение.

Но что интересно, мужчины-то имеют документы, поскольку понимают, что это необходимо, например, для покупки автомобилей и моторных лодок, для оформления охотничьих билетов и пособий, для выезда в город. А вот женщины порой остаются без единой записи о том, что они существуют.

Показательная история, которая произошла в 2024 году: в Красноярск санитарной авиацией доставили шестимесячную девочку в тяжелом состоянии, болезнь запущена, родители до последнего не обращались к врачам. К счастью, в краевом центре ребенка спасли. Но при выписке произошел казус: у матери не было документов, совсем (как и у бабушки ребенка). По закону отдать кроху женщине нельзя – пришлось вызывать отца, у которого есть паспорт, затем устанавливать ДНК в судебном порядке.

Или другая история, где молодая женщина в прямом смысле сбежала от мужа из дальнего села, сумела найти свое место под солнцем и через суд забрала у бывшего мужа свою дочь.